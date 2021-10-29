Как начать тренировки и не бросить их через неделю

Как начать тренировки и не бросить их через неделю

Тренировки должны приносить удовольствие. Это важное условие, без которого занятия фитнесом не продлятся долго. А если не будет регулярности — не будет и результата.

Чтобы тренировки не хотелось бросать, нужно гармонично вписать их в ваш образ жизни и адаптировать программу под ваш уровень и предпочтения. Поэтому мастер-тренер и сооснователь фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников предлагает разобраться, что стоит учесть в начале тренировок, чтобы превратить занятия фитнесом в приятную и долгую историю.

Разберитесь, где вы находитесь на старте

Нельзя выбрать направление движения, не понимая, откуда идешь. Подходящие тренировки тоже нельзя подобрать без понимания стартовой точки. Перед началом занятий стоит пройти фитнес-тестирование. На таком тестировании тренер измерит параметры, состав тела и физические показатели, проведет анкетирование про образ жизни и поможет отделить ваши настоящие цели от стереотипов, навязанных обществом.

После теста у вас будет понятный план, на какие тренировки ходить и какие продукты покупать, чтобы новые привычки комфортно вписались в ваш образ жизни.

Выберите тренера, которому можно доверять

Начинать любые изменения в одиночку — вдвойне сложно. А в тренировках еще и травмоопасно, когда не понимаешь, какие упражнения выполнять и как делать это правильно. Стартовать нужно под контролем тренера. Но это вовсе не означает, что нет другого пути, кроме персональных тренировок. На групповых занятиях в небольших группах квалифицированный тренер всегда уделяет внимание каждому, адаптирует нагрузку и контролирует технику упражнений.

Ориентируйтесь на самочувствие, а не на весы

Худшая идея на старте — загрузить себя многочасовыми интенсивными тренировками. Так фитнес начнет восприниматься как каторга, а организм просто не будет адаптироваться к нагрузке. Часто так загоняют себя в стремлении увидеть желанную цифру на весах. Но весы в начале тренировок — не помощник.

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Задача весов — показать количество килограмм. Они не указывают, что именно вы теряете: мышцы или жир. Мышцы мы теряем от истощения, недосыпа, чрезмерных нагрузок и болезней. Организм будет находиться в нездоровом состоянии, а цифры на весах — просто уменьшаться.

Не нужно зависеть от весов. Важно оценивать самочувствие. Если тренировки оздоравливают тело, вы чувствуете прилив энергии и улучшение тонуса. К таким результатам приводит не изнурительная "каторга", а короткие разнообразные занятия, адаптированные под ваш уровень. 45 минут вполне достаточно, чтобы дать стимул организму без перегрузки.

Помните, что регулярность — ваша суперсила

Грамотно построенная тренировка повышает настроение и уровень энергии, но настоящая магия происходит не на тренировке, а после нее. Между тренировками организм восстанавливается и адаптируется к нагрузке. Именно в этот период включаются гормоны, которые сжигают лишний жир, укрепляют мышцы и костную ткань, делают организм сильнее и выносливее.

Чтобы достигать результатов, рекомендуется посещать тренировки 3–5 раз в неделю. И не забывайте про прогулки и активный отдых за пределами зала. Здоровая привычка к регулярному движению — это удовольствие для организма, утомленного сидячим образом жизни.

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