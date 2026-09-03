Как не "сойти с ума" после 40 лет: полезные советы

Как не сойти с ума после 40 лет / © Associated Press

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Деменция не возникает внезапно за один день, когда человек впервые забывает знакомое имя. Считается, что процессы, которые в конечном итоге могут привести к когнитивному ухудшению, запускаются за 15–20 лет до появления заметных симптомов. Поэтому 40, 50 и 60 лет могут стать своеобразным «окном возможностей» — временем, когда ещё можно повлиять на будущее мозга, об этом рассказало издание The Washington Post.

Исследования показывают, что регулярная физическая активность в среднем возрасте значительно снижает риск развития деменции. Важную роль также играют сон, питание, социальные контакты и постоянная интеллектуальная активность.

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Три основные привычки

Физическая активность — одна из самых перспективных инвестиций в здоровье мозга. Регулярные тренировки способствуют сохранению участков мозга, ответственных за память и исполнительные функции. Причём речь идёт не только о спортзале, подойдут ходьба, плавание, велосипед, танцы или активные прогулки.

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Не менее важно питание. Долгосрочные исследования показывают преимущества рациона, богатого растительными продуктами и содержащего меньшее количество ультраобработанной пищи. Такой подход полезен не только для мозга, но и для сердечно-сосудистой системы и метаболического здоровья, а они тесно связаны с когнитивными функциями.

Третий пункт — сон. Во время глубокого сна мозг более активно избавляется от продуктов обмена веществ, в частности белков, которые связывают с болезнью Альцгеймера. Хроническое недосыпание или постоянно нарушенный режим могут препятствовать этому процессу. Поэтому стабильный график сна — не прихоть, а часть долгосрочной заботы о мозге.

Мозгу нужны новые вызовы

Здоровое старение — это не только то, что мы едим и сколько двигаемся. Мозгу необходимо регулярно получать новые задачи. Изучение иностранного языка, музыкального инструмента, нового ремесла, чтение, письмо, творчество, посещение музеев и общение с другими людьми создают постоянную интеллектуальную нагрузку. Так формируется так называемый когнитивный резерв — способность мозга лучше противостоять возрастным изменениям благодаря развитым нейронным связям.

Социальная жизнь играет очень важную роль. Разговоры, дружба, совместные занятия и новые знакомства одновременно задействуют память, внимание, речь и эмоциональное восприятие. Именно поэтому изоляция может негативно сказываться на когнитивном здоровье.

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Что ещё важно

На здоровье мозга влияют и факторы, которые легко недооценить. Среди них — высокий уровень холестерина, повышенное давление, диабет, курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, депрессия, недостаточная физическая активность и потеря слуха.

Особенно важно следить за сердечно-сосудистыми показателями. Мозг нуждается в стабильном кровоснабжении, поэтому то, что полезно для сердца, часто полезно и для когнитивного здоровья.

В то же время важно помнить, что у профилактики нет возрастных ограничений. Даже если здоровые привычки формируются после 60 или 70 лет, они всё равно могут поддерживать работу мозга.

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