Как пережить сезон гололеда: пять упражнений для улучшения баланса

Зимой на скользких улицах сохранять равновесие сложно. Кроме удобной обуви с нескользкой подошвой от травм вас могут спасти тренировки, позволяющие улучшить баланс.

Недавнее исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, сообщает Womans World, предполагает, что люди с хорошим балансом почти в два раза чаще живут дольше своих неустойчивых сверстников. Если вы обеспокоены тем, что ваш баланс не так прекрасен, как должен быть, есть простые способы улучшить его. Эти пять упражнений для улучшения равновесия помогут вам пережить сезон гололеда.

Танцуйте

Включите музыку и потанцуйте. Танцы всего по несколько минут каждый день могут помочь снизить риск падения. Танцы улучшают динамический баланс или способность оставаться в вертикальном положении и устойчиво двигаться. Кроме того, это обостряет время реакции, поэтому вы можете поймать равновесие, если внезапно споткнетесь или поскользнётесь.

Выпейте сок

Кальций и витамин D, содержащиеся в таких напитках, как гоголь-моголь и апельсиновый сок, могут снизить риск приступов головокружения, нарушающих равновесие. Питательные вещества укрепляют кости, повышая устойчивость, а также помогают внутреннему уху регулировать баланс.

Представьте, что вы балерина

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Ожидая, пока заварится утренний кофе, встаньте на цыпочки, как балерина, затем опуститесь. По словам физиотерапевтов, при регулярном выполнении силовые упражнения для нижней части тела могут помочь снизить риск падения, укрепляя мышцы, которые помогают вам балансировать.

Найдите время для развлечений

Ученые из Гарварда говорят, что активный отдых, в который вовлечены ваше тело и мозг, улучшает чувство стабильности при движении. В их исследовании у людей с активными увлечениями был заметно меньший риск падения, чем у тех, у кого их не было.

Ешьте чернику

Употребление половины чашки черники в день обеспечивает дозу ресвератрола - антиоксиданта, который может улучшить координацию движений и баланс, говорят ученые из Университета Дюкен в Питтсбурге. Вы также можете попробовать добавки с ресвератролом, предварительно посоветовавшись с врачом.

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