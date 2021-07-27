Как пережить жару: советы терапевта

Жара, перепад температур, холодная вода – стресс для организма. Он ослабляет иммунитет, вынуждая организм тратить все энергоресурсы на поддержание оптимальной температуры тела.

Врач-терапевт, аллерголог в клинике R+ medical Network Татьяна Ганжа поделилась советами, которые помогут избежать перегрева, переохлаждения, теплового удара и пережить жару.

Пейте воду

На протяжении дня выпивайте 2,5-3 л. чистой негазированной воды комнатной температуры или слегка теплой. Пейте воду небольшими порциями каждый час, чтобы не перегружать почки и сосудистую систему. Идеально – за 30 минут до еды или спустя час после еды. Если после приема пищи вас мучает жажда, сделайте несколько глотков теплой, как чай, воды. Теплая жидкость не замедлит процесс переваривания пищи. Утро можете начинать со стакана тепло-горячей воды.

Обычная вода:

поддерживает водно-солевой баланс организма и температуру тела в норме – профилактика обезвоживания и теплового удара;

обеспечивает питание клеток;

разжижает кровь, лимфу, пищеварительную жидкость;

"смазывает" суставы;

участвует в обмене веществ;

очищает организм от шлаков, токсинов, отходов метаболизма;

улучшает работу мозга.

В питьевую воду можно добавлять лимон, имбирь, сезонные ягоды и фрукты, листья мяты или мелисы.

Чтобы выпивать нужное количество воды, ставьте стакан с жидкостью на видном месте, например, на рабочем столе. Купите красивую бутылку для воды, и не выходите без нее из дома. Откажитесь от лишней порции кофе, кока-колы, пакетированных соков, алкоголя. Алкоголь повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и также, как и кофе, выводит из организма воду.

Принимайте душ комнатной температуры

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Холодная вода повышает выработку пота – таким образом организм согревает охлажденный организм. Поэтому отдайте предпочтение теплой воде. Утром и вечером можете практиковать контрастный душ, чтобы улучшить теплообмен и самочувствие.

Купайтесь в чистых речках и прудах. Если река грязная, лучше откажитесь от плаванья, чтобы не подхватить кишечную инфекцию и не занести инфекцию в ссадину или открытую рану.

Правильно пользуйтесь кондиционером или вентилятором

Чтобы не простудиться:

не сидите под потоком холодного воздуха;

выключайте кондиционер на ночь;

повышайте и снижайте температуру воздуха постепенно;

проветривайте комнату, в которой стоит кондиционер;

выбирайте оптимальный температурный режим – 20-25 градусов.

При использовании вентилятора, не направляйте поток воздуха прямо на себя или в одну точку. Выбирайте "вращающийся" режим. Не включайте вентилятор сразу после возращения домой или после выхода из душа – сначала остыньте.

Дополнительно увлажняйтесь

Используйте термальную воду и портативный увлажнитель для лица.

Термальная вода освежит и тонизирует кожу лица на протяжении дня. Увлажнитель спасет от жары в транспорте или во время пешего передвижения по городу. Но при этом не забывайте пить обычную воду, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в норме.

Защищайтесь от солнца

По возможности, не находитесь на улице с 10 часов утра до 16 часов вечера, когда индекс ультрафиолетового излучения высокий. Носите головные уборы с широкими полями, одежду свободного кроя из натуральных тканей, которая закрывает руки, плечи, грудь, ноги. Находитесь в рассеянной тени.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF 30/50. Наносите санскрин плотным слоем на очищенную кожу лица и тела за 30 минут перед выходом из дома. Это время понадобиться для того, чтобы он впитался. Наносите 2 мг крема на квадратный сантиметр кожи. Если вы пользуетесь увлажняющим кремом, что правильно, сначала наносите увлажняющий крем, а потом – санскрин.

Ешьте легкую пищу

Во время жары отдавайте предпочтение легким, несоленым супам, овощным рагу, нежирному отваренному мясу (курица, индейка), свежеприготовленным овощным и фруктовым салатам.

Постарайтесь не соединять острый шашлык, картофель, квас, мороженое и абрикосы вместе. Не ешьте перед сном ягоды и фрукты, чтобы избежать брожения. Ими лучше полакомиться в первой половине дня, например, на завтрак.

Не переедайте. Не завтракайте и не ужинайте плотной жирной пищей, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Следите за качеством употребляемы продуктов – проверяйте сроки пригодности, готовьте пищу на один-два дня, тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды под проточной теплой водой. Следите за чистотой рук и кухонных полотенец.

И хорошего вам лета!

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