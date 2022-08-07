Как питание влияет на появление головной боли и мигреней

Специалисты полагают, что 20% всех головных болей, в том числе и мигрень, связаны с употреблением некоторых компонентов пищи. Особенно это касается людей, чувствительных к таким компонентам. Поэтому, когда у вас появляется головная боль, причину которой объяснить трудно, обратите внимание на продукты, которые употребляете, потому что они могут содержать ингредиенты, к которым вы чувствительны, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Красное вино, с одной стороны, имеет фенольные соединения, действующие успокаивающе, имеют много положительных действий, ресвератрол – антиоксидант с противораковыми свойствами, но с другой – может вызвать пароксизмальную головную боль.

Причиной становятся:

Биогенные амины. Самый известный из них – гистамин. Находится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедке маринованной), пиве, вине, шоколаде и т.д. Поэтому, если к вину съесть сыр, например, рокфор или фету, да еще кусочек шоколада или десерт, политый шоколадом, можно ожидать головную боль.

Сульфиты. Добавляют в продукты питания для прекращения роста микробов. Может находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Этот компонент способен к накоплению в организме при частом потреблении этих продуктов.

Аспартам. Это вещество содержится в составе сладкой газировки — фанты, кока-колы и других напитках, "жвачках", а также "быстрых завтраках".

Головные боли могут быть спровоцированы употреблением кофеина, который повышает давление крови в кровеносных сосудах и может вызвать резкую головную боль. Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Также важную роль в возникновении головной боли имеет недостаточное количество жидкости в рационе и избыток потребления соли.

Также существует индивидуальная чувствительность человека к компонентам некоторых продуктов. Например, уксуса, орехов, лимонов, томатов и т.д. Употребление этих продуктов провоцируют возникновение головных болей.

Если вас часто беспокоит головная боль, причина которой не установлена обследованиями, попробуйте найти провокаторов этого состояния в тарелке. Для этого заведите дневник питания, в котором фиксируйте, что вы съели, когда появляется головная боль. Так можно найти и устранить из питания продукты, к которым вы чувствительны.

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