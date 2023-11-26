Как питаться при диабете второго типа: советы диетолога Наталии Самойленко

Предотвратить сахарный диабет первого типа практически невозможно, а вот диабета второго типа вполне можно, скорректировав рацион и пищевые привычки.

Как диагностируется сахарный диабет второго типа? Лабораторные исследования крови, которые помогут определить ваши шансы на получение сахарного диабета:

Глюкоза

Инсулин

Индекс HOMA

Гликированный гемоглобин

Даже если сахарный диабет второго типа протекает уже длительное время, особые принципы питания помогут контролировать болезнь и позволить чувствовать себя лучше.

Продукты, замедляющие развитие болезни:

Продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами: ягоды, несладкие цитрусовые, киви, черная смородина, болгарский перец, брокколи и другие.

Белок: рыба, яичный белок, индейка, перепелка, домашняя птица без кожуры.

Листовые овощи: шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве.

Орехи и семена. Орехи богаты правильными жирами и магнием. Рекомендую миндаль, грецкие орехи, орехи макадамия. Ешьте их, предварительно замочив в воде.

Авокадо – невероятно полезный продукт в случае диабета второго типа, не повышающий уровень инсулина и глюкозы в крови.

Продукты-табу:

Сахар – яд для вас.

Быстрые углеводы: хлеб, макароны, сдобная выпечка, крахмалистые овощи, фруктовые соки.

Трансжиры: выпечка, маргарин, фастфуд, особенно картофель фри. Они повышают резистентность к инсулину и снижают эластичность клеточных оболочек, что в итоге затрудняет доставку сахара из крови в клетки организма.

Молоко.

Даже если заболевание протекает уже длительное время, правильное питание не чаще 3 раз в день, физическая активность и здоровый сон помогут его контролировать и сохранить качество жизни.

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