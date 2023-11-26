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Как питаться при диабете второго типа: советы диетолога Наталии Самойленко

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Как питаться при диабете второго типа: советы диетолога Наталии Самойленко

10 причин полюбить и регулярно употреблять авокадо / Фото: Credits

Предотвратить сахарный диабет первого типа практически невозможно, а вот диабета второго типа вполне можно, скорректировав рацион и пищевые привычки.

Как диагностируется сахарный диабет второго типа? Лабораторные исследования крови, которые помогут определить ваши шансы на получение сахарного диабета:

  • Глюкоза
  • Инсулин
  • Индекс HOMA
  • Гликированный гемоглобин

Даже если сахарный диабет второго типа протекает уже длительное время, особые принципы питания помогут контролировать болезнь и позволить чувствовать себя лучше.

Продукты, замедляющие развитие болезни:

  • Продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами: ягоды, несладкие цитрусовые, киви, черная смородина, болгарский перец, брокколи и другие.
  • Белок: рыба, яичный белок, индейка, перепелка, домашняя птица без кожуры.
  • Листовые овощи: шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве.
  • Орехи и семена. Орехи богаты правильными жирами и магнием. Рекомендую миндаль, грецкие орехи, орехи макадамия. Ешьте их, предварительно замочив в воде.
  • Авокадо – невероятно полезный продукт в случае диабета второго типа, не повышающий уровень инсулина и глюкозы в крови.

Продукты-табу:

  • Сахар – яд для вас.
  • Быстрые углеводы: хлеб, макароны, сдобная выпечка, крахмалистые овощи, фруктовые соки.
  • Трансжиры: выпечка, маргарин, фастфуд, особенно картофель фри. Они повышают резистентность к инсулину и снижают эластичность клеточных оболочек, что в итоге затрудняет доставку сахара из крови в клетки организма.
  • Молоко.

Даже если заболевание протекает уже длительное время, правильное питание не чаще 3 раз в день, физическая активность и здоровый сон помогут его контролировать и сохранить качество жизни.

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Дата публикации
Просмотры
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