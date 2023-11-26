Как питаться при диабете второго типа: советы диетолога Наталии Самойленко

Предотвратить сахарный диабет первого типа практически невозможно, а вот диабета второго типа вполне можно, скорректировав рацион и пищевые привычки.
Как диагностируется сахарный диабет второго типа? Лабораторные исследования крови, которые помогут определить ваши шансы на получение сахарного диабета:
- Глюкоза
- Инсулин
- Индекс HOMA
- Гликированный гемоглобин
Даже если сахарный диабет второго типа протекает уже длительное время, особые принципы питания помогут контролировать болезнь и позволить чувствовать себя лучше.
Продукты, замедляющие развитие болезни:
- Продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами: ягоды, несладкие цитрусовые, киви, черная смородина, болгарский перец, брокколи и другие.
- Белок: рыба, яичный белок, индейка, перепелка, домашняя птица без кожуры.
- Листовые овощи: шпинат, листовая и кудрявая капуста. Эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве.
- Орехи и семена. Орехи богаты правильными жирами и магнием. Рекомендую миндаль, грецкие орехи, орехи макадамия. Ешьте их, предварительно замочив в воде.
- Авокадо – невероятно полезный продукт в случае диабета второго типа, не повышающий уровень инсулина и глюкозы в крови.
Продукты-табу:
- Сахар – яд для вас.
- Быстрые углеводы: хлеб, макароны, сдобная выпечка, крахмалистые овощи, фруктовые соки.
- Трансжиры: выпечка, маргарин, фастфуд, особенно картофель фри. Они повышают резистентность к инсулину и снижают эластичность клеточных оболочек, что в итоге затрудняет доставку сахара из крови в клетки организма.
- Молоко.
Даже если заболевание протекает уже длительное время, правильное питание не чаще 3 раз в день, физическая активность и здоровый сон помогут его контролировать и сохранить качество жизни.
Читайте также:
- Осенний суперфуд: диетолог Наталья Самойленко рассказала о полезных свойствах тыквы
- Чем обогатить свой рацион сейчас, чтобы укрепить иммунитет на зиму – отвечает врач-диетолог
- Как поддержать иммунитет осенью