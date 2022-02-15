Как питаться в холодное время года, чтобы не поправиться

Как питаться в холодное время года, чтобы не поправиться

Диетолог Светлана Фус решила напомнить, как позаботиться о питании в холодное время, чтобы не добавить себе лишних килограммов и не навредить организму.

То, что мы едим, отразится не только на нашей фигуре и самочувствии, но и на здоровье. Это особенно важно сейчас на фоне продолжительных инфекционных угроз. И хотя наше зимнее питание должно несколько отличаться от летнего, общие принципы остаются прежними.

На что обратить внимание и что следует помнить?

1. Режим питания. Едим регулярно и полноценно 3-4 раза в день. Не делаем в течение дня очень большие перерывы между приемами пищи, не употребляем вместо полноценной пищи вредные заменители. Когда мы сыты, мы легче выдерживаем холод.

2. Употребляем пищу в теплом виде. Такая пища лучше насыщает и согревает. Если не удается съесть тёплую пищу, употребляем теплые напитки.

3. В рационе имеем увеличенную долю овощей в приготовленном или квашенном виде, по сравнению с летним периодом.

4. Помним о жирах в виде орехов, семян, авокадо, оливкового, льняного масла, сливочного масла. Едим обязательно, но не злоупотребляем ими.

5. Не забываем о каше – это может быть вкусно! Теплая каша на гарнир будет не только согревать, но и давать организму витамины и минералы, пищевые волокна. И помните, что полнеют не от каш, а от количества жира и сахара, которые в них добавляют.

6. Используем в рационе бобовые, если, конечно, нет их непереносимости. Это и чечевица, и горох, фасоль и нут (несколько раз в неделю).

7. По желанию едим супы. Прекрасно насыщает теплый густой овощной суп. Он легкоусвояемый и добавляет энергии.

8. Зимние блюда хорошо обогащаться специями, тоже имеющими согревающее действие. К ним относятся: имбирь, корица, гвоздика, перец. Аналогичные эффекты дают и травы: кориандр, базилик, кардамон.

9. Отказываемся от жестких диет и ограничений. Зима не время на диеты, но также не время толстеть.

10. Помните, что мы не нуждаемся в значительном увеличении калорий в холодный период года. Достаточно употреблять в ежедневном меню на 150-200 калорий больше, чем летом. Это дополнительно 20 г семян, одна порция каши.

Выходим на свежий воздух! Даже в холодные дни следует идти на прогулку. Помните – движение нас также согревает. Забота о сбалансированном рационе и регулярной физической активности вместе с соблюдением социальной дистанции и гигиены важные факторы, влияющие на состояние здоровья и улучшение иммунитета.

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

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