Как питаться в условиях войны

Как питаться в условиях войны

К сожалению, сейчас питание большинства людей оставляет желать лучшего. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сбой менструального цикла, нервное истощение. Что с этим делать, рассказал диетолог Светлана Фус.

Сейчас обязанность каждого – заботиться о своем организме и здоровье. Первое что нужно сделать – наладить питание настолько, насколько это возможно в данных условиях.

Питаться нужно 3 раза в день. В одном приеме пищи всегда должны быть белки, жиры, углеводы.

Белки: это могут быть разнообразные консервы, закрутки, тушенка, курица, утка, индейка, рыба, рыбные консервы, яйца.

Углеводы: хлеб, цельнозерновые хлебцы, любые каши, паста, спагетти.

Жиры: любые растительные масла, сливочное масло, орехи, семена, сало.

Овощи/клетчатка: подойдет консервация, квашеная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачковая икра. Если есть доступ к свежим овощам и зелени – добавляйте в рацион. Купите замороженные овощи, которые можно использовать для быстрого приготовления различных блюд и супов.

Если у вас есть фрукты, сухофрукты, пастила — добавляйте их к первому или длинному приему пищи. Организму также нужна глюкоза.

Будьте здоровы!

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

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