Как питаться здорово, но дешево: 4 кухонные хитрости, которые улучшат питательность вашей еды за копейки

Мы все знаем, что питательная диета имеет решающее значение для нашего здоровья и благополучия. И хотя модные продукты обещают «суперзарядить» питательность, экзотические (и часто дорогие) ингредиенты не нужны.

На самом деле все, что нужно, — это несколько простых изменений в ваших кухонных распорядках, чтобы усилить полезное для здоровья качество вашего рациона .

Добавьте чесноку немного «питательности»

Если дать измельченному чесноку «отдохнуть» 10 минут перед приготовлением, это повышает уровень соединения под названием аллицин. Почему это так важно? Алицин защищает клетки от повреждения в результате таких процессов, как воспаление и окислительный стресс. Эксперты объясняют, что измельчение травы высвобождает фермент, который увеличивает образование аллицина.

Добавьте жир в заправки

Конечно, заправки для салатов с низким содержанием жира могут сэкономить вам немного калорий. Но они могут лишить вас каротиноидов, жирорастворимых питательных веществ, которые являются решающими для здоровья сердца и глаз. Исследователи обнаружили, что добавление полножирной заправки к салату, приготовленному из зелени, помидоров и моркови, значительно повысило уровень каротиноидов у участников исследования, чем заправка с пониженным содержанием жира.

Совет: по возможности выбирайте заправку на основе оливкового масла. Его полезные мононенасыщенные жиры оптимизируют усвоение каротиноидов.

Очистите контейнер для овощей и фруктов

И заполните морозильную камеру. Хотя уровень витамина С в свежих продуктах может снижаться во время транспортировки и хранения, быстрое замораживание минимизирует эти потери. Ученые обнаружили более высокий уровень витамина С в замороженном горошке, зеленой фасоли и шпинате по сравнению со «свежими» вариантами. Кроме того, британские исследователи определили, что замороженная черника содержит на 200% больше витамина С, чем ягоды, которые хранились в холодильнике три дня.

Приправьте мясо маринадом

Соединения, называемые AGE, способствуют таким проблемам, как ухудшение памяти, диабет и заболевания почек, а уровень AGE значительно увеличен в мясе и птице, которые готовятся на сильном огне. Простое решение: залейте эти продукты маринадом, содержащим лимонный сок или уксус, на час перед обжариванием, запеканием или приготовлением на гриле. Исследование показывает, что кислые ингредиенты уменьшают образование AGE до 63%.

Также разумно: добавляйте орегано и тимьян в маринады, когда это возможно. Эти травы также подавляют AGE.