Как поддержать иммунитет осенью

Эта осень для нас очень непростая. Хронический стресс, недосыпание и тревоги подрывают здоровье. Поэтому так важно сформировать внутреннюю броню - иммунную опору.
Устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от состава нашей тарелки. Поэтому максимально наполняем ее сезонными суперфудами:
- источники витамина А: тыква, морковь, петрушка, зелень (едим свежую, используем замороженную), сладкий перец;
- источники витамина С: все виды капусты (белокочанная, брокколи, цветная и брюссельская), перец, цитрусовые, имбирь;
- продукты, богатые цинком: фасоль, семена тыквы, орехи;
- не забываем и о микробиоме (жители нашего кишечника играют не последнюю роль в защите от патогенных микроорганизмов).
Пребиотики: квашеная капуста, чеснок и лук, бобовые (фасоль, чечевица, нут и соевые бобы).
Ломтик запеченной тыквы + рагу с красной фасолью + квашеная капуста с оливковым маслом и семенами льна – обеденная комбинация, которая предоставит силы и ресурсы для иммунной системы и не только.
Противостоять свободным радикалам помогут локальные антиоксиданты. И хотя сезон ягод у нас ассоциируется с летней порой, однако довольно разнообразный выбор можно найти и осенью:
- шиповник
- кизил
- калина
- облепиха
- арония (черноплодная рябина)
Все эти продукты богаты витаминами и микронутриентами, эти суперфуды будут вкусны самостоятельно или станут отличным компонентом для пряного чая.
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