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Как поддержать иммунитет осенью

Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
2 мин
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Как поддержать иммунитет осенью

Фото: Credits

Эта осень для нас очень непростая. Хронический стресс, недосыпание и тревоги подрывают здоровье. Поэтому так важно сформировать внутреннюю броню - иммунную опору.

Устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от состава нашей тарелки. Поэтому максимально наполняем ее сезонными суперфудами:

  • источники витамина А: тыква, морковь, петрушка, зелень (едим свежую, используем замороженную), сладкий перец;
  • источники витамина С: все виды капусты (белокочанная, брокколи, цветная и брюссельская), перец, цитрусовые, имбирь;
  • продукты, богатые цинком: фасоль, семена тыквы, орехи;
  • не забываем и о микробиоме (жители нашего кишечника играют не последнюю роль в защите от патогенных микроорганизмов).

Пребиотики: квашеная капуста, чеснок и лук, бобовые (фасоль, чечевица, нут и соевые бобы).

Ломтик запеченной тыквы + рагу с красной фасолью + квашеная капуста с оливковым маслом и семенами льна – обеденная комбинация, которая предоставит силы и ресурсы для иммунной системы и не только.

Противостоять свободным радикалам помогут локальные антиоксиданты. И хотя сезон ягод у нас ассоциируется с летней порой, однако довольно разнообразный выбор можно найти и осенью:

  • шиповник
  • кизил
  • калина
  • облепиха
  • арония (черноплодная рябина)

Все эти продукты богаты витаминами и микронутриентами, эти суперфуды будут вкусны самостоятельно или станут отличным компонентом для пряного чая.

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Дата публикации
Просмотры
146
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