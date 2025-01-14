Как поддержать здоровье печени и почему это так важно

Печень выполняет множество функций, необходимых для хорошего здоровья и долгой жизни. Поэтому так важно заботиться о печени и выполнять все основные рекомендации врачей по поддержанию ее работы.

Печень выполняет бесчисленное множество важнейших функций. Она детоксифицирует как эндогенные (вырабатываемые внутри организма), так и экзогенные (внешние) токсичные молекулы, вырабатывая ферменты для преобразования жирорастворимых токсинов в нетоксичные, водорастворимые формы, которые могут выводиться через мочу, пот и кал.

Одним из главных трендов здорового образа жизни последнее время стала забота о здоровье печени.

О том, что мы можем сделать, чтобы наша печень работала хорошо и не страдала от токсинов, пассказывает PureWow.

Что делает печень

Среди наиболее важных задач печени врачи выделяют такие:

Постоянно вырабатывает желчь. Это химическое вещество помогает превращать жиры в энергию, которую использует ваше тело и которая необходима для процесса пищеварения. Ваша печень также вырабатывает альбумин, белок крови, который помогает переносить гормоны, лекарства и жирные кислоты по всему телу, а также большинство веществ, которые помогают вашей крови сворачиваться после травмы.

Это химическое вещество помогает превращать жиры в энергию, которую использует ваше тело и которая необходима для процесса пищеварения. Ваша печень также вырабатывает альбумин, белок крови, который помогает переносить гормоны, лекарства и жирные кислоты по всему телу, а также большинство веществ, которые помогают вашей крови сворачиваться после травмы. Избавляется от билирубина. Это вещество содержится в желчи. Слишком много билирубина в вашем организме может вызвать желтуху или пожелтение кожи и глаз.

Это вещество содержится в желчи. Слишком много билирубина в вашем организме может вызвать желтуху или пожелтение кожи и глаз. Удаляет отходы. Когда вы принимаете потенциально токсичное вещество, такое как алкоголь или лекарство, ваша печень помогает изменить его и вывести из вашего организма.

Когда вы принимаете потенциально токсичное вещество, такое как алкоголь или лекарство, ваша печень помогает изменить его и вывести из вашего организма. Контролирует иммунные реакции. Когда бактерии, вирусы и другие вредные организмы попадают в ваш организм, клетки вашей печени могут найти и уничтожить эти организмы.

Когда бактерии, вирусы и другие вредные организмы попадают в ваш организм, клетки вашей печени могут найти и уничтожить эти организмы. Поддерживает глюкозу. Печень помогает вашему организму поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Саман Фарамази — врач-натуропат, говорит, что наша печень ежедневно отвечает за более чем 500 различных ролей, включая детоксикацию, синтез белка и пищеварение. Печень отвечает за фильтрацию нежелательных веществ и распределение витаминов, гарантируя, что организм может функционировать оптимально каждый день, —бъясняет она, добавляя, что преимущества здоровой печени могут варьироваться от сияющей кожи до наращивания сухой мышечной массы и улучшения пищеварения и энергии.

Почему здоровье печени так популярно сейчас

Сейчас людям доступно целостное медицинское образование, и все больше людей заинтересованы в решении проблем со здоровьем в целом, говорит доктор Фарамази. Мы видим как много проблем со здоровьем, возникающих из-за перегрузки токсинами и перегрузки печени, и это становится одной из основных причин многих проблем со здоровьем.

Новый акцент на здоровье печени также связан с другой популярной темой оздоровления: здоровье кишечника. Чем больше мы узнаем о кишечнике, тем больше мы узнаем о колоссальном влиянии, которое он оказывает на печень, говорит доктор Фарамази. Алехандро Юнгер, доктор медицины, кардиолог, врач функциональной медицины соглашается с ней. Точно так же, как здоровье кишечника сейчас широко признано — на что Гиппократ указывал более 2000 лет назад, — здоровье печени снова оказывается в центре внимания, говорит он. Во многом это возрождение обусловлено социальными сетями и быстрым распространением информации о здоровье. Люди несколько разочарованы в современной медицине и берут на себя более активную роль в управлении своим здоровьем с помощью здоровых изменений образа жизни. Этот сдвиг приводит к возобновлению признания основополагающих аспектов благополучия, включая здоровье печени.

Каковы эффективные способы заботы о печени

Когда дело доходит до заботы о вашей печени, доктор Юнгер является сторонником оценки того, как ваша диета может помочь или навредить. Печень не существует изолированно — то, что полезно для общего клеточного здоровья, полезно и для печени, говорит доктор Юнгер. Первый шаг — есть настоящую, цельную пищу, а не обработанные, похожие на еду вещества. Меньше токсинов в вашем организме означает меньше работы для вашей печени.

Он объясняет, что некоторые из главных врагов печени — это сахар и простые углеводы, например, обработанные белые продукты, такие как сахар, хлеб и макароны. С другой стороны, некоторые продукты особенно полезны для функции печени, такие как чеснок, лук, крестоцветные овощи, яблочный уксус и лимон, говорит мне доктор Юнгер, добавляя, что травы, такие как одуванчик, куркума и адаптогенные грибы, также могут оказать мощную поддержку печени.

Доктор Юнгер также указывает на связь между физическим и эмоциональным здоровьем. В частности, гнев может повлиять на здоровье печени, говорит он. Устранение и освобождение от сдерживаемого негодования или стресса может значительно улучшить здоровье печени, напоминая нам, что физическое и эмоциональное благополучие тесно переплетены. Это мощное напоминание о взаимосвязи наших эмоций и физического здоровья.

Можно ли поддерживать здоровье печени, иногда употребляя алкоголь

Означает ли наличие здоровой печени, что вам нужно полностью отказаться от алкоголя. Эксперты придерживаются разных мнений. По словам доктора Фарамази, все дело в умеренности и балансе. Большое заблуждение заключается в том, что алкоголь — единственное, что влияет на здоровье вашей печени, говорит она мне. Сбалансированная диета, поддержание водного баланса и избегание других факторов, вызывающих стресс у печени таких как курение или чрезмерное употребление сахара, могут компенсировать случайный прием алкоголя".

С другой стороны, доктора Юнгер, на вопрос, означает ли наличие здоровой печени, полное исключение алкоголя, ответил: "Да. Точка. Конец дискуссии. Алкогольная промышленность, особенно вино, усердно работала над тем, чтобы запутать потребителей, "доказывая", что некоторое потребление даже полезно. Но вечеринка закончилась. Нет такого количества алкоголя, которое было бы полезно для здоровья человека".

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