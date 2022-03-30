Как поддерживать щитовидную железу в период стресса

В этот непростой период жизни врач - терапевт-диетолог Тиана Фиалкова рекомендует обратить ваше внимание на аминокислоту L-Тирозин.

Эта аминокислота крайне необходима для секреции тиреоидных гормонов щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин). И особенно щитовидная нуждается в тирозине, когда имеется гипотиреоз. А если еще на гипотиреоз/АИТ наложился стресс, то показание к приему аминокислоты 100%.

У тирозина также много других положительных влияний, которые пригодятся нам в период эмоциональной нестабильности.

Тирозин подавляет аппетит и тягу к сладкому, участвует в нормализации обмена веществ.

Эту аминокислоту также используют в лечении депрессивных состояний. Она помогает справиться с психо-эмоциональной астенией, с чувством тревоги, нервозности, сонливости, апатии, синдрома профессионального выгорания.

L-Тирозин применяют для стимуляции работы головного мозга, он повышает концентрацию внимания и умственную выносливость.

В показаниях к применению тирозина можно найти много состояний: гипотериоз, депрессия, ожирение, хроническая усталость, болезнь Паркинсона, фенилкетонурия.

L-тирозин, помимо синтеза гормонов щитовидной железы, принимает участие в выработке ряда важных веществ:

гормонов надпочечников, которые активно расходуются во время стрессовых ситуаций.

дофамина – вещества, которое отвечает за чувство удовольствия, а также способствует улучшению памяти и настроения.

меланина – пигмента, который отвечает за цвет кожи, волос и радужной оболочки глаз

Способ применения: взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле (400-500 мг) 2-3 раза в день между приемами еды, желательно в первой половине дня. Курс приема: 1-2 месяца. Особо важно принимать L-тирозин людям с пониженной кислотностью, а также если рацион несбалансирован по белковым продуктам.

Мы получаем тирозин в основном из животного белка. Его много содержится в мясе, птице, рыбе. Но также он есть в орехах, семенах, бананах, авокадо, какао бобах, соевых бобах.

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