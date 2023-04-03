Как подобрать очки для коррекции зрения, чтобы не ухудшить его: отвечает врач-офтальмолог

Какие параметры учитываются при выборе очков для коррекции зрения, когда можно носить более слабые очки, а когда это нецелесообразно, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Параметры подбора очков

При подборе очков учитывается не только острота и четкость зрения, но и ряд других важных показателей. Это, в частности:

бинокулярное зрение – способность обоими глазами воспринимать мир "объемно", то есть определять форму и величественную объектов, оценивать расстояние между объектами и т.п.;

– способность обоими глазами воспринимать мир "объемно", то есть определять форму и величественную объектов, оценивать расстояние между объектами и т.п.; конвергенция – способность одновременно сближаться и скоординированно фокусироваться на одном предмете или объекте;

– способность одновременно сближаться и скоординированно фокусироваться на одном предмете или объекте; недостаточность конвергенции приводит к развитию косоглазия, при которой теряется бинокулярное зрение;

аккомодация – способность видеть предметы и объекты одинаково четко и на дальних, и на близких расстояниях;

– способность видеть предметы и объекты одинаково четко и на дальних, и на близких расстояниях; незначительные нарушения положения глаза – отклонение глаза до 10 градусов вправо, влево, внутрь, наружу, вверх или вниз является нормой. Но при подборе очков это отклонение обязательно должно учитываться. В случае косоглазия отклонение превышает допустимые 10 градусов;

– отклонение глаза до 10 градусов вправо, влево, внутрь, наружу, вверх или вниз является нормой. Но при подборе очков это отклонение обязательно должно учитываться. В случае косоглазия отклонение превышает допустимые 10 градусов; выраженность ведущего, или доминантного, глаза – каждый человек имеет ведущий глаз, передающий мозгу большую часть информации для визуальной обработки. По аналогии с ведущей рукой: если ведущая правая рука, человек правша, если левая – левша. Ведущий глаз должен видеть максимально четко и на близких, и на дальних расстояниях. У некоторых людей оба глаза являются ведущими, а у некоторых оба глаза не являются ведущими;

– каждый человек имеет ведущий глаз, передающий мозгу большую часть информации для визуальной обработки. По аналогии с ведущей рукой: если ведущая правая рука, человек правша, если левая – левша. Ведущий глаз должен видеть максимально четко и на близких, и на дальних расстояниях. У некоторых людей оба глаза являются ведущими, а у некоторых оба глаза не являются ведущими; межзрачковое расстояние – это расстояние между центрами зрачков обоих глаз, которое измеряется в миллиметрах. Точное расстояние между зрачками нужно для правильной центровки линз в очках.

Если эти параметры находятся в пределах нормы, пациенту назначаются очки с максимальной четкостью, то есть с полной коррекцией зрения. Но, поскольку мы видим мозгом, иногда при ношении очков с максимальной четкостью у человека появляется головная боль, тошнота, его "заносит" во время ходьбы. В таком случае назначаются более слабые очковые линзы с неполной коррекцией зрения, которые улучшают зрение и не ухудшают самочувствие. Возможен постепенный переход от более слабых очковых линз к более сильным. Так глазам будет легче адаптироваться к переменам.

В случае близорукости, когда глаза очень сильно разбегаются в разные стороны при концентрировании на предметах и не сходятся близко, коррекцию зрения уменьшают. Если же глаза наоборот сходятся слишком близко, коррекцию зрения увеличивают. Поэтому заключаем, что более слабые очки носить можно, но не всем, не всегда и только по индивидуальному назначению врача, который может обосновать потребность в ношении более слабых или более сильных очков.

Основные правила ношения очков

Если вы носите очки или только начинаете их носить, советую вам:

1. соблюдать рекомендации своего врача-офтальмолога. Если нужно носить очки постоянно, носите их постоянно. Ибо только так позже можно будет отследить качественные изменения, обусловленные коррекцией зрения;

2. каждый год проверять зрение и изменять очковые линзы – подобранные очковые линзы могут служить вам несколько месяцев или даже несколько лет. Срок их актуальности зависит от показателей зрения, изменяющихся в процессе лечения. Если офтальмолог попросил вас пройти повторное обследование через два-три месяца после назначения окуляр, не игнорируйте его рекомендацию;

3. очки вызывают дискомфорт во время ношения – обратитесь к своему врачу-офтальмологу, чтобы заменить их другими очками или линзами. Иногда даже идеально подобранные очки провоцируют сильную головную боль, боль в глазах, тошноту, размытость зрения, что не является нормой. Незначительный дискомфорт в начале ношения очков допустим, ведь зрительным мышцам нужно перенастроиться. А вам - привыкнуть к их присутствию перед глазами;

4. Следите за чистотой очков – запотевшее стекло протирайте сухой микрофибровой салфеткой. Пятна и загрязнения удаляйте с помощью специальных салфеток или спрея для чистки очков. Если нет возможности, погрузите очки в мыльную воду комнатной температуры (не горячую!), осторожно отмойте грязь и протрите очки досуха. Также обязательно очищайте заушные скобки очков и носовые упоры. Не протирайте очки нашатырным спиртом, ацетоном, содой, уксусом и другими не предназначенными для этого средствами. Это может привести к помутнению очковых линз и ржавлению оправы.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение, каждый год посещайте офтальмолога и будьте здоровы!

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