Как получить максимум пользы от зелени

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему зелень так полезна и как ее правильно употреблять, чтобы обогатить свой организм ценными витаминами и минералами.

Весна начала одаривать нас свежими овощами. Мы хрустим редисом, щедро посыпаем блюда зеленым луком и ранней зеленью. И все же к их выбору нужно подходить внимательно. Что нужно знать?

То, что зелень ценится тем, что в ней большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), витамина К, каротиноидов (в том числе бета-каротина и лютеина), хлорофилла и клетчатки. Чтобы получить максимум пользы от свежей зелени, придерживайтесь простых правил.

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Если вы планируете добавить зелень в суп или второе блюдо во время приготовления, постарайтесь сделать это за 5-10 минут до полной готовности блюда. Знайте, что витамин С и фолиевая кислота разрушаются во время термической обработки, поэтому большую часть зелени следует употреблять именно в свежем виде.

Зелень желательно добавлять во время каждого приема пищи. Например, листовой салат. Он может служить основой любого овощного салата или зеленого коктейля. Крупные листья можно использовать в приготовлении роллов с разными начинками или в бутербродах из цельнозернового хлеба.

Ранняя зелень, скорее всего, содержит нитраты и пестициды, что может вызвать у вас опасения. Уменьшить их количество можно, если употреблять только листовые пластинки зеленые, поскольку основная масса нитратов сосредоточена в черешках (базилик, петрушка, укроп и другие виды). Еще можно избавиться от нитратов, если вымачивать зелень в холодной воде в течение получаса. Но, к сожалению, при этом способе водорастворимые витамины (витамин С, витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, никотиновая кислота) частично вымываются из растения.

Чтобы снизить количество пестицидов, обязательно мойте зелень под проточной водой. Ведь пестициды часто находятся на поверхности листьев. Это также убережет вас от риска заражения различными гельминтами и токсоплазмами. Обогащайте свое весеннее меню доступной листовой зеленью.

Будьте здоровы и следите за тем, что вы едите!

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