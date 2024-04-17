Как повысить свой уровень энергии: 5 способов почувствовать себя лучше менее чем за 10 минут

Многие из нас в середине дня страдают от снижения уровня жизненной энергии. И, чтобы вернуться к работе с прежним энтузиазмом, мы, как правило, предпочитаем выпить чашку кофе. Но, оказывается, это не единственный и даже не самый эффективный способ повысить свою работоспособность.

Если в середине дня вы чувствуете усталость, вялость и апатию, знайте - вы не одиноки.

Как помочь себе взбодриться и восполнить уровень энергии, рассказывает Woman&home.

Мы знаем, что перерыв полезен для нас как умственно, так и физически, но исследования также показали, что мини-перерывы могут помочь нам повысить уровень энергии так же, как и более длительные перерывы, и они даже могут помочь нам научиться лучше спать, когда наступает время сна. 10 минут — это все, что вам нужно. Просто установите регулярные будильники или добавьте несколько микроперерывов в свое расписание. Разбивая свой день мини-перерывами в работе, задачах и постоянном движении, вы можете помочь себе снять стресс и беспокойство, а также чрезмерное возбуждение от Интернета, социальных сетей и экранного излучения, утверждает лайф-коуч Камран Беди.

Что такое мини-перерыв

Мини-перерывы — это небольшие, непрерывные периоды, когда вы эмоционально и физически отстраняетесь от всего, что делаете. Они чрезвычайно эффективны для тех, кто хочет быстро повысить уровень энергии, давая мозгу передышку. Мы думаем, что проработка и завершение чего-то более важно, чем то, как мы себя чувствуем, но если мы думаем о нашем мозге как о батареях, переходящих в режим низкого энергопотребления, как это делают наши телефоны, мы используем меньше мозговой энергии, действуем медленнее и становимся менее умными, утверждает лайф-коуч Сиан Уинслейд.

По словам Сиан, нас заставили поверить, что многозадачность — это хорошо, тогда как она просто позволяет нам выполнять две задачи с 50% производительности, не выполняя ни одну из них хорошо.

Прелесть мини-перерывов в том, что они не занимают слишком много времени. Возврат к более простому и медленному темпу жизни с десятиминутным перерывом может творить чудеса с вашим разумом и телом, утверждает Беди.

Выпейте немного воды

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Вода является основой жизни, и даже легкое обезвоживание может отрицательно повлиять на наше кровяное давление, температуру тела и частоту сердечных сокращений, поэтому пейте воду в течение дня. Возможно, несколько глотков — все, что вам нужно, чтобы вернуться в нужное русло.

Привычка иметь бутылку с водой под ругой не только помогает вам сконцентрироваться и улучшить время реакции, но и улучшает память и настроение, а также уменьшает головные боли, усталость и беспокойство, говорит Уинслейд. Это ключ к повышению уровня вашей энергии, а также может помочь улучшить настроение.

Делайте частые маленькие глотки, а не глотайте целый стакан. Это позволяет организму хранить больше воды, поскольку не перегружает почки (и вам меньше придется ходить в туалет). Вопреки распространенному мнению, рекомендуемые два литра в день не обязательно должны поступать только из воды: в расчет идут черный, зеленый или травяной чай, а также молоко (особенно обезжиренное) и даже кофе с молоком.

Замените первую чашку чая или кофе на стакан воды, чтобы начать утро с правильной ноты.

Слушайте классическую музыку

Если вы хотите научиться быстро повышать уровень энергии, возьмите в руки наушники. Мы знаем, что музыка может влиять на наше эмоциональное состояние, но определенная музыка действительно может заставить нас мыслить более ясно. Это известно как эффект Моцарта, и исследователи обнаружили, что десятиминутное прослушивание Моцарта улучшило пространственно-временное мышление людей, организационные способности и умение решать проблемы. Другое исследование показало, что прослушивание Моцарта в течение 25 минут снижает кровяное давление.

Если у вас нет настроения слушать классику, любая музыка, которая для вас что-то значит, может изменить ваше настроение. Музыка — отличный способ закрепить определенные эмоции. Подумайте о песнях, которые вызывают у вас определенные чувства, и создайте свои плейлисты — всего один-два трека за пять минут могут улучшить ваше настроение и повысить уровень энергии.

Медитация

5 способов почувствовать себя лучше менее чем за 10 минут / Фото: www.credits

Иногда всего несколько минут пребывания в одиночестве могут быть тем, что вам нужно, чтобы мысленно перегруппироваться, а если вы будете медитировать, вы почувствуете себя еще лучше. Выберете ли вы управляемую медитацию или проведете некоторое время в тихой комнате, медитация может помочь вам сосредоточиться на настоящем и осознавать свои мысли и чувства, говорит лайф-коуч Зои Томпсон. Это может принести чувство спокойствия и улучшить внимание и концентрацию.

Займитесь йогой

5 способов почувствовать себя лучше менее чем за 10 минут / Фото: Credits

Вам необязательно заниматься йогой каждый день и вам не нужно часовое занятие — несколько йогических дыхательных упражнений и поз станут идеальным мини-перерывом. Йога — отличный способ перенести вас в настоящий момент и помочь сосредоточиться, говорит преподаватель йоги Дэнни Гриффитс. Есть много вариаций, но общей нитью является работа с дыханием, известная как пранаяма. Обращение внимания к дыханию и повторное обучение медленному и полному дыханию может помочь снять стресс, что, в свою очередь, помогает концентрации и ясности. Например, дыхание через ноздри, такое как нади шодхана, наполняет организм кислородом, успокаивая и омолаживая нервную систему.

Вам также принесут пользу несколько поз, поэтому попробуйте йогу для начинающих, если вы новичок в этой практике. Например, балансирующие позы особенно хороши для концентрации. Поза дерева помогает вам заземлиться, повышая стабильность и успокаивая нервную систему. Поза танцора — еще одна балансирующая поза, которая помогает перенести вас в настоящее. Это отлично помогает справиться со стрессом и тревогой, очистить разум от бесполезных мыслей, улучшить кровообращение и выносливость.

Выходите на улицу

Перемены обстановки так же хороши, как и отдых, и даже простой выход на улицу, чтобы сменить картинку перед глазами, может творить чудеса. Важно выходить на улицу, хотя бы ненадолго. Изменение окружающей среды позволяет сильнее стимулировать мозг и улучшает концентрацию внимания, снижает уровень гормонов стресса и улучшает настроение.

А пока вы на улице, почему бы не прогуляться. Это необязательно должна быть полноценная ходьба. Даже быстрая прогулка по магазинам или по саду — это хорошо проведенный мини-перерыв. Ходьба повышает частоту сердечных сокращений, тем самым улучшая здоровье сосудов и помогает регулировать более глубокое дыхание, в то время как физические движения также могут помочь снять любой стресс или напряжение и восстановить силы. Выход на улицу также обеспечивает свежий воздух и важное воздействие витамина D, который помогает нашему сну и иммунной системе.

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