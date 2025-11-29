Как правильно чистить зубы: советы, которые изменят вашу ежедневную рутину / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что большинство взрослых делает это не совсем так, как нужно. А правильная чистка зубов — это не только красивые белые зубы и свежее дыхание. Это способ поддержать здоровье всей ротовой полости, улучшить кровообращение и даже снизить риск сердечных болезней.

Не полощите рот сразу после чистки. Момент, когда вы сразу сплевываете пасту и прополощите рот водой, кажется естественным, но на самом деле лучше дать зубной пасте поработать несколько минут. Фтор укрепляет эмаль и если оставить его на зубах хотя бы на 15 мин, зубы станут более устойчивыми к кислотам, которые вызывают кариес. Чем дольше фтор контактирует с зубами, тем эффективнее он укрепляет их. Используйте зубную пасту с фтором. Фтор — это природный минерал, который укрепляет эмаль и борется с кариесом, поэтому важно выбирать зубную пасту с ним. Он не только укрепляет эмаль, но и восстанавливает слабые участки зубов и помогает предотвратить ранний кариес. Подождите с чисткой после кислого. Если вы выпили стакан апельсинового сока или съели кислый десерт, не спешите чистить зубы. Кислоты размягчают поверхность зуба и чистка сразу после еды может ее повредить. Лучше подождать 30 мин, слюна поможет нейтрализовать кислоты, а эмаль восстановит свою прочность. Тем временем можно просто прополоскать рот водой. Чистите зубы под углом 45°. Если вы держите щетку прямо, пришло время немного изменить угол. Ее следует держать под углом 45° к десне и делать легкие движения вперед-назад короткими полосками на ширину зуба. Этот угол позволяет эффективно очищать пространство между зубом и десной — именно там скапливается больше всего бактерий и остатков пищи. Кроме того, это менее травматично для зубов и десен.

Чистка зубов — это не просто рутина. Правильная техника помогает сохранить здоровье десен, защитить зубы от кариеса и даже поддерживать ваше общее самочувствие. Попробуйте внедрить эти четыре простых совета уже сегодня и вы почувствуете разницу.