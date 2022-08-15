Как правильно есть фрукты

Если у вас нет проблем с углеводным обменом, то лучше есть сладкие бродящие фрукты (слива, нектарин, виноград, дыня и др.) за минут 20-30 до обеда.

Если есть углеводные нарушения, то едим все фрукты после основного приема пищи (в идеале - обеда), сразу или через минут 15-20. Да, возможно, будут сладкие фрукты бродить с основным приемом пищи, но зато не будет подниматься сильно сахар в крови. Этот вопрос у вас должен стоять в приоритете.

Если есть инсулинорезистентность или диабет, отдельно перекусывать сладкими фруктами не надо. Как и кислыми. Все быстрые углеводы должны быть строго привязаны к основным приемам пищи, чтобы инсулин выделялся один раз на всю еду. А не скачками на каждый прием по отдельности.

С кислыми фруктами и ягодами (гранат, грейпфрут, кислое яблоко) все проще - они практически не бродят с основным приемом пищи и поэтому могут быть как аперитивом, так и десертом после основного приема пищи, без последующего брожения и вздутия в кишечнике.

Если у вас нет симптомов инсулинорезистентности и диабета, то кислыми ягодами можно и перекусывать между основными приемами пищи. То есть для вас тогда возможно нормально, что инсулин будет выделяться на все приемы пищи за день раз 4-6. Но все же еще раз изучите тему перекусов и то, как они влияют на метаболизм. Но помните, что здоровому человеку также не нужны перекусы, а то можно со временем стать нездоровым. Особенно если вы мало двигаетесь.

В том случае если вы, например, снижаете вес, работаете с акне, жировым гепатозом или имеете синдром поликистозных яичников (СПКЯ), то никакие перекусы вам строго не показаны! Тем более арбузом или виноградом.

Это должен быть один прием пищи, совмещенный с основной трапезой. Просто этот прием пищи получится более растянутым по времени из-за того, что вы начинаете его с фруктов или же заканчиваете его фруктами/ягодами.

Если вы нарушаете эти рекомендации, регулярно едите фрукты между основными приемами пищи или вместо них, то хотя бы делайте акцент на физической активности.

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