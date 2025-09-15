Как правильно мыть руки: простая привычка спасает от болезней / © Credits

Привычка мыть руки кажется элементарной, однако именно она способна остановить распространение многих инфекций. Врачи отмечают, что мытье рук с мылом не менее 20 секунд — самый простой и одновременно один из самых эффективных способов защитить себя и близких от болезнетворных микробов, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Важность мытья рук

Наши руки — настоящее «транспортное средство» для микробов. Мы касаемся дверных ручек, денег, телефона, продуктов и переносим невидимых «пассажиров» на кожу. Стоит только потереть глаза, коснуться носа или рта и бактерии или вирусы получают прямой доступ в наш организм.

регулярное мытье рук может предотвратить 1 из 3 кишечных инфекций,

и 1 из 5 респираторных заболеваний (в частности простуду и грипп).

Особенно это актуально в сезон вирусов и во время пандемий, простое действие, которое занимает полминуты, реально снижает риск заболеть.

Сколько времени нужно мыть руки

Большинство из нас уверены, что моют руки достаточно долго. Но на практике часто это длится всего 5-10 секунд. Для эффективного очищения нужно не менее 20 секунд.

Простой ориентир: за это время можно дважды пропеть про себя «Happy Birthday» или любимый припев песни.

Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

Смочите руки проточной водой (холодной или теплой). Намыльте ладони и хорошо вспеньте мыло. Тщательно потрите ладони и тыльную сторону рук, пространство между пальцами, большие пальцы, кончики и под ногтями, запястья. Процесс должен длиться не менее 20 секунд. Тщательно смойте мыло под проточной водой. Выключите кран бумажным полотенцем или локтем, чтобы снова не занести микробов. Высушите руки одноразовым полотенцем или чистым тканевым.

Важно: влажные руки быстрее переносят микробы, поэтому высушивание — обязательный этап.

Когда надо обязательно мыть руки

Пища — перед едой, во время и после приготовления, особенно после работы с сырым мясом.

Животные — после контакта с домашними любимцами или их пищей.

Уход — после смены подгузников, ухода за больными, контакта с биологическими жидкостями.

Контакт с выделениями организма — после туалета, кашля, чихания, обработки ран.

Особые случаи — после возвращения с улицы, использования транспорта, контакта с деньгами или поверхностями в общественных местах.

Для большинства людей обычное мыло так же эффективно, как и антибактериальное. В быту нет существенной разницы в защите от инфекций, поэтому если нет антибактериального мыла, используйте обычное.

Использование антисептика

Если нет доступа к воде и мылу, используйте санитайзер с содержанием не менее 60% спирта. Однако:

антисептик не смывает грязь, пестициды и тяжелые металлы,

он менее эффективен против некоторых вирусов и бактерий, например, норовируса.

Поэтому преимущество всегда за классическим мытьем рук.

Слишком частое мытье рук

Чрезмерное мытье может пересушивать кожу, вызвать трещины и даже ухудшить защитную функцию. Если приходится мыть руки очень часто, например, из-за работы, используйте увлажняющий крем с эмолиентами после мытья.

Мытье рук — это не просто ритуал, который мы выполняем «на автомате». Это ключевая привычка, которая реально уменьшает риск заболеть и уберечь от инфекций близких. Всего 20 секунд вашего времени могут остановить десятки микробов, которые стремятся попасть в организм.

Поэтому в следующий раз, когда будете спешить, напомните себе, что лучше потратить полминуты у раковины, чем несколько дней на больничном.