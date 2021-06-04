Как правильно питаться и сохранить свое здоровье на долгие годы: рассказывает кардиолог

Все мы хотим быть стройными, красивыми, и, главное – здоровыми. Но не все готовы прилагать к этому усилия. А без усилий ничего не получится, поскольку одного желания – мало.

Как же сохранить свое здоровье на долгие годы, рассказал житомирский кардиолог-диагност частного медицинского центра "Лелека" Мария Брокарева.

Атеросклероз развивается незаметно

Если каждый день выкуривать пачку сигарет, перед ужином выпивать 100 граммов водки, закусывать салом и через день ходить с друзьями на пиво, то это издевательство над своим сердцем, желудком и организмом в целом. Это путь к самоуничтожению. А ведь многие люди так живут годами!

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Если человек постоянно злоупотребляет сладостями, жирной пищей и мало физически двигается – это путь к атеросклерозу. При таком образе жизни методично откладываются бляшки на стенках кровеносных сосудов. Повышение уровня сахара в крови на единицу люди не ощущают и продолжают употреблять нездоровую пищу, а риск инфарктов и инсультов возрастает примерно в 10 раз.

У людей с сахарным диабетом второго типа очень часто развивается безболевая ишемия и даже возможен безболевой инфаркт. А они не подозревают об опасности и продолжают пить сладкие газированные напитки, есть торты и пирожные. Такие сладости вредны не только из-за наличия сахара, но пальмового жира. Дело в том, что поджелудочная железа человека не может нормально его усвоить.

Как употреблять жиры?

Некоторые люди, решившие вести здоровый образ жизни, напрочь отказываются от жиров. Но это неправильно. Совершенно спокойно можно употреблять качественное сливочное масло (82%). Можно есть и свежее несоленое сало, даже с гипертонией, а тем, у кого здоровый желудок, можно и подсоленное, с чесноком. Главное – не более 30 граммов любого жира в день. Не стоит употреблять пальмовое масло, поскольку этот жир не выводится из организма и ускоряет развитие атеросклероза. Нужно полностью отказаться от жареного сала и жирных сортов мяса. Достаточно вредна мука высшего сорта и сладости. Если выбираете хлеб, то лучше бездрожжевой, с отрубями.

Главное – не запускать себя

Если ты уже набрал 130 килограммов и получил массу различных заболеваний, то привести себя в норму очень и очень тяжело. Довольно часто встречаются пациенты, которым всего-то около 50 лет, но выглядят они на все 80: избыточный вес, сахарный диабет, проблемы с сердцем, жуткая гипертония и так далее. Люди никогда не обращались к врачу, не сделали ни одной кардиограммы, ни разу не проверили уровень сахара в крови. Постоянно злоупотребляли спиртным, жирной и сладкой пищей. И довели себя до состояния, при котором уже очень сложно привести организм в норму, практически невозможно.

Чтобы такого не случалось, нужно постоянно себя контролировать: есть здоровую пищу, не переедать, а если чувствуешь, что набрал пару лишних килограммов, немедленно от них избавляться. Есть и другие примеры: люди, которым уже за 80, и они прекрасно себя чувствуют. Рецепт прост: они постоянно делают зарядку, вовремя принимают медикаменты, стараются не есть вредной пищи, следят за своим артериальным давлением, уровнем сахара в крови и излучают оптимизм.

Молодым можно все, но понемногу

Что касается молодых людей, то им можно все, но понемногу. Если у молодого человека сидячая работа в офисе или за компьютером и он частенько пьет кофе с круассанами, то очень скоро появятся лишние килограммы, а это путь к целому букету заболеваний, прежде всего сердца и сосудов. Поэтому больше времени стоит уделять физическим нагрузкам и прогулкам на природе. Чтобы не провоцировать себя на употребление вредной пищи, в холодильнике ее просто не должно быть (никаких булочек, пирожных, жирного мяса и так далее)! Больше овощей и фруктов. Сладости прекрасно можно заменить сухофруктами и медом (его нужно есть понемногу). Больше двигаться и уметь настраиваться на позитив.

Как влияет на здоровье перенесенный "ковид"?

В наше сложное время на состояние и здоровье человека очень влияет перенесенный "ковид". Коронавирус повреждает внутреннюю поверхность сосудов и увеличивает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний. У тех, кто переболел "ковидом", даже в легкой форме, зачастую выявляется сгущение крови. Наблюдается также повышение трансаминазы, то есть, печеночных проб. Люди страдают бессонницей, повышенной тревожностью, депрессией, ухудшается память. Одни нуждаются в помощи психолога, а другие – психиатра. Так что "ковид" сильно бьет по нашему здоровью, и нужно суметь минимизировать тяжелые последствия с помощью специалиста и собственных усилий.

Никогда не затягивайте поход к врачу, особенно если ощущаете боль за грудиной, в области сердца, если появилась одышка или стали отекать ноги. Нужно заботиться о себе и не стоит надеяться, что все пройдет само. Любую болезнь легче и быстрее вылечить на начальной стадии.

Кардиолог-диагност житомирского частного медицинского центра "Лелека" Мария

Все проверено на собственном опыте

Мария Брокарева – стройная и очень привлекательная женщина, рассказала, что наследственность у нее самой далеко не идеальная. В семье почти все имеют избыточный вес, и все гипертоники, а ее отец в 41 год уже имел первый инфаркт. Собственно, поэтому она и стала кардиологом. У дочери тоже были не самые хорошие анализы, склонность к диабету и полноте. Поэтому дочь перешла на диету и лечебную гимнастику, и удалось проскочить этот сложный период в ее жизни. Что касается самой Марии, то она призналась, что постоянно контролирует свой вес, питается здоровой пищей, обеспечивает организм микроэлементами. Круассанами и сладостями не увлекается и ведет активный образ жизни. Так что если заниматься собой, то фигуру и молодость можно сохранять очень долго, даже при плохой наследственности.

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