Как правильно заедать стресс: диетолог дала интересные советы

Второй год мы живем в состоянии хронического стресса, который нам постоянно хочется чем-нибудь заесть.

Заедание стресса – вещь не очень полезная. Желание забывать негативные эмоции за вкусной пищей сплошь и рядом приводит к перееданию и проблемам с весом. Но во время войны даже диетологи позволят украинцам есть немного больше, чем обычно. Однако предупреждают, что делать это нужно с определенными оговорками и внимательно относиться к тому, чем мы собираемся заесть стресс.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко позволяет нам "загрызть" стресс, в котором мы живем второй год и дает рекомендации по продуктам.

Откуда появляется привычка заедать стресс

На самом деле мы уже родились с привычкой заедать стресс. Когда человек в стрессе, выделяются гормоны стресса и они увеличивают наш аппетит. Гормон стресса кортизол к тому же делает в нашем организме жировые запасы. Поэтому мы начинаем есть больше сладкой и калорийной пищи, увеличиваем порции, а иногда и начинаем набирать вес, не изменив ничего в своем питании.

Как правильно заедать хронический стресс – диетолог Наталья Самойленко

Почему нам постоянно хочется сладкого, жирного и не полезного

Нам постоянно хочется шоколада, мороженого, пирожных, фаст-фуда, жирных бургеров и бекона. От этих продуктов у нас повышается уровень дофамина, нам становится легче, но это длится довольно недолго.

Поэтому нам нужно выяснить, в чем именно нуждается наш организм. Ему нужны жиры – поэтому нас тянет на жирную пищу, магний – поэтому мы постоянно хотим шоколада. Дальше все зависит от вас.

Как ввести организм в заблуждение, заменив неполезные продукты полезными

Когда вы узнаете, что необходимо вашему организму, попробуйте заменить нездоровую пищу полезной.

Стресс нужно заедать, буквально загрызать. Ибо, когда мы нагружаем челюсть, мы снижаем уровень кортизола. Исследования показывают, что 15-20 минут жевания снижают уровень кортизола в организме на 20 процентов.

Вы можете есть морковь, огурец, яблоки – все это нужно активно грызть. Если возникает форс-мажор, для понижения уровня стресса подойдет даже жевательная резинка.

Но, если у вас есть выбор, всегда выбирайте что-нибудь полезное, что нужно долго жевать. Например, между печеньем, тающим во рту, и хлебом с отрубями всегда отдавайте предпочтение хлебу.

От сладкого тоже нельзя сейчас отказываться, но перед тем как съесть конфету, сгрызите морковь.

Как работать со стрессом

Не только еда поможет нам преодолеть стресс, подход должен быть комплексным. Чтобы преодолеть стресс необходимо:

поддерживать физическую активность;

наладить качественный сон;

придерживаться здорового питания;

работать с психикой.

Можно ли стресс запивать

Запивать стресс лучше всего водой. Вода – это очень эффективный антистресс. Кофе – наоборот повышает уровень кортизола. Но отказываться от кофе тоже не стоит, просто старайтесь пить кофе только утром.

Полезны также травяные чаи.

Что делать, если переел

Во-первых, не надо себя корить за это. Старайтесь, если уж так сложилось, получить удовольствие. Не заводите себя в хронический круг стресса.

Можете даже устраивать себе "сладкие дни". После которых можете день посидеть на растительной пище или увеличить физическую нагрузку.

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