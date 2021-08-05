Как правильно замораживать овощи и фрукты на зиму, чтобы сохранить их пользу и вкус

Как правильно замораживать овощи и фрукты на зиму, чтобы сохранить их пользу и вкус

Лето и осень — время для заготовки овощей, ягод, фруктов на зиму.

Несомненно, летом, когда есть доступ к свежим продуктам, не хочется думать о их заморозке. Но вспомните о тепличных турецких или испанских помидорах зимой, не имеющих совсем вкуса. А местные овощи и фрукты в холодное время года — это в основном яблоки, картофель, свекла и капуста. Не очень большой ассортимент. А еще зимой овощи, фрукты и ягоды дорожают.

Поэтому август и сентябрь - лучшее время для подготовки запасов на зиму. Если у вас есть морозильник, стоит наполнить его любимыми и различными видами летних овощей и фруктов.

Хранение при низких температурах вызывает незначительную потерю питательных веществ. Наиболее неустойчивы к заморозке витамины С и В1, количество которых с течением времени будет уменьшаться, и эти потери неизбежны.

Чтобы замороженные овощи, фрукты и ягоды были вкусные и полезные, нужна правильная подготовка.

1. Следует в первую очередь их промыть и при необходимости нарезать. Различные ягоды, фрукты, бобы, зеленый горошек, капусту брокколи, цветную, брюссельскую можно заморозить сырыми. Другие овощи, такие как грибы, шпинат, баклажаны, кабачки, перец, помидоры стоит перед замораживанием бланшировать. Из помидоров можно сделать пюре.

Их лучше измельчить в однородную массу и разложить по пакетам или в контейнеры для заморозки. Такое томатное пюре - отличная добавка в супы и основа для томатного соуса. Кстати, помидоры и перец тоже можно замораживать сырыми. Очень вкусно зимой из них готовить борщ. Лишь бы места хватило на все это многообразие.

2. Старайтесь все ягоды замораживать целиком, так в них сохранится гораздо больше полезного.

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3. Делайте маленькие порции. Большие порции замороженных продуктов будет трудно разделить перед оттаиванием. Стоит заранее подумать, сколько вам их нужно для приготовления любимых блюд. Лучше для хранения заморозки выбрать пакеты. Так легче сделать необходимые в объеме порции, и места они займут меньше.

4. Удобно будет зимой приготовить овощное рагу, если сейчас в сезон заморозить готовую овощную смесь. Смесь может состоять из самых разных овощей, которые больше всего любит ваша семья. Отправьте в заморозку нарезанные овощи, перед этим перемешайте их и порционально разложите по контейнерам.

5. Можно хранить замороженные овощи, фрукты, ягоды без изменения их вкуса в течение 8-12 месяцев. Затем они теряют цвет.

6. Не замораживайте продукты повторно! Так как при этом они теряют не только свою текстуру, но и практически все полезные вещества.

7. Ставьте дату заморозки и название заготовки на этикетках. Тогда в замороженном виде будет легко разобрать, какой именно перед вами заготовленный продукт.

Следует включать замороженные продукты в зимний рацион. Они не только разнообразят блюда зимой, но и улучшат настроение. Кто из нас не захочет овсянку с черникой или блинчики с клубникой январским утром?

А какие заморозки на зиму делаете вы?

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