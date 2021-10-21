Как правильно заваривать шиповник, чтобы не потерять его пользу

Многие предпочитают пить чай с этой ягодой, но диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно ее заваривать и действительно ли в шиповнике столько пользы, как нам рассказывали.

Все знают: шиповник полезный. О том, что он чемпион по содержанию витамина С, оказывает общеукрепляющее действие и даже помогает при простудах и инфекционных заболеваниях.

Действительно, в шиповнике содержится очень много аскорбиновой кислоты. Это так, но именно в сухом, засушенном или замороженном виде. А ее такую никто не ест. Можно, конечно, из нее приготовить компот или сделать отвар. Только учтите, что шиповник в таком виде принесет уже гораздо меньше пользы. Ведь во время термической обработки концентрация витамина С уменьшается во много раз. По этой причине шиповник не надо заваривать кипятком и долго настаивать в термосе. Так у вас будет в большей степени желчно- и мочегонное средство — ведь плоды имеют умеренное спазмолитическое, желчегонное действие.

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А чтобы получить больше пользы из шиповника, залейте его водой температурой не выше 80 градусов и настаивайте несколько часов в закрытой емкости.

Еще в ягодах шиповника есть витамины E, K и P, антиоксиданты, минералы. Но дело в том, что содержание витамина С и других полезных веществ измеряется на 100 граммов продукта, съесть же такое количество шиповника не способен никто.

Это вовсе не означает, что надо отказываться от шиповника и не готовить отвар или компот. Нужно понимать, что шиповник содержит несколько полезных веществ в том количестве, которое реально принять. Он служит лишь их дополнительным источником в нашем осенне-зимнем рационе.

Я вовсе не хочу уменьшать общую пользу шиповника. Просто подходите к этому практичнее. Стоит обращать внимание на то, что и сколько вы едите!

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