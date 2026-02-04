Как предотвратить диабет естественным путем: 11 простых способов снизить уровень сахара в крови после 50 лет

Женщина делает тест на уровень сахара / © Credits

Чтобы поддержать стабильный уровень глюкозы в крови, придерживайтесь сбалансированной диеты, которая ограничивает добавленный сахар , занимайтесь физической активностью не менее 20-30 минут в день и худейте, если это рекомендует ваш врач. Но это не единственные стратегии, которые работают.

Woman`s World рассказывает, как предотвратить диабет, используя простые советы, подтвержденные наукой.

Важность профилактики диабета

Исследование показывает, что когда уровень сахара в крови остается сбалансированным, риск сердечных заболеваний снижается на 67 процентов. Кроме того, профилактика диабета также обеспечивает эффективное функционирование клеток мозга и формирование новых связей. Результат: ваши шансы на проблемы с памятью и деменцию снижаются на целых 47 процентов.

Кроме соблюдения советов врача и минимизации любых факторов риска, попробуйте эти домашние средства, которые помогают предотвратить диабет.

Наслаждайтесь тостами с авокадо

В мексиканском исследовании женщины, которые ежедневно съедали 30 граммов авокадо (примерно 1/5 среднего авокадо), имели на 29 процентов меньше шансов заболеть диабетом, чем женщины, которые избегали этого фрукта. Полезные жиры и клетчатка, содержащиеся в авокадо, предотвращают повышение уровня сахара в крови. Кроме того, фрукт богат полифенольными соединениями, которые повышают чувствительность клеток к инсулину, что балансирует уровень сахара в крови.

Пейте чай пуэр

Ферментированный чай, известный как пуэр, ценится в восточной медицине уже 5000 лет. И современная наука подтверждает его противодиабетические преимущества: австралийские исследователи обнаружили, что люди, которые выпивали по крайней мере одну чашку чая пуэр ежедневно, снижали риск диабета до 47 процентов. Чай замедляет реабсорбцию глюкозы в почках, благодаря чему она выводится из организма, а не накапливается в крови.

Проводите время в саду

Конечно, такие виды деятельности, как быстрая ходьба, езда на велосипеде и поднятие тяжестей, борются со скачками сахара в крови, которые приводят к диабету. Но тренировка, которую вы получаете от садоводства, также помогает предотвратить диабет.

Ученые обнаружили, что риск диабета был на 49 процентов ниже у людей, которые регулярно занимались садоводством, чем у их коллег, которые не занимались спортом. А как приятный бонус, шансы садоводов умереть преждевременно от сердечных заболеваний, инсульта и других причин значительно снизились.

Сделайте полуденный танцевальный перерыв

Мы все знаем, что физические упражнения помогают контролировать уровень сахара в крови, но, когда вы двигаетесь, это может усилить пользу. Исследователи обнаружили, что умеренные физические упражнения, такие как танцы под любимые мелодии, в течение более 10 минут днем приводят к большему снижению уровня сахара в крови, чем аналогичная активность утром или вечером.

Съешьте больший обед

Исследователи Нью-Йоркского университета обнаружили, что потребление большей части калорий в течение восьми часов после пробуждения может уменьшить колебания уровня сахара в крови, снизить пики глюкозы и даже помочь вам похудеть. Участники исследования, которые потребляли 80 процентов своих калорий до 13:00 и ужинали более легкой порцией, увидели снижение уровня сахара в крови уже через одну неделю.

Понежьтесь на солнце

Сделайте 15-минутный перерыв днем, чтобы выйти на улицу и посидеть или прогуляться на солнце. Люди со здоровым уровнем витамина D в крови, «солнечного витамина», имеют втрое меньший риск развития диабета, чем те, кто имел дефицит D. Ученые подозревают, что он повышает чувствительность к инсулину. А поскольку солнце — лучший способ повысить уровень D, идеальным вариантом будет обеденная прогулка на свежем воздухе, поскольку лучи сильнее всего между 10:00 и 15:00.

Перекус яблоком

Яблоки и клюква содержат соединения, называемые флавоноидами, которые могут помочь предотвратить диабет. Исследование показало, что люди, чей рацион включал две ежедневные порции пищи, богатой флавоноидами, имели значительно меньший риск развития диабета, чем те, кто потреблял меньше. Флавоноиды усиливают секрецию и сигнализацию инсулина, что балансирует уровень сахара в крови. Другие продукты, богатые флавоноидами, которые стоит включить в свой план здорового питания: черника, клубника, гранаты и темный шоколад.

Пейте золотое молоко

Куркумин, который придает куркуме желтый оттенок, содержит соединения, которые помогают предотвратить диабет, улучшая функцию клеток поджелудочной железы. Исследование показало, что куркумин предотвращает прогрессирование преддиабета до полноценного заболевания у 100 процентов участников. Просто добавьте 1 чайную ложку куркумы к 1 стакану теплого молока или миндального молока, затем добавьте мед и имбирь с корицей по вкусу.

Проведите время на природе

Виды и звуки природы снимают стресс всего за 10 минут. И это преимущество, которое может снизить риск диабета на 56 процентов, как показало исследование. Борьба с резким повышением уровня гормона стресса кортизола улучшает чувствительность клеток к инсулину.

Замените кулинарное масло

Использование подсолнечного масла вместо других масел или сливочного масла — это разумное дополнение к вашей программе профилактики диабета. Согласно исследованию, употребление пищи с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые содержит подсолнечное масло, помогает предотвратить диабет 2 типа, даже если вы не испытываете потери веса. Другими хорошими источниками этих полезных жиров являются рыба, орехи и семена льна.

Выключайте свет в полночь

Выключение света и закрытие штор в спальне на ночь помогает предотвратить диабет, согласно исследованию. Фактически, авторы исследования подсчитали, что люди, которые ограничивали пребывание на свету с 12:30 до 6:00 утра, имели до 40 процентов меньший риск развития заболевания, чем те, кто проводил ночные часы в более яркой среде. Ночная темнота поддерживает внутренние часы организма в русле, что обеспечивает правильное время секреции инсулина.