Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: 5 эффективных способов, одобренных докторами 

Сохранить свое сердце здоровым особенно важно для женщин в предменопаузе, поскольку вероятность развития проблем увеличивается после наступления менопаузы.

Здоровое питание и поддержание физической активности является хорошей стратегией. Но оказывается, есть несколько удивительно простых приемов, которые вы можете добавить в свою повседневную жизнь и которые могут иметь большое значение.

Womans World собрал лучшие одобренные врачами советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для женщин, которые помогут поддерживать ваше сердце и сосуды в хорошем состоянии долгие годы.

Что такое болезнь сердца

Заболевания сердца – это общий термин, включающий множество состояний, влияющих на структуру и функцию сердца. Хотя термины "болезнь сердца" и "сердечно-сосудистые заболевания" часто используются как синонимы, между ними есть небольшое различие, говорит кардиолог, доктор медицинских наук Джойс Оэн-Сяо.

Сердечно-сосудистые заболевания шире и охватывают как состояния сердца, так и сосудистой системы кровообращения, включая проблемы, связанные с артериями и кровеносными сосудами. Например, инсульт считается разновидностью сердечно-сосудистого заболевания, поскольку он поражает артерии, ведущие к мозгу или внутри него.

Когда дело доходит до болезней сердца, существует несколько различных типов. К ним относятся аритмия (нарушение сердечного ритма), кардиомиопатия (ослабление сердечной мышцы) и врожденные пороки сердца (дефект структуры сердца с рождения).

Однако наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний и основной причиной смертности женщин является ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца возникает, когда скопление бляшек сужает и уплотняет внутреннюю часть артерий. Со временем это может частично или полностью блокировать приток крови к сердцу, что потенциально может привести к сердечному приступу.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний для женщин

Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания / Фото: www.credits

Есть много причин, по которым у женщин могут развиться болезни сердца. Вот некоторые ключевые моменты, о которых следует знать:

Наличие диабета. Исследования показывают, что, если у вас диабет, у вас в два раза выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. И чем дольше вы болеете диабетом, тем больше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Со временем повышенный уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, которые контролируют сердце. Хотя диабет может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин, женщины с диабетом чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем мужчины-диабетики. Фактически исследование, опубликованное в "Журнале клинической медицины", показало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с диабетом на 44% выше, чем у мужчин с диабетом.

Исследования показывают, что, если у вас диабет, у вас в два раза выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. И чем дольше вы болеете диабетом, тем больше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Со временем повышенный уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, которые контролируют сердце. Хотя диабет может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин, женщины с диабетом чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем мужчины-диабетики. Фактически исследование, опубликованное в "Журнале клинической медицины", показало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с диабетом на 44% выше, чем у мужчин с диабетом. Менопауза. Снижение уровня эстрогена, сопровождающее менопаузу, может вызвать все: от приливов до сухости влагалища. Но изменения в этом гормоне также могут повлиять на ваше сердце. Эстроген является защитным барьером против образования бляшек в кровеносных сосудах, объясняет Бибху Моханти, доктор медицинских наук, кардиолог. По его словам, одним из ключевых защитных свойств эстрогена для сердца является его способность регулировать соотношение "хорошего" - липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и "плохого" холестерина - липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Поэтому неудивительно, что исследование, посвященное менопаузе, показало, что у женщин в постменопаузе уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови выше, чем у женщин в пременопаузе.

Снижение уровня эстрогена, сопровождающее менопаузу, может вызвать все: от приливов до сухости влагалища. Но изменения в этом гормоне также могут повлиять на ваше сердце. Эстроген является защитным барьером против образования бляшек в кровеносных сосудах, объясняет Бибху Моханти, доктор медицинских наук, кардиолог. По его словам, одним из ключевых защитных свойств эстрогена для сердца является его способность регулировать соотношение "хорошего" - липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и "плохого" холестерина - липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Поэтому неудивительно, что исследование, посвященное менопаузе, показало, что у женщин в постменопаузе уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови выше, чем у женщин в пременопаузе. Высокое кровяное давление. Высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Это может быть вызвано такими состояниями, как хронический стресс, диета с высоким содержанием соли, избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Это также ключевой фактор риска для женщин. Исследование показало, что риск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом у женщин быстрее, чем у мужчин. Исследователи объясняют, что женские кровеносные сосуды, включая как мелкие, так и крупные артерии, стареют быстрее, чем мужские, что увеличивает вероятность возникновения проблем с сердцем.

Заболевания сердца и генетика

Генетика играет большую роль в сердечных заболеваниях. Если у ваших родителей был диабет, высокое кровяное давление или уровень холестерина, это может передаться и вам.

Поэтому, по наблюдениям докторов, есть люди, которые не ведут здоровый образ жизни, и у них никогда не бывает сердечных приступов. Другие же едят здоровую пищу, не курят и занимаются спортом, и у них случаются сердечные приступы.

Не существует какого-то одного гена, который вызывает болезни сердца, а скорее комбинация, которая может повысить ваши шансы. Важным фактором риска является наличие родственника первой степени родства (родителя, брата или сестры), страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно ишемической болезнью сердца. Исследование, охватившее почти 250 000 случаев ишемической болезни сердца, показало, что примерно от одной трети до половины шансов на развитие этого заболевания обусловлены наследственными генами.

Болезни сердца у женщин можно вылечить

Хорошая новость: вы можете изменить ситуацию. Первый шаг - это всегда отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни. Профилактика – это в первую очередь то, как вы можете предотвратить болезни. Вот почему профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для женщин так важна.

По словам доктора Моханти, обращение вспять сердечно-сосудистые заболевания также включает в себя подавление воспаления в сердечно-сосудистой системе. Он утверждает, что соблюдение средиземноморской диеты, достаточные физические нагрузки и занятия для снятия стресса (например, йога) считаются противовоспалительными. Другие способы помочь обратить вспять болезнь сердца включают 7-8 часов сна в сутки, поддержание здорового веса и поддержание уровня холестерина, глюкозы и артериального давления в здоровом диапазоне.

5 советов женщинам по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Основные правила вам известны: питайтесь здоровой пищей, оставайтесь активными и крепко спите. Но есть и другие простые советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для женщин, которые могут иметь большое значение.

Поднимитесь по лестнице. Выбор лестницы вместо лифта — это простой трюк, который поможет сохранить ваше сердце сильным. Исследование атеросклероза, в котором приняли участие почти 459 000 взрослых в течение более 12 лет, показало, что те, кто поднимался более чем на пять лестничных пролетов в день (около 50 ступенек), имели меньший риск атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Короткие периоды высокоинтенсивного подъема по лестнице — это эффективный способ улучшить кардиореспираторную систему и липидный профиль, особенно среди тех, кто не может заниматься спортом в полном объеме.

Куркума / Фото: Credits

Добавьте куркуму. Теплый, землистый и немного горьковатый вкус куркумы делает ее идеальной приправой для карри и маринадов. И она защищает ваше сердце. Куркума обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить вас от сердечных заболеваний, говорит доктор Оэн-Сяо. Сильное воспаление в организме может привести к увеличению отложения бляшек на сердечных артериях, что может вызвать сердечные приступы. Попробуйте добавить куркуму и чеснок (еще один противовоспалительный продукт) в ваш любимый маринад.

Теплый, землистый и немного горьковатый вкус куркумы делает ее идеальной приправой для карри и маринадов. И она защищает ваше сердце. Куркума обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить вас от сердечных заболеваний, говорит доктор Оэн-Сяо. Сильное воспаление в организме может привести к увеличению отложения бляшек на сердечных артериях, что может вызвать сердечные приступы. Попробуйте добавить куркуму и чеснок (еще один противовоспалительный продукт) в ваш любимый маринад. Попробуйте медитацию. Согласно исследованию, люди, которые медитировали, имели более низкие показатели высокого кровяного давления, диабета, инсульта, высокого уровня холестерина и ишемической болезни сердца, чем те, кто не медитировал. Медитация также может уменьшить стресс, тревогу и депрессию, которые со временем могут привести к сердечным заболеваниям. Медитация — это инструмент, который поможет вам стать более осознанным и научит вас расслаблять свой организм, говорит доктор Моханти. Она снижает частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса и позволяет уму обрести большую ясность.

Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания / Фото: Credits

Расслабьтесь в ванне. Наслаждаться паровой ванной — это отличный способ защитить свое сердце. Исследование показало, что у людей в возрасте от 40 до 59 лет, которые ежедневно принимали горячую или теплую ванну, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28% ниже, а риск инсульта на 26% ниже, чем у тех, кто принимал ванну два раза в неделю или реже. Когда вы принимаете горячую или теплую ванну, тепло позволяет кровеносным сосудам расслабиться и расшириться, говорит доктор Моханти. Это обеспечивает период усиленного кровотока, аналогичный эффекту физических упражнений.

Наслаждаться паровой ванной — это отличный способ защитить свое сердце. Исследование показало, что у людей в возрасте от 40 до 59 лет, которые ежедневно принимали горячую или теплую ванну, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28% ниже, а риск инсульта на 26% ниже, чем у тех, кто принимал ванну два раза в неделю или реже. Когда вы принимаете горячую или теплую ванну, тепло позволяет кровеносным сосудам расслабиться и расшириться, говорит доктор Моханти. Это обеспечивает период усиленного кровотока, аналогичный эффекту физических упражнений. Займитесь волонтерством. Волонтерство может улучшить здоровье сердца, поскольку пожертвования другим помогают сделать людей счастливее и уменьшить беспокойство, утверждает доктор Оэн-Сяо. Забота о ближнем может привести к тому, что люди будут оставаться активными и, таким образом, снижать свое кровяное давление. Ученые обнаружили, что взрослые в возрасте 50 лет и старше, которые регулярно занимаются волонтерством, снижают риск развития высокого кровяного давления и с меньшей вероятностью имеют лишний жир в области средней части тела (еще один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний), чем те, кто не занимается волонтерством.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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