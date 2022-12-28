Как продлить себе жизнь: новогодние обещания, которые ведут к долголетию

С нового года начать жизнь с чистого листа, щедро раздавая самому себе обещания начать заботиться о себе и своем здоровье и уже в феврале напрочь обо всем забыть, - это почти традиция.

Топ-5 новогодних обещаний звучит примерно так: начать экономить и откладывать деньги, больше заниматься спортом, похудеть, пить больше воды и больше спать. Также мы часто обещаем себе бросить курить, пить, объедаться сладким, есть после восьми вечера и начать бегать по утрам уже с нового. И благополучно забываем все эти обещания уже в феврале.

The Sun назвал обещания, которые стоит дать себе на новый год постараться выполнить, чтобы улучшить самочувствие, поправить здоровье и продлить себе жизнь.

Я начну есть фрукты и овощи

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Не секрет, что мы должны съедать пять порций фруктов и овощей в день. Но исследование Имперского колледжа Лондона показало, что те, кто потреблял мало фруктов и овощей или вообще не ел их, умирали раньше, чем те, кто ел их в больших количествах.

Исследователи из Италии обнаружили, что употребление в пищу сырых овощей и салатов увеличивает продолжительность жизни на два года, поскольку приготовление овощей разрушает некоторые их антиоксидантные свойства.

Исследование, проведенное Университетом Раша в Чикаго, показало, что одна порция салата или овощей в день помогает мозгу оставаться на десять лет моложе.

Я буду дружить с правильными людьми

Эксперты Гарвардского университета обнаружили связь между выбором правильных друзей и продолжительностью жизни.

Исследование показывает, что все, что делают наши друзья, влияет на нас, что справедливо как для вредных привычек, таких как курение, так и для хороших привычек, таких как физические упражнения, — так что выбирайте друзей с умом в 2023 году.

Я буду спать дольше

По данным исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения в Афинах, 30-минутный дневной сон снижает вероятность сердечного приступа в более позднем возрасте на 37%.

Также было сказано, что небольшое количество дополнительного сна снижает кровяное давление на ту же величину, что и низкая доза лекарства от этого состояния.

Новое исследование Стэнфордского университета в США показало, что прерывистый сон является самым большим показателем смертности.

Команда проанализировала 12 000 исследований, связанных со сном, и обнаружила, что качественный сон увеличивает продолжительность жизни, а сон менее пяти часов в сутки повышает вероятность преждевременной смерти.

Так что лучше вздремните.

Я буду оставлять немного еды на тарелке

Люди с японского острова Окинава имеют одну из самых продолжительных продолжительностей жизни на Земле, многие из них доживают до ста лет. Исследования объясняют их долголетие тем, что они едят много желтых и зеленых овощей и съедают только 80 процентов еды на своей тарелке.

Так что, хотя было бы вежливо закончить трапезу, вы могли бы пробыть в этом мире немного дольше, если бы не доели.

Я найду себе пару

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Несколько исследований со всего мира показали, что те, кто состоит в счастливом браке, живут дольше, чем их одинокие друзья.

Наука предполагает, что сожительство, социальная забота и экономическая поддержка второй половины, увеличивает продолжительность жизни.

Я избавлюсь от гнева и попрошу прощения

Избавление от гнева и обретение прощения увеличивает продолжительность жизни, положительно влияя на сердечно-сосудистую и иммунную системы, согласно исследованию, опубликованному Колледжем Лютера, штат Айова, в Журнале поведенческой медицины.

Я заведу себе хобби

Исследовательская группа Японского центра общественного здравоохранения обнаружила, что люди, имеющие хобби, реже умирают от сердечных заболеваний и инсульта.

А исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что участники, которые посвящали выбранному времяпрепровождению два или более часа в день, на 21% реже умирали раньше времени.

Я буду больше двигаться

Исследование Университета Бригама Янга в Лондоне показало, что у людей, которые занимались спортом около трех часов в неделю, ДНК и клетки были на девять лет моложе, чем у контрольной группы, которая не занималась спортом.

Даже 15-минутная прогулка в день может добавить годы к вашей жизни.

Исследование, проведенное Национальным научно-исследовательским институтом здравоохранения Тайваня, показало, что участники, которые каждый день выполняли 15 минут упражнений средней интенсивности, жили в среднем на три года дольше, чем контрольная группа домоседов.

Все это может помочь вам поддерживать здоровый вес, что жизненно важно, поскольку исследователи из Университета Алабамы в США обнаружили, что индекс массы тела от 25 до 35 (диапазон избыточного веса) сокращает ожидаемую продолжительность жизни примерно на три года.

Я буду больше общаться

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Исследования Медицинской школы Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке и Эдинбургского университета отслеживали продолжительность жизни 298 горилл, генетически похожих на людей, и обнаружили, что более громкие и общительные представители группы жили на три-четыре года дольше, чем другие их более тихие собратья-приматы.

Я перестану беспокоиться

Исследователи из Университета Пердью в Индиане обнаружили, что постоянное беспокойство может сократить продолжительность жизни на 16 лет.

Издательство Кембриджского университета пришло к такому же выводу. Его исследование показало, что люди с депрессией и тревогой имеют более высокий риск преждевременной смерти, чем люди без психических заболеваний.

Я выйду на солнце

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне обнаружили, что высокий уровень витамина D, который частично связан с воздействием солнечных лучей, может увеличить продолжительность жизни на пять лет, а Национальная служба здравоохранения рекомендует принимать ежедневную добавку витамина D в зимние месяцы.

Витамин D также можно найти в грибах шиитаке и жирной рыбе.

Я буду есть орехи

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Будь то грецкие орехи, миндаль или даже скромный арахис, если вы хотите прожить еще несколько лет, начните перекусывать орехами.

Исследование Университета Лома Линда в Калифорнии, в котором приняли участие 34 000 человек, показало, что те, кто ел орехи пять дней в неделю, жили на 2,9 года дольше, чем те, кто этого не делал.

Я начну читать книги

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Книжные черви будут рады услышать, что чтение перед сном или в пути на работу увеличивает продолжительность жизни. Исследование Йельского университета показало, что чтение в течение трех с половиной часов в неделю увеличивает продолжительность жизни почти на два года.

Я буду оптимистом

Иногда может быть трудно увидеть положительные стороны, но исследование, проведенное Йельским университетом в США, показало, что оптимизм увеличит вашу продолжительность жизни.

Его исследование, в котором сравнивалась продолжительность жизни оптимистов и пессимистов, показало, что те, кто смотрит на вещи с положительной стороны, живут на семь лет дольше, чем те, кто этого не делает.

Я займусь сексом

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Если вы хотите продлить свою жизнь, уделяйте больше времени плотским утехам. Исследования Университета Сингапура показали, что регулярные оргазмы в одиночестве или с партнером увеличивают продолжительность жизни и снижают риск смертности.

Я начну есть рыбу

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Но исследователи из Гарвардского университета в США обнаружили, что люди с более высоким уровнем жирных кислот омега-3, обнаруженных в лососе, скумбрии и сардинах, жили примерно на два года дольше, чем люди с низким уровнем омега-кислот.

Я налью себе вина

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Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах обнаружили, что ежедневное употребление полстакана красного вина может увеличить продолжительность жизни на четыре года.

Есть соединения, обнаруженные только в красном вине, которые уменьшают накопление плохих жировых тканей в артериях.

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