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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
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Как с возрастом меняется сон: что стоит знать, если вам больше 40 лет

Сон — это не просто отдых, а настоящий фундамент нашего физического и психического здоровья. По мере того, как мы взрослеем, в частности после 40, 50 или 60 лет, качество сна начинает изменяться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как с возрастом меняется сон: что стоит если вам больше 40 лет

Как с возрастом меняется сон: что стоит если вам больше 40 лет / © Credits

И хотя это естественная часть старения, недостаточное количество или плохое качество сна может ощутимо влиять на повседневную жизнь, уровень энергии, настроение, когнитивные функции и даже работу иммунной системы. Издание Kettering Health рассказало, почему с возрастом меняется сон, какие факторы этому способствуют и как вернуть себе спокойные ночи.

Почему после 40 лет меняется сон

  • Биологические конфигурации в мозге. Старение мозга — главная причина изменений во сне. В частности, речь идет о гипоталамусе — небольшой, но важной структуре мозга, отвечающей за регуляцию циркадного ритма. В старшем возрасте гипоталамус может не столь эффективно синхронизировать биологические часы, поэтому вы можете замечать, что ложитесь раньше засыпать, но и просыпаетесь рано, часто до восхода солнца.

  • Гормональные изменения. У женщин гормональные колебания, особенно во время перименопаузы и менопаузы, также оказывают серьезное влияние на качество сна. Снижение уровня эстрогена и прогестерона может приводить к частым пробуждениям, приливам, ночной потливости и тревожности.

  • Сопутствующие заболевания. Хронические состояния, такие как артрит, остеопороз, диабет, проблемы со щитовидной железой, гипертония или увеличение предстательной железы у мужчин (которое, кстати, часто влияет и на сон партнерши), могут вызвать боль, дискомфорт или частые походы в туалет ночью.

  • Побочные эффекты лекарства. В зрелом возрасте многие принимают медикаменты на постоянной основе — антигипертензивные, антидепрессанты, мочегонные средства. Часто они оказывают побочный эффект в виде бессонницы или частого пробуждения.

Как меняется структура сна

Сон состоит из нескольких фаз — легкого сна, глубокого (дельта-сон) и REM-сна (фаза быстрого движения глаз). С возрастом:

  • Уменьшается продолжительность гибернации, который отвечает за полноценное восстановление организма.

  • Люди чаще просыпаются ночью.

  • Фаза REM-сна (в которой мы видим сны) тоже сокращается.

  • Длительность сна может оставаться неизменной или даже сокращаться.

Улучшение качества сна

Рекомендуется внедрить здоровые повадки, которые помогут наладить ночной отдых.

  1. Регулярный график. Ложитесь и просыпайтесь каждый день в одно и то же время — даже в выходные.

  2. Уменьшите влияние света вечером. Тьма стимулирует выработку мелатонина — «гормона сна». Используйте плотные шторы, приглушенное освещение и минимизируйте экранное время перед сном.

  3. Время для тела. Избегайте употребления кофеина после 14:00, алкоголя и позднего ужина. Выпейте успокаивающий травяной чай — ромашковый или из мелиссы.

  4. Тишина и комфорт. Позаботьтесь об удобном матрасе, тишине в спальне, адекватной температуре (оптимально — 18–20 °C).

  5. Читайте перед сном. Вместо телевизора или телефона лучше прочесть несколько страниц книги. Это снижает напряжение и готовит мозг к отдыху.

  6. Физическая активность днем. Прогулки, плавание, йога или танцы — движение активизирует циркадный ритм, способствует более глубокому сну. Главное — не тренируйтесь слишком поздно.

Хотя дневной сон может помочь восстановить силы, он не должен заменять ночной. Если чувствуете сильную усталость днем, ограничивайте его до 20–30 мин и только до 15:00.

Когда следует обратиться к врачу

  • Частые пробуждения ночью

  • Храп или остановки дыхания (возможен симптом апноэ)

  • Трудности с засыпанием свыше 3 ночей в неделю в течение месяца

  • Хроническая дневная усталость, невнимательность, головокружение

  • Колебания настроения или тревожность из-за недостатка сна

Не стоит терпеть проблемы со сном. Специалист может назначить обследование, изменить медикаментозное лечение или посоветовать когнитивно-поведенческую терапию.

Качественный ночной отдых — это не роскошь, а базовая потребность, напрямую влияющая на вашу красоту, выносливость, ясность мысли и эмоциональное благополучие. Не забывайте, ваше тело каждый день заслуживает ночи полноценного восстановления. И это забота о себе, которую не стоит откладывать на потом.

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