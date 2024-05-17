Как сделать зарядку с малышом: физические упражнения для родителей от фитнес-тренера

Совместите игру с ребёнком и ваши физические упражнения! Это очень удобно и интересно, ведь вы с пользой проведете время с малышом.
Развлекайте ребенка во время тренировки среднего отдела. Эти упражнения идеально подойдут занятым мамам и папам, которые не могут ходить в тренажерный зал, потому что смотрят за ребенком.
Предложил их на своей странице тренер по фитнесу Oli Brooks, когда стал папой и оказалось, что дойти в тренажерный зал не всегда хватает сил и времени дойти, а чтобы позаниматься и подавно!
Итак, начнем тренировку:
- Перетаскивание ребенка. Держите планку, а малыш лежит под вами на одеяле или полотенце. Держите бедра напряженными, перетаскивая ребенка через себя, то вправо, то влево.
- Подъем из положения лежа. Держите осторожно ребенка на уровне груди, на прямых руках. В положении сидя поднимайте ребенка над головой.
- Маленькие повороты. Выполняйте в положении сидя, немного подогнув колени, повороты туловища вправо и влево с ребенком на прямых руках. Чтобы немного усложнить упражнение, можете немного опускать малыша на поворотах, максимально заводя руки за себя.
- Летающий младенец. Осторожно держите ребенка сверху груди на вытянутых руках, в положении лежа. Поднимите ноги и согните их в коленях, частично поднимайте туловище так, чтобы плечи оторвались от земли, но не поднимайте его полностью.
- Планка с младенцем. Держите планку, когда ребенок лежит под вами. Держите бёдра в напряжении, медленно касаясь противоположного плеча рукой.
Советы:
- Повторите раунды 2-3 раза (или пока ребенку не надоест)
- 10-15 повторений на каждое упражнение
- 30-60 секунд отдыха между каждым упражнением
- 1-2 минуты отдыха между раундами
Имейте в виду, что упражнения должны соответствовать как этапу развития ребенка, так и состоянию мамы после родов. Возможно, это даже привьет малышу, когда он подрастёт, положительное отношение к физическим упражнениям.
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