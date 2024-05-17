Как сделать зарядку с малышом: физические упражнения для родителей от фитнес-тренера

Совместите игру с ребёнком и ваши физические упражнения! Это очень удобно и интересно, ведь вы с пользой проведете время с малышом.

Развлекайте ребенка во время тренировки среднего отдела. Эти упражнения идеально подойдут занятым мамам и папам, которые не могут ходить в тренажерный зал, потому что смотрят за ребенком.

Предложил их на своей странице тренер по фитнесу Oli Brooks, когда стал папой и оказалось, что дойти в тренажерный зал не всегда хватает сил и времени дойти, а чтобы позаниматься и подавно!

Итак, начнем тренировку:

Перетаскивание ребенка. Держите планку, а малыш лежит под вами на одеяле или полотенце. Держите бедра напряженными, перетаскивая ребенка через себя, то вправо, то влево.

Держите планку, а малыш лежит под вами на одеяле или полотенце. Держите бедра напряженными, перетаскивая ребенка через себя, то вправо, то влево. Подъем из положения лежа. Держите осторожно ребенка на уровне груди, на прямых руках. В положении сидя поднимайте ребенка над головой.

Держите осторожно ребенка на уровне груди, на прямых руках. В положении сидя поднимайте ребенка над головой. Маленькие повороты. Выполняйте в положении сидя, немного подогнув колени, повороты туловища вправо и влево с ребенком на прямых руках. Чтобы немного усложнить упражнение, можете немного опускать малыша на поворотах, максимально заводя руки за себя.

Выполняйте в положении сидя, немного подогнув колени, повороты туловища вправо и влево с ребенком на прямых руках. Чтобы немного усложнить упражнение, можете немного опускать малыша на поворотах, максимально заводя руки за себя. Летающий младенец. Осторожно держите ребенка сверху груди на вытянутых руках, в положении лежа. Поднимите ноги и согните их в коленях, частично поднимайте туловище так, чтобы плечи оторвались от земли, но не поднимайте его полностью.

Осторожно держите ребенка сверху груди на вытянутых руках, в положении лежа. Поднимите ноги и согните их в коленях, частично поднимайте туловище так, чтобы плечи оторвались от земли, но не поднимайте его полностью. Планка с младенцем. Держите планку, когда ребенок лежит под вами. Держите бёдра в напряжении, медленно касаясь противоположного плеча рукой.

Советы:

Повторите раунды 2-3 раза (или пока ребенку не надоест)

10-15 повторений на каждое упражнение

30-60 секунд отдыха между каждым упражнением

1-2 минуты отдыха между раундами

Имейте в виду, что упражнения должны соответствовать как этапу развития ребенка, так и состоянию мамы после родов. Возможно, это даже привьет малышу, когда он подрастёт, положительное отношение к физическим упражнениям.

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