Как сделать завтрак полезным: четыре простых правила

Еда должна давать нам силы и здоровье. Диетолог Светлана Фус рекомендует перед приготовлением пищи соблюдать эти правила.

1. При каждом приеме пищи половину тарелки должны составлять овощи и фрукты. Употреблять их можно в разной форме: целиком, в виде салатов, в свежем и приготовленном виде, как ингредиент котлет, запеканок и т.д. Важно помнить, что 400 г овощей и 200 г фруктов – это минимум, который необходимо употреблять за день (больше овощей, чем фруктов).

2. 1/4 тарелки должны занимать источники полезного белка – мясо, рыба, яйца, сыр (в том случае, если хорошо его переносите). Бобовые – также источник и растительного белка, и сложных углеводов. Потому иногда они могут занимать половину тарелки.

3. Еще 1/4 – это углеводы с высоким содержанием клетчатки: крупы, цельнозерновой хлеб, паста из твердых сортов пшеницы.

4. Не забывайте о жирах. Часть из них получаем в составе мяса, рыбы, круп, бобовых, орехов, семян, авокадо, а остальное желательно добавлять в виде оливкового, льняного масла, сливочного масла. Важно помнить о количестве.

Эти правила позволят вам приготовить полноценные, разнообразные блюда на каждый прием пищи. Составленные таким образом блюда обеспечат вас нутриентами, необходимыми для здоровья. Держите баланс и разнообразие в питании.

Вот идея завтрака. Питаться правильно совсем не сложно!

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