Как семена льна снижают давление, сахар и улучшают кожу: рассказывает известный диетолог

Если придерживаться здоровой, сбалансированной диеты, обеспечивать получение всех необходимых нам питательных веществ из еды, то хороший уровень энергии, а также красота и здоровье кожи и волос нам гарантированы.

Некоторые продукты последнее время приобретают славу суперфудов. Доктора и диетологи утверждают, что если добавить их в свой рацион, то можно добиться потрясающих результатов: снизить кровяное давление, уровень сахара в крови, улучшить состояние кожи. Одним из таких продуктов является семя льна.

Как пишет Еxpress.co.uk, гуру диетологии - доктор Майкл Мосли - в своем подкасте рассказал про полезные свойства семян льна. Доктор Мосли назвал их "энергетической электростанцией, наполненной клетчаткой, белком и полезными жирными кислотами".

Семя льна известно своим мягким ореховым вкусом, и его можно легко добавлять в рацион, посыпая каши, добавляя в салат или даже запекая в хлеб и кексы. Но, по словам доктора Мосли, семена льна лучше усваиваются, если их измельчить в порошок.

Исследователи полагают, что некоторые из преимуществ семян льна могут быть связаны с наличием жирной кислоты под названием альфа-линоленовая кислота (АЛК), которая содержится в них в больших количествах. Это противовоспалительное средство и отличная защита от сердечных заболеваний.

Другие преимущества включают клетчатку, которая также снижает риск сердечных заболеваний и уровня холестерина, а также лигнаны, которые также являются антиоксидантами.

По словам доктора Мосли, тот факт, что льняные семена содержат все три соединения – АЛК, клетчатку и лигнаны, – делает их чрезвычайно полезными.

Исследования показывают, что употребление льняных семян может снизить кровяное давление, а также улучшить состояние вашей кожи, что может быть связано с жирными кислотами и антиоксидантами, которые гораздо легче доступны, когда вы их измельчаете.

Исследование женщин с чувствительной кожей показало, что две недели приема двухграммовой добавки с льняным маслом улучшили качество их кожи: снизилась чувствительность и улучшилась гидратация и гладкость.

Семена льна / Фото: Getty Images

Семена льна также богаты клетчаткой, которая не только помогает облегчить запор, но и помогает контролировать уровень сахара в крови. Даже 30 г молотого льняного семени может быть достаточно, чтобы снизить уровень сахара в крови в течение дня.

В исследовании, опубликованном в "Европейском журнале питания", участники съедали либо три кекса с льняным семенем один раз утром, три кекса с льняным семенем три раза в день или три кекса без льняного семени три раза в день. Было обнаружено, что употребление льняных кексов три раза в день наиболее эффективно для снижения уровня сахара в крови.

Так что, если вы хотите снизить кровяное давление, уровень сахара и улучшить состояние кожи, вам стоит обсудить со своим врачом возможность добавить семя льна в свой рацион на постоянной основе.

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