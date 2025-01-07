Как силовые упражнения улучшают характер и отношения в семье: объясняет бодибилдер

Всем, кто занимается в тренажерном зале, известен интересный эффект после тренировки – ощущение эмоционального подъема и эйфории.

Оказывается, силовые упражнения "включают" в нашем мозгу особый эффект, похожий по своему действию на удовольствие от секса. Но и это не все! Регулярные занятия в спортзале способны перепрограммировать мозг, изменять мышление и характер и улучшать отношения в семье.

Почему и как это происходит, рассказывает чемпион Европы по бодибилдингу 2019 года, профессиональный боксер, тренер чемпионов и генеральный секретарь Национальной федерации бодибилдинга Максим Приходько.

Силовые упражнения активируют в мозгу чувство удовольствия

Как доказала наука, при выполнении силовых упражнений в нашем мозгу активизируется особая система вознаграждения: выделяются эндорфины и дофамин - гормоны, отвечающие за чувство удовлетворения. Это похоже на удовольствие сексуальной активности. Эндорфины и дофамин взаимодействуют с опиоидными рецепторами мозга, даря нам эйфорию, расслабление и даже уменьшение боли. Вот почему после тренировки чувствуется эмоциональный подъем. Регулярные занятия могут стать неисчерпаемым источником хорошего настроения и средством преодоления стресса.

Также силовые упражнения повышают уровень тестостерона, отвечающего за решительность, энергию и внутреннюю силу. Благодаря этому гормону мы чувствуем приток мотивации, готовность действовать и побеждать. Однако влияние силовых тренировок на наш мозг не ограничивается только биохимическими процессами.

Силовые упражнения улучшают характер и отношения с людьми

Опять же доказано наукой, что регулярные силовые занятия существенно изменяют характер человека.

Во-первых, вырабатывается дисциплина – вы приходите в зал, когда нет желания, выполняете упражнения, даже когда кажется, что нет сил. Эти навыки постепенно становятся частью вашего характера, потому что учат не сдаваться.

Во-вторых, регулярные занятия формируют уверенность в своих силах и учат преодолевать страхи. Когда перед вами тяжелая штанга, всегда возникает сомнение: "А что если не смогу?" Но, принимая вызов, вы каждый раз доказываете себе, что способны на большее. Это формирует психическую стойкость, которую легко применить и в повседневной жизни - сложные задачи кажутся более простыми, потому что у вас уже есть опыт их преодоления.

Еще одно важное умение – развитие концентрации. При выполнении упражнений ваш мозг сосредотачивается на технике, дыхании и движении, отбрасывая все излишнее. Это тренирует умение фокусировать внимание, которое становится полезным во многих областях - от карьеры до принятия жизненных решений.

К тому же тренировки меняют отношение к победам: вы начинаете ценить соревнования с самим собой, и понимаете, что настоящая победа – это не о соперничестве с другими, а о преодолении собственных слабостей. Это достижение новой, лучшей версии себя.

И, конечно, не стоит забывать о социальном аспекте. Зал - это место, где вы встречаете единомышленников, развиваете здоровую самооценку, учитесь уважать усилия других, и понимаете, что ценность человека не в его облике, а в поступках и честности перед собой. Все это помогает в отношениях с другими людьми и придает гармонию в семейной жизни.

Таким образом силовые тренировки – это больше, чем просто физическая активность. Они меняют вас к лучшему, трансформируют отношение к миру и к себе. Помогают становиться более уверенными и устойчивыми. И эти изменения останутся с вами навсегда!

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