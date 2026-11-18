Человеческий мозг / © Credits

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Постоянно забываете, куда положили ключи? Не можете вспомнить слово, которое, кажется, уже вертится на языке? Вы не одиноки! Пик активности различных участков мозга приходится на возраст 20–30 лет, после чего постепенно начинается когнитивный спад. Однако есть и хорошая новость: существуют способы улучшить здоровье мозга и сохранить остроту ума.

О том, как сохранить молодость мозга, рассказывает Woman&Home.

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Мозг — это такой же орган, как и любой другой. Чтобы оставаться в форме, быть сильным и эффективно работать, ему нужны тренировки, утверждает нейрорадиолог доктор Эмер МакСвини.

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Чтобы позаботиться о когнитивном здоровье, вовсе не обязательно кардинально менять распорядок дня или осваивать новые виды деятельности. Простые привычки, которые можно внедрить уже сегодня, могут улучшить внимание, концентрацию и долгосрочное здоровье мозга.

Открывайте для себя новые места

Отправляясь в путь на автомобиле, мы обычно полагаемся на смартфон, который прокладывает маршрут и рассчитывает время прибытия. Бумажные карты почти ушли в прошлое, однако возвращение к «старой школе» — использование бумажной карты для изучения новых мест — может быть чрезвычайно полезным для нашего мозга.

Иногда привычные действия могут оказывать удивительное влияние на здоровье мозга, говорит доктор Стив Берджесс. Тот факт, что вождение автомобиля, по-видимому, защищает от деменции, напоминает нам: мозг извлекает пользу из регулярных практических задач, таких как ориентация на местности и пространственное мышление.

Легкая пробежка

Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что бег трусцой два раза в неделю может стимулировать образование новых клеток мозга, отвечающих за воспроизведение воспоминаний. Впрочем, если вы не хотите надевать кроссовки для бега, любая регулярная физическая активность также пойдет на пользу вашему мозгу.

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Профессор Джеймс Гудвин, специалист по вопросам старения и здоровья мозга, советует присоединиться к группе для пеших прогулок (в частности, по холмистой местности) или выбрать другой вид групповых тренировок. Это поможет сохранить мотивацию и укрепить социальные связи — что также чрезвычайно полезно для здоровья мозга.

Необязательно заниматься спортом на профессиональном уровне. Главное — получать удовольствие и двигаться.

Ешьте грецкие орехи

Употребление грецких орехов способствует улучшению функций мозга, в частности памяти, двигательных навыков и способности к обучению. Горсть грецких орехов (30 г) в день может положительно повлиять на эластичность кровеносных сосудов и помочь поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, отмечает диетолог Клэр Бейсли. К тому же это очень универсальный продукт: его можно добавлять куда угодно — от бананового хлеба и гранолы до салатов или каш.

С этим согласен и доктор Амир Хан. Он даже называет грецкие орехи «недооцененным суперфудом», особенно если употреблять их вместе с черникой. По своей пользе для здоровья они значительно превосходят все другие орехи, рассказывает он

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Отложите телефон

Значительная часть нашей жизни связана с использованием цифровых устройств — будь то для работы, общения или покупок. Однако мы знаем, что это может существенно влиять на эффективность работы нашего мозга.

Эксперт по медитации и осознанности Брайони Хансон советует выделять хотя бы один вечер в неделю, когда вы откладываете телефон в сторону — вплоть до самого утра.

Сначала это может быть непросто, ведь ваш разум привыкает к отсутствию постоянной стимуляции. Вы можете заметить в себе неприятные эмоции, но примите это состояние скуки и поддержите себя, делайте медленные, глубокие вдохи и выдохи, задействуйте нижнюю часть лёгких, — советует она.

Организуйте общение

Если уж приходится брать в руки телефон, используйте его для общения с друзьями и родными. Это чрезвычайно важно для наших когнитивных функций и снижения риска развития деменции. Разговоры и социальное взаимодействие помогают поддерживать активность и стимулировать работу мозга.

Социальная активность помогает сохранить умственные способности, утверждает профессор Гудвин.

Это необязательно должны быть официальные или специально организованные мероприятия. Подойдет что угодно: разговор с соседом, случайным знакомым в раздевалке спортзала или другим владельцем собаки в парке.

Танцуйте

Даже если нам уже далеко за двадцать, танцы — в одиночку или в компании — приносят пользу и могут снизить риск развития деменции. Будь то «дискотека» на собственной кухне с детьми или вечерний выход в свет — танцевальные движения улучшают кровоснабжение мозга, а также способствуют формированию и активации нейронных связей.

Занятия танцами могут быть ещё более полезными, ведь запоминание движений и шагов не только стимулирует скорость мышления, но и тренирует память. Исследования показывают, что танцы меняют наш образ мышления и подход к решению проблем, рассказывает изданию психолог танца доктор Питер Ловатт.

Запишитесь на учебный курс

Существует немало увлечений, которые не только доставляют удовольствие, но и полезны для здоровья мозга. Это может быть изучение иностранного языка, игра в шахматы, сборка пазлов, рукоделие или другие виды деятельности, тренирующие мозг.

Данные свидетельствуют о том, что обучение на протяжении всей жизни может снизить риск развития деменции или, по крайней мере, замедлить появление её симптомов, отмечает Френ Ванделли, специалист по вопросам деменции.

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