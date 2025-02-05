Как сохранить подвижность суставов: 5 простых упражнений, которые займут всего 10 минут

Возраст, гормональные изменения, режим тренировок и другие факторы образа жизни могут нанести вред организму, что приведет к потере мобильности суставов и болям в мышцах. Но вам не нужно много времени на растяжку, чтобы понять, как расслабить жесткие суставы, простая 10-минутная рутина будет очень эффективной.

Скованность уменьшает диапазон движения сустава и сопровождается болью, ограничивая активность и создавая цикл бездеятельности и усугубляя скованность. Чтобы компенсировать ограниченность движения, тело также часто принимает неестественные позы, создавая дополнительную нагрузку на другие суставы и мышцы и увеличивая риск вторичных проблем.

Упражнения на растяжку и подвижность могут помочь облегчить дискомфорт, но, если их делать неправильно или недостаточно часто, жесткие суставы могут подвергнуть нас риску получения травмы в будущем.

О том, почему так важно поддерживать мобильность ваших суставов и как это правильно делать, Лора Уилсон, физиотерапевт, и доктор Аарти Синха, врач общей практики, рассказали Woman&Home.

Даже 10-минутная растяжка может помочь расслабить скованность суставов и поддерживать вас в движении. Однако, если проблема сохраняется, важно поговорить с врачом и/или физиотерапевтом, поскольку скованность суставов может быть признаком других заболеваний, и вам может потребоваться дополнительное вмешательство.

Как сохранить подвижность суставов / Фото: www.credits

Что помогает поддерживать мобильность суставов

Регулярные прогулки и упражнения с отягощениями, а также достаточное потребление белка и витаминов могут помочь нарастить костную и мышечную массу, чтобы суставы двигались плавно, говорит доктор Аарти Синха.

Это может включать в себя прохождение 10 000 шагов дома, быструю 15-минутную тренировку по пилатесу или увеличение количества богатых белком продуктов, которые вы едите каждый день.

Без надлежащей профилактики скованность суставов может вызвать серьезные проблемы, включая повышенный риск падений, растяжений мышц, вывихов и дегенерации суставов. Недостаток движения может еще больше ускорить разрушение хряща в суставе, со временем усугубляя скованность и боль. Это может привести к остеоартриту и другим дегенеративным заболеваниям суставов, предостерегает Уилсон.

В конечном счете, борьба с скованностью и болезненностью суставов не имеет одного простого решения. Лучше всего обратиться к врачу и внедрить здоровый целостный подход к образу жизни для решения различных аспектов. Это даст вам лучшее долгосрочное решение, говорит доктор Синха.

Что вызывает потерю мобильности суставов

Образ жизни: режим тренировок, диета и вес могут влиять на подвижность.

Положение во время сна. Некоторые позы во время сна, например, сон на боку или положение на животе — связаны с болью в пояснице и скованностью по утрам, согласно исследованию.

Некоторые позы во время сна, например, сон на боку или положение на животе — связаны с болью в пояснице и скованностью по утрам, согласно исследованию. Дефицит витамина D. Некоторые исследования предполагают, что скованность суставов может быть следствием дефицита витамина D.

Некоторые исследования предполагают, что скованность суставов может быть следствием дефицита витамина D. Снижение уровня гормонов . Скованность суставов — очень распространенный симптом менопаузы. Эстроген обладает противовоспалительными свойствами, помогает удерживать воду и способствует гидратации суставов, соединительных и мягких тканей. Эти свойства постепенно снижаются во время менопаузы, говорит доктор Синха.

. Скованность суставов — очень распространенный симптом менопаузы. Эстроген обладает противовоспалительными свойствами, помогает удерживать воду и способствует гидратации суставов, соединительных и мягких тканей. Эти свойства постепенно снижаются во время менопаузы, говорит доктор Синха. Другие состояния. Во время менопаузы могут с большей вероятностью проявиться другие состояния, такие как остеопороз и остеоартрит, говорит доктор Синха. Вот почему важно поговорить с врачом, если у вас скованность и болезненность суставов.

Как повысить мобильность суставов с помощью каждодневной 10-минутной растяжки

Для того чтобы повысить мобильность суставов и избежать проблем в будущем, стоит включить в свою ежедневную рутину всего 5 упражнений на растяжку.

Растяжка от груди к колену

Лежа на спине с согнутыми коленями, подтяните одно колено к груди. Осторожно подтяните его ближе руками. Удерживайте это положение в течение 20-30 секунд, затем медленно опустите ногу. Повторите это движение с другой ногой, а затем два-три раза с каждой ногой.

Растяжка подколенного сухожилия

Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Потянитесь к носкам, удерживая колени максимально прямо. Постарайтесь удерживать это положение в течение 20-30 секунд. В качестве альтернативы вы можете выполнять эту растяжку стоя — поставьте одну пятку на слегка приподнятую поверхность и наклонитесь вперед. Повторите любой вариант, который вам больше нравится, два-три раза на каждую ногу.

Вращение плечами

Встаньте или сядьте с правильной осанкой. Вращайте плечами вперед круговыми движениями 10-15 повторений, затем вращайте плечами назад 10-15 повторений. Это также одно из самых простых упражнений за столом, которое можно выполнять, если у вас плохая осанка.

Вращение и наклоны шеи

Мягко поверните голову вправо, удерживая ее в течение несколько секунд. Затем поверните голову влево, удерживая ее в течение нескольких секунд. Повторите 5-10 раз с каждой стороны. Осторожно наклоните голову вправо, приблизив ухо к плечу. Удерживайте в течение нескольких секунд. Повторите с левой стороны. Повторите 5-10 раз с каждой стороны.

Избегайте принуждения шеи к положению, вызывающему боль.

Вращения лодыжки

Сядьте или лягте на пол, вытянув одну ногу. Вращайте лодыжку по часовой стрелке 10-15 повторений, затем вращайте лодыжку против часовой стрелки 10-15 повторений. Повторите с другой лодыжкой.

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