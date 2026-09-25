Как сохранить здоровье печени: привычки, которые действительно помогают

Как сохранить здоровье печени: полезные привычки, которые действительно помогают / © Credits

Реклама

Заболевания печени становятся всё более распространёнными во всём мире, однако хорошая новость заключается в том, что на её состояние в значительной степени влияет образ жизни. Питание, физическая активность, алкоголь и некоторые добавки могут либо поддерживать печень, либо создавать для неё дополнительную нагрузку, об этом сообщило издание The New York Times.

Что не нравится печени

Слишком много алкоголя

Регулярное употребление алкоголя, особенно в сочетании с избыточным весом, диабетом II типа или высоким кровяным давлением, может способствовать накоплению жира в печени, воспалению, образованию рубцовой ткани и циррозу. Наибольшую опасность представляет эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя.

Реклама

При наличии тяжелого заболевания печени врачи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя. Если заболевания нет или оно находится на ранней стадии, некоторые специалисты считают допустимым не более одного напитка в день, хотя для печени более безопасного варианта, чем не пить вообще, нет.

Реклама

Избыток сахара

Особенно опасны сладкие напитки и продукты с большим количеством добавленного сахара. Избыток сахара способствует накоплению жира в печени и может усугублять инсулинорезистентность.

Следует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 г в день для женщин и 36 г для мужчин. Поэтому кусочек торта время от времени — не повод для паники, а вот привычка ежедневно пить сладкую газированную воду точно не пойдет на пользу печени.

«Детокс» и пищевые добавки

Печень и так является естественной системой детоксикации организма, поэтому специальные «очищения» ей не нужны. Доказательств пользы популярных средств для «детокса», расторопши или так называемого «грибного кофе» недостаточно. Более того, неконтролируемое употребление пищевых добавок может содержать неизвестные компоненты или чрезмерное количество определенных веществ и в отдельных случаях наносить вред печени.

Что помогает печени

Движение и здоровый вес

Физическая активность помогает уменьшить количество абдоминального жира и снизить инсулинорезистентность. Даже снижение веса примерно на 3% может улучшить показатели здоровья печени, тогда как потеря веса на 10% и более может помочь уменьшить рубцевание.

Реклама

Рекомендации для взрослых — не менее 150 минут аэробной активности в неделю плюс силовые тренировки два раза в неделю. Очень важны именно силовые упражнения для людей с жировой болезнью печени, ведь чрезмерная потеря мышечной массы может ухудшить прогноз.

Средиземноморский стиль питания

Не обязательно полностью менять привычный рацион. Принцип прост: больше овощей, фруктов, бобовых, рыбы, птицы и полезных жиров, меньше насыщенных жиров и жирного красного мяса.

Овощные салаты, капуста, кабачки, огурцы, рыба или белое мясо вполне могут стать частью такого рациона. А запекание или приготовление на гриле — лучшая повседневная альтернатива жарке в большом количестве жира.

Кофе может быть в меню

Употребление до четырёх чашек в день связывают с более низким риском цирроза и меньшим количеством жировых и рубцовых изменений в печени. Разумеется, если кофе вам подходит и нет других причин ограничивать его употребление.

Реклама

Обследование

Гепатиты B и C остаются одними из основных причин заболеваний печени во всем мире. В целях профилактики заболеваний взрослым рекомендуется хотя бы один раз пройти тестирование на оба вирусных гепатита. Оба заболевания поддаются лечению, а против гепатита B существует вакцина.

Регулярные визиты к семейному врачу также помогают оценивать риски по результатам анализов. Людям с диабетом II типа следует обсудить с врачом дополнительное обследование жесткости печени, которое может выявить прогрессирование заболевания.

Новости партнеров

Новости партнеров