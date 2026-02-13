Как состав слюны замедляет или ускоряет развитие кариеса: объясняет стоматолог

Гигиена ротовой полости / © Credits

Что происходит в ротовой полости, когда мы едим, какие функции выполняет слюна и как связана с кариесом, рассказал врач стоматологической клиники FrankoLab Коваленко Денис Владимирович.

Наша слюна на 99% состоит из воды. Остаток формируют белки, ферменты, ионы, минералы, антибактериальные вещества. Но именно этот 1% делает слюну сложной биологической жидкостью.

Когда мы потребляем хлеб или любимый десерт, амилаза (фермент) расщепляет сложные углеводы на простые сахара. Их съедают бактерии, которые находятся во рту, в результате чего образуются кислоты, преимущественно — молочная кислота.

Она повышает уровень кислотности, снижая pH ниже 5,5. И начинает «вымывать» из зубной эмали кальций и другие минералы, то есть запускает деминерализацию.

Чтобы остановить разрушение, слюна включает свой главный ресурс — буферную емкость. Это ее способность связывать и нейтрализовать кислоту, возвращая pH к нормальному уровню. Чем выше буферная емкость, тем быстрее слюна останавливает растворение эмали. Когда уровень кислотности наконец-то падает, запускается обратный процесс — реминерализация, во время которой минералы возвращаются в ткани зуба.

Если буферная емкость высокая, слюна гасит «кислотный пожар» ориентировочно за 15-20 минут. Если низкая, может потребоваться час и более. Люди, которые пьют кофе со сладостями час, растягивая удовольствие, часто перекусывают печеньем или конфетами, поддерживают в ротовой полости кислотную среду непрерывно. В таких условиях эмаль постепенно теряет минералы и становится более уязвимой.

Продолжительность этого процесса зависит от концентрации бикарбонатов, фосфатов и белков в вашей слюне (того же 1% состава) и скорости слюноотделения. На их количество влияют три фактора:

водный баланс — при обезвоживании количество слюны уменьшается, она становится густой и вязкой, что затрудняет увлажнение ротовой полости и механическое очищение зубов. В таком состоянии концентрация защитных веществ — ферментов, антител, минералов — перестает быть эффективной, поскольку они не распределяются равномерно по слизистой и эмали;

рацион — минералы и витамины, которые попадают в организм с пищей, становятся «строительным материалом» для слюны.

Кальций и фосфаты обеспечивают реминерализацию эмали и укрепляют зубы. Цинк и медь активируют ферменты с антибактериальными свойствами. Белки и аминокислоты формируют муцины и энзимы, которые защищают слизистую и запускают пищеварение;

общее состояние здоровья — болезни, прием определенных лекарств нарушают работу слюнных желез. Они начинают вырабатывать «бедную» слюну, в которой критически мало тех самых бикарбонатов для нейтрализации кислоты.

Среди болезней — это ревматоидный артрит, сахарный диабет, свинка. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь не нарушает работу слюнных желез напрямую, но создает дополнительную кислотную нагрузку, поскольку соляная кислота из желудка попадает в пищевод и ротовую полость.

Среди препаратов — антидепрессанты, мочегонные, антигистаминные, некоторые таблетки от давления.

Крайне важно тщательно чистить зубы утром и вечером, правильно пользоваться зубной нитью, но также необходимо следить за рационом, водным балансом, уровнями витаминов и микроэлементов.

Когда защитных сил слюны не хватает, начинается разрушение, которое часто развивается незаметно и безболезненно до момента глубокого поражения корня, ведь на начальных стадиях процесс ограничивается лишь поверхностной деминерализацией эмали. Сначала образуются микроскопические поры, которые не вызывают дискомфорта, однако постепенно они увеличиваются и переходят в видимые кариозные пятна. Со временем разрушение распространяется на дентин — более мягкую ткань зуба, что позволяет бактериям проникать глубже. Лишь когда инфекция достигает пульпы и корня, возникает боль, воспаление и даже осложнения в виде пульпита или периодонтита.

Чтобы избежать сложного и многоэтапного лечения, советую ежегодно проходить профилактический осмотр у стоматолога. Опытный врач видит не только «дырку» в зубе, но и контекст — дефицит витаминов, обезвоживание или даже начальные стадии сахарного диабета.