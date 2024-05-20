Как стресс влияет на зрение: врач-офтальмолог поделился важными фактами и действенными советами

Подергивание глаз, расширенные зрачки, синдром сухого глаза, незначительное ухудшение зрения могут быть спутниками хронического стресса. Кроме дискомфорта стресс может привести к нарушению зрения, например, развитию близорукости или центральной серозной хориоретинопатии.

Почему стресс негативно влияет на зрение и как помочь глазам, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Влияния стресса на здоровье глаз

Стресс – неотъемлемая часть человеческой жизни. Как бы мы ни старались его избежать, по сути, это невозможно, особенно во время полномасштабной войны. Но очень важно помогать организму проживать стресс и восстанавливаться после его завершения. Зрительная система, как и любая другая система организма, во время сильного напряжения отмечает изменения.

В момент стрессовой ситуации под влиянием гормонов стресса адреналина и кортизола расширяются зрачки. Таким образом глаза стремятся получить больше света, чтобы лучше оценивать среду, в которой вы находитесь, и замечать наименьшую потенциальную угрозу для жизни. Если стресс длительный и сильный, может развиться чувствительность к свету.

Высокий уровень кортизола повышает риск развития центральной серозной хориоретинопатии (CSCR) – состояние, при котором под сетчаткой скапливается жидкость. На линии зрения появляется неподвижное темное или серое пятно, центральное зрение становится размытым, прямые линии приобретают волнистые, изогнутые формы. Как правило, CSCR проходит самостоятельно в течение 3-6 месяцев, но риск серозной отслойки и потери зрения сохраняется. Особенно если на фоне стресса заболевание хронизируется.

Стресс тесно связан с развитием синдрома сухого глаза – это многофакторное заболевание, из-за которого нарушается целостность слезной пленки. Следовательно, у человека нет достаточного количества качественных слез для увлажнения и питания глаза. Симптомы сухого глаза включают жжение, зуд, красноту, чувство инородного тела в глазу, боль во время моргания. Болезнь редко протекает в тяжелой форме, но ухудшает качество жизни человека.

Типичной распространенной реакцией на стресс является подергивание век (миокимия). Они подергиваются из-за спазма мышц глаз, спровоцированного знакомыми нам гормонами стресса - кортизолом и адреналином. В таком состоянии человеку сложно работать на компьютере, читать, выполнять привычные бытовые дела, поскольку глаза быстро устают.

Также сильный стресс может привести к психогенной слепоте, когда зрение буквально через несколько дней существенно ухудшается без четкой проблемы в структуре глаз. Симптомы могут быть разными – от появления пелены перед глазами до временной потери периферического зрения.

Помощь зрительной системы во время стресса

Во время стресса очень важно поддерживать свой организм и зрительную систему, испытывающую нагрузку. Я советую гулять на свежем воздухе, ограничить время, проведенное в гаджетах. Употреблять продукты, богатые Омегой-3, витаминами группы А, В, С, Е. Выполнять несложные упражнения для глаз. Самый простой вариант: рисовать глазами диагонали, прямоугольники, восьмерки, букву S в вертикальном и горизонтальном положениях. Рассматривать в течение 2-3 минут небольшой предмет сначала на близком расстоянии, затем предмет на дальнем расстоянии.

Если у вас есть дискомфортные симптомы, как, например, боль, жжение, слезотечение, светобоязнь или любые другие, обратитесь к офтальмологу. Почему это важно сделать?

Во-первых, врач вас успокоит, потому что выявит точную причину нарушения. Во-вторых, назначит необходимое либо лечение, либо увлажняющие капли и витаминный комплекс, которые будут служить поддержкой зрительной системы.

Во время стресса спазмируются сосуды и мышцы, нарушается кровоток, питание глаз полезными веществами и насыщение кислородом. Чем дольше длится стресс, тем больше вероятность развития близорукости и дальнозоркости. Поэтому очень важно заботиться о себе, замечать и не игнорировать малейшие изменения в работе зрительной системы.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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