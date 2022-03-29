Как стресс войны влияет на организм

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, как проявятся стресс и как помочь своему организму пищей, витаминами и сном.

Шок первых дней войны, боль, страх, круглосуточный стресс, угроза жизни, сильная усталость, нередко превышающая человеческие возможности, потеря домов, близких – это еще одно невидимое оружие, которое разрушающим образом влияет на нас, как бомба замедленного действия. Все мы по-разному реагируем на войну, у каждого из нас свои резервы здоровья, резервы крепости. Потрясение, которое сменяется длительным стрессом, постоянным ощущением тревоги, нарушает тонкие биохимические процессы, запускает каскады гормональных и нейромедиаторных дисбалансов, влияющих на ответ организма.

Как проявляется стресс при истощении резервных возможностей (проверьте, нет ли у вас такого):

головной болью, тяжестью засыпания, частым пробуждением и чтением новостей;

снижением работоспособности, мотивации, повышенной утомляемостью;

суетливостью или заторможенностью;

постоянным чувством страха, скачков мыслей, чувством беспомощности;

невозможностью расслабиться и отдохнуть во время сна;

расстройствами пищеварения (поносами, запорами), сухостью во рту;

отсутствием аппетита или постоянным перееданием;

болями в груди, сердцебиением, холодными конечностями, ощущением жара в теле;

тягой к сладкому, жирному, соленому, алкоголю, сигаретам и тому подобному.

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ СТРЕССУ

Несмотря на ситуацию, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить развития затяжного стресса, поскольку это может привести к проблемам с сердцем и сосудами (гипертонической и ишемической болезней), пищеварительной системой (гастрита и язвенной болезни), сахарного диабета, онкологическим и нервно-психическим. заболеванием

Пытаясь стимулировать свои истощенные силы, мы больше едим сладостей, жирной пищи, пьем больше кофе и крепкого чая, "энергетиков". Пытаясь снять напряжение, употребляем алкоголь, курим. Но это лишь усугубляет стресс и истощает еще более физические и психические резервы.

ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОФЕ И ЧАЯ

Избыток кофе и чая стимулирует синтез дофамина, адреналина, норадреналина, кортизола и глюкокортикоидов, стимулирует симпатическую нервную систему, приводя, в частности, к переоценке опасностей и повышению уровня психологического стресса.

В результате хронического стресса, поддерживаемого употреблением кофеина, угнетается деятельность щитовидной железы, иммунной системы, повышение АД

АЛКОГОЛЬ И СТРЕСС

Алкоголь обладает лишь временным успокаивающим (транквилизирующим) эффектом, но в целом повышает уровень тревожности. Кроме того, алкоголь снижает уровень магния в крови и усиливает его выведение с мочой, что ведет к воспалению, гипертонической болезни, сахарному диабету и астме.

АНТИСТРЕССОВЫЙ РАЦИОН

Конечно, самое оптимальное – это питаться сбалансированно. Однако, по-видимому, приготовление пищи в сегодняшних реалиях для многих людей превратилось в занятия, выполняемые ими автоматически. И все же некоторые важные компоненты имеют значение.

НА ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ?

Вода. Даже легкое обезвоживание ухудшает самочувствие

Полноценный белок

Витамины группы В, в особенности витамин В6. Он необходим для синтеза серотонина и крепкого сна. Источники: капуста, чеснок, каши, орехи.

ДГК (докозагексаеновая кислота). Нужна для защиты нейронов. Морская рыба (может быть консервированная), а также орехи, семена льна.

Пребиотики. Нужны для роста здоровых бактерий, влияющих на настроение и сон. Чеснок, лук, банан, овес.

Витамины А и С, снижающие уровень кортизола. Морская жирная рыба (витамин А), настой из шиповника, петрушка зеленая, капуста белокочанная.

Магний. Обладает успокаивающим действием, способствует расслаблению мышц.

Орехи, гречка, овес, отруби (добавлять в кашу), какао.

Белок. Помогает уменьшить стресс. Когда человек находится в состоянии стресса, для обеспечения адекватного ответа организма, в частности, синтеза многих гормонов и нейромедиаторов необходимо большее, чем в обычном состоянии, количество белка. В качестве резервного белка организм начинает использовать белок мышц, скелетной мускулатуры, внутренних органов. Поэтому после перенесенного стресса у многих людей обостряются хронические заболевания.

Яйца, супы и борщи на нежирных мясных и рыбных бульонах, каши на бульонах, рыба, творог.

ВИТАМИННЫЕ И ПОЛИВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Во время стресса резко увеличивается потребность в витаминах и минералах, поэтому в этот период, если есть возможность, можно принимать витаминные и поливитаминные препараты.

Дрожжи пивные (продаются в аптеке) – по 2 таблетки 2-3 раза в день. Они являются источником легкоусвояемых витаминов группы В. Эти витамины относятся к водорастворимым, поэтому передозировка не нужно бояться.

Магний в сочетании с витамином B6. Дневная норма магния: 350-800 мг.

Витамин Д. 800-1000 МЕ.

Витамины А и Е. Краткосрочные курсы (в среднем 2 недели).

СОН

Приложите максимум усилий для качественного сна. Несмотря на боль утрат, душевные переживания и страдания, мы остаемся в живых. Прежде всего нам хочется вернуться к своей жизни, с его спокойствием, обыденными "стрессами", планами и мечтами. Да, мы растеряны и многие все еще не в состоянии "собраться вместе", находятся в состоянии подавленности и прострации, однако сохранение нашего собственного здоровья и своих близких не менее важно, чем защита Украины от оккупантов. Мы должны быть сильными, уравновешенными, чтобы помогать тем, кто защищает нашу свободу, наше спокойствие и нашу землю!

Автор текста - врач-диетолог Оксана Скиталинская - также собирает средства на бронежилеты и каски. Больше подробностей об этом вы можете найти на ее странице в Facebook.

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