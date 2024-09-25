Как удовлетворить тягу к сладкому без вреда для здоровья: топ-4 фрукта с низким содержанием сахара

Если вы добавите в свой рацион эти продукты, сможете удовлетворить тягу к сладкому, не нарушая свой план здорового питания.

Если вы сладкоежка, то сокращение потребления сахара может быть невероятно сложной задачей. Отказ от обработанного сахара — хорошее начало, и он оставляет вам натуральные варианты сахара, такие как свежие фрукты.

Хотя фрукты необходимы для сбалансированной диеты, выбор фруктов с низким содержанием сахара — идеальный вариант, если вы хотите сократить потребление сладкого. Womans World рекомендует включить в свой рацион фрукты, которые содержат менее 10 граммов сахара на порцию, что идеально, поскольку рекомендуемая суточная норма для женщин составляет 25 граммов в день, но они также менее склонны повышать уровень сахара в крови и могут помочь вам дольше чувствовать себя сытыми.

Преимущества фруктов с низким содержанием сахара

Включение фруктов с низким содержанием сахара в ваш рацион может быть полезно для поддержания уровня энергии, и они по-прежнему обеспечивают множество питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов, утверждает Крис Мор, сертифицированный диетолог, консультант по фитнесу и питанию. Эти фрукты, как правило, менее калорийны, что отлично подходит для тех, кто пытается следить за своим весом и снизить риск ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем.

Клетчатка, которая в них содержится, также является ключом к сбалансированной диете и помогает замедлению пищеварения и усвоению углеводов, что приводит к более постепенному повышению уровня глюкозы в крови, добавляет Кассандра Падула Берк, сертифицированный диетолог, фитнес-тренер, и тренер по триатлону.

Фрукты с низким содержанием сахара все равно сладкие

Хотя некоторые фрукты содержат меньше сахара, чем другие, они все равно имеют сладкий вкус. Мор отмечает, что важно понимать, что добавленный сахар отличается от натурального сахара, например, того, что содержится во фруктах.

Фрукты с меньшим содержанием натурального сахара, например, ягоды, все равно могут быть сытными для тех, кто любит сладкие вкусы. Это делает их хорошим выбором для тех, кто следит за потреблением сахара, включая людей с диабетом или тех, кто следит за потреблением калорий.

Лучшие фрукты с низким содержанием сахара

Вот несколько фруктов с низким содержанием сахара, и почему они полезны для вашего здоровья.

Ягоды

Малина / Фото: Credits

Клубника, черника, малина и ежевика приносят много пользы. Они содержат мало сахара, содержат важные ежедневные питательные вещества и могут использоваться в завтраках и перекусах. Один стакан ягод содержит от пяти до семи граммов сахара, что делает их отличным вариантом с высоким содержанием клетчатки для контроля уровня сахара в крови.

Они также полны витаминов и антиоксидантов, объясняет Мор. Например, клубника является отличным источником витамина С и марганца, а черника известна своим содержанием антиоксидантов и клетчатки, которые могут защищать от сердечных заболеваний.

Киви

Киви / Фото: Credits

В киви содержится около шести граммов сахара на плод, и оно хорошо сочетается с ягодами (особенно с клубникой), объясняет Берк. Оно также невероятно богато питательными веществами, включая витамин С, витамин К и фолиевую кислоту, которые поддерживают здоровье иммунной системы, костей, кожи и рост клеток.

Киви также являются хорошим источником клетчатки. В них содержится три грамма клетчатки на плод, что, по словам Мор, идеально для пищеварения. Кроме того, в них есть пищеварительный фермент актинидин, который помогает расщеплять белки.

Персики

Персики / Фото: Credits

Небольшой персик содержит около шести граммов сахара, что делает его хорошим вариантом фрукта с низким содержанием сахара, помогающего регулировать уровень сахара в крови, говорит Берк. Персики также содержат витамин А, витамин С и калий для поддержки зрения, иммунитета и здоровья сердца за счет регулирования артериального давления.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Хотя авокадо часто считают овощем, на самом деле это фрукт — и в нем мало сахара. В каждом авокадо содержится примерно один грамм сахара, они богаты полезными жирами и клетчаткой, а также витаминами E, C и B6, говорит Мор. Жиры в авокадо помогают усваивать другие важные жирорастворимые витамины, объясняет Мор, что делает их универсальным дополнением к блюдам.

Полезны ли фрукты с низким содержанием сахара для людей с диабетом?

Короткий ответ — да. Фрукты с низким содержанием сахара могут помочь регулировать уровень сахара в крови, поскольку имеют более низкий гликемический индекс, объясняет Берк. Это означает, что содержащийся в них сахар не повышает уровень глюкозы в крови так, как это делают продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов.

Поскольку эти варианты содержат больше клетчатки, они замедляют скорость пищеварения и усвоения сахара. Включение их в диету, благоприятную для диабетиков, особенно при контроле уровня сахара в крови, полезно.

Выбирайте цельные фрукты вместо фруктовых соков (которые обычно содержат меньше клетчатки) или сухофруктов (которые часто содержат много сахара).

Хотя фрукты с низким содержанием сахара являются лучшим вариантом при попытке контролировать уровень сахара в крови, их следует есть в умеренных количествах, говорит Берк. Хорошим ориентиром являются две порции цельных фруктов в день. Слишком много одной группы продуктов не полезно, и важно соблюдать баланс.

Всегда обращайтесь за консультацией к врачу, если хотите кардинально изменить систему питания или образ жизни.

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