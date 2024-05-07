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Как улучшить работу желчного пузыря: советы нутрициолога

Как улучшить работу желчного пузыря: советы нутрициолога

кишечник, кишечник, живот, живот / Фото: Credits

Желчный пузырь – это небольшой орган, часть пищеварительного пути, основная задача которого – хранить желчь, которую производит печень, и помогающая расщеплять жиры в пище, что мы потребляем.

Желчный пузырь играет чрезвычайную роль в процессе пищеварения, сохраняя и высвобождая желчь, содержащую различные желчные кислоты, холестерин, билирубин и другие вещества. Когда пища попадает в желудок, в желчный пузырь поступает сигнал, вызывающий высвобождение желчи в кишечник. Там желчь помогает расщепить жиры, на маленькие частички, которые с легкостью усваиваются нашим организмом. Следовательно, если желчный пузырь не работает должным образом и не производится достаточного количества желчи, организм не получит необходимых элементов, что в свою очередь может стать причиной ощущения тяжести в желудке, головокружения после еды и других неприятных симптомов.

Предлагаем вам комментарии нутрициолога Александры, которые она прописала в одном из своих последних постов. Даже если вас ничего не беспокоит, желательно все же придерживаться этих рекомендаций для здоровой работы вашего организма.

Базовые рекомендации по улучшению работы желчного:

  1. Максимально снизить количество продуктов, которые вызывают воспаление (мучные изделия, рафинированный сахар, продукты с маргарином/рафинированным растением маслом, обработанные соусы, разные снеки, напитки с сахаром, мясные изделия, йогурты и разные молочные десерты и т.д.);
  2. Пить теплую воду перед каждым приёмом пищи + выпивать свою норму воды за день. Не пить холодную воду!
  3. 3Добавить физические нагрузки со стимуляцией диафрагмы (дыхательные практики, бег, йога, скандинавская ходьба);
  4. Убрать перекусы, состоящие только из углеводов. Если и делать перекус, то только с жирами.
  5. Не есть поздно вечером. Прием пищи до 20 часов. Мясо вечером не употреблять.
  6. Увеличить объем клетчатки именно из овощей и зелени. 
  7. Если камней и других серьезных проблем нет, то можно добавить желчегонные чаи (листья одуванчика, кукурузные рыльца, корень лопуха).
  8. Не допускайте резких изменений веса. Обязательно завтракайте в течение двух часов после пробуждения и не делайте по времени завтрак обедом
  9. Делать большие перерывы (4+ часа) между приемами пищи не рекомендуется, если присутствует застой желчи. Если иначе не выходит, пейте теплую воду/ травяные чаи.
© Credits
Фото: Credits

Топ-10 продуктов для желчного, советует нутрициолог:

  1. Артишок
  2. Куркума
  3. Шиповник
  4. Тыквенное масло
  5. Свекла и ее листья
  6. Крестоцветные овощи
  7. Ягоды (облепиха, клюква, земляника)
  8. Редис
  9. Яичный желток
  10. Руккола

Потребляйте разнообразные продукты и старайтесь соблюдать здоровое питание. Это поможет держать баланс здоровья и сил вашего организма. Ведь гораздо легче заботиться о себе сейчас, чем лечить впоследствии что-то, что вы недоглядели, или на что просто решили не обращать внимания.

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