Как улучшить работу желчного пузыря: советы нутрициолога

Желчный пузырь – это небольшой орган, часть пищеварительного пути, основная задача которого – хранить желчь, которую производит печень, и помогающая расщеплять жиры в пище, что мы потребляем.

Желчный пузырь играет чрезвычайную роль в процессе пищеварения, сохраняя и высвобождая желчь, содержащую различные желчные кислоты, холестерин, билирубин и другие вещества. Когда пища попадает в желудок, в желчный пузырь поступает сигнал, вызывающий высвобождение желчи в кишечник. Там желчь помогает расщепить жиры, на маленькие частички, которые с легкостью усваиваются нашим организмом. Следовательно, если желчный пузырь не работает должным образом и не производится достаточного количества желчи, организм не получит необходимых элементов, что в свою очередь может стать причиной ощущения тяжести в желудке, головокружения после еды и других неприятных симптомов.

Предлагаем вам комментарии нутрициолога Александры, которые она прописала в одном из своих последних постов. Даже если вас ничего не беспокоит, желательно все же придерживаться этих рекомендаций для здоровой работы вашего организма.

Базовые рекомендации по улучшению работы желчного:

Максимально снизить количество продуктов, которые вызывают воспаление (мучные изделия, рафинированный сахар, продукты с маргарином/рафинированным растением маслом, обработанные соусы, разные снеки, напитки с сахаром, мясные изделия, йогурты и разные молочные десерты и т.д.); Пить теплую воду перед каждым приёмом пищи + выпивать свою норму воды за день. Не пить холодную воду! 3Добавить физические нагрузки со стимуляцией диафрагмы (дыхательные практики, бег, йога, скандинавская ходьба); Убрать перекусы, состоящие только из углеводов. Если и делать перекус, то только с жирами. Не есть поздно вечером. Прием пищи до 20 часов. Мясо вечером не употреблять. Увеличить объем клетчатки именно из овощей и зелени. Если камней и других серьезных проблем нет, то можно добавить желчегонные чаи (листья одуванчика, кукурузные рыльца, корень лопуха). Не допускайте резких изменений веса. Обязательно завтракайте в течение двух часов после пробуждения и не делайте по времени завтрак обедом Делать большие перерывы (4+ часа) между приемами пищи не рекомендуется, если присутствует застой желчи. Если иначе не выходит, пейте теплую воду/ травяные чаи.

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Топ-10 продуктов для желчного, советует нутрициолог:

Артишок Куркума Шиповник Тыквенное масло Свекла и ее листья Крестоцветные овощи Ягоды (облепиха, клюква, земляника) Редис Яичный желток Руккола

Потребляйте разнообразные продукты и старайтесь соблюдать здоровое питание. Это поможет держать баланс здоровья и сил вашего организма. Ведь гораздо легче заботиться о себе сейчас, чем лечить впоследствии что-то, что вы недоглядели, или на что просто решили не обращать внимания.

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