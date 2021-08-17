Как уменьшить аллергическую реакцию на амброзию и пережить первый амброзийный пик

Как уменьшить аллергическую реакцию на амброзию и пережить первый амброзийный пик

Продолжается рост концентрации пыльцы амброзии. На западе и севере Украины с уровнем этого аллергена будет не так плохо, как на остальной территории страны. Но и в этих областях прогнозируют достаточно высокую концентрацию. Как уменьшить симптомы аллергии на амброзию и улучшить себе жизнь.

Амброзия — обычный сорняк и один из самых распространенных аллергенов. Когда человек вдыхает пыльцу этого растения, иммунная система может реагировать так, будто вы внезапно простудились.

Если ваше самочувствие ухудшается в конце лета — к середине осени, вините именно амброзию.



Существует около 50 видов амброзии, в Соединенных Штатах растет 17 из них, а в Украине — 4. Цветет амброзия, как правило, с августа по сентябрь. Всего лишь одно растение может выпускать около одного миллиарда пыльцевых зерен, из которых потом вырастает новая амброзия.

Узнайте о симптомах и причинах аллергии на амброзию, а также о том, как с ними бороться.

Амброзія

Симптомы аллергии на амброзию

зуд глаз, носа и горла,

отек глаз,

насморк или заложенность носа,

чихание,

проблемы со сном

Симптомы аллергии на амброзию обычно появляются в конце лета — середине августа, и продолжаются до ранней осени, когда пыльца амброзии активно распространяется.

В середине сентября распространение пыльцы обычно достигает максимума. По окончании этого периода аллергик может заметить, что симптомы постепенно стихают, а потом и вовсе исчезают.

Почему появляется аллергия на амброзию: причины такой реакции организма

Аллергия на амброзию возникает, если иммунная система человека чувствительна к пыльце этого растения.

"Наш организм реагирует на белковую структуру. Растения имеют различные виды белков. Когда организм имеет неадекватный ответ, так называемую гиперреакцию на аллерген (один из белков в определенном растении), у человека появляются симптомы аллергии", — объясняет аллерголог Майя Руселевич.

При аллергии на амброзию раздражаются верхние дыхательные пути, что приводит к кашлю и одышке у людей, страдающих астмой. Поэтому, им приходится совсем нелег.

Когда и где растет амброзия?

Чтобы предотвратить аллергические симптомы от амброзии люди меняют место жительства. Но амброзия может расти где угодно — от сельской местности и пустырей до мегаполисов.

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Самые распространенные места для роста амброзии:

берега реки,

обочины дорог,

поля,

различные свободные участки земли.

Семена амброзии могут находиться в так называемой спячке в течение 10 лет и более, а затем из них все равно появляется растение.

Теплая температура, ветер и влажность способствуют росту амброзии. Согласно информации Фонда астмы и аллергии Америки, пыльцу этого растения обнаружили на расстоянии 650 км в море и 3,5 км в воздухе.

Амброзию не так легко уничтожить. Растение очень устойчиво к гербицидам.

Наибольшая концентрация пыльцы амброзии в воздухе наблюдается в самое жаркое время, с 10.00-15.00 часов.

Различные растения опыляются в разное время года, поэтому периоды, когда вы можете чувствовать обострения крайне неприятных симптомов, зависят от того, на какую пыльцу у вас аллергия.

Как облегчить симптомы аллергии

избегать пребывания на улице в период с 10 до 15 часов,

держать двери и окна закрытыми, когда это возможно,

принять душ, помыть руки и сменить одежду после того, как вернулись с улицы,

сушить одежду и постельное белье в помещении,

носить солнцезащитные очки,

стараться избегать прогулок по паркам и полям

Что делать, если вы подозреваете у себя аллергию?

В случае, если вы заметили у себя проявления аллергии, обратитесь к семейному врачу. Он предоставит рекомендации, а при необходимости направит вас к аллергологу, который назначит необходимые лекарства. Когда острая фаза пройдет, вам нужно будет провести обследование на выявление аллергенов. Благодаря этому вы сможете получать эффективную терапию.

Не пытайтесь лечиться и назначать себе препараты самостоятельно.

Диета при аллергии на амброзию

Люди с аллергией на амброзию часто также чувствительны к определенным продуктам. Это называется перекрестной аллергией.

Перекрестная аллергия — реакция, возникающая в результате чувствительности к аллергенам, похожим по своему строению. Пыльца амброзии содержит набор аминокислот, идентичен таковому в некоторых фруктов. Поэтому при употреблении этих фруктов у человека с аллергией на амброзию возникает аллергическая реакция. Необходимо знать, какие фрукты подобные по составу аминокислот с пыльцой тех растений, на которые вы реагируете в период их цветения.

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Продукты, которые могут вызвать симптомы при аллергии на амброзию

бананы,

дыня,

чай с ромашкой,

семена подсолнечника,

огурец,

цуккини;

мед, содержащий пыльцу

Чтобы предотвратить появление симптомов, аллергикам рекомендуется исключить эти продукты из своего рациона. Заметьте, что консервированные аллергические продукты все равно остаются аллергическими.

Август-сентябрь — это первый амброзийный пик. Сейчас сезон цветения амброзии в разгаре.

Сезон цветения амброзии

Амброзия начинает цвести в конце июля-начале августа. Продлится сезон до октября.

Если вы заметили у себя аллергические симптомы, но в этом сезоне ничего подобного не испытывали, обратитесь к врачу.

Диагностика аллергии

Аллергия может появляться как в 8 лет, так и в 38.

Чтобы подтвердить наличие аллергии, врач может предложить сделать кожную пробу на аллерген. Вам на кожу нанесут капельку аллергена, а затем сделают небольшую царапину. Если аллергия действительно есть, появится реакция, например, отек, зуд или покраснение.

Еще один вариант подтверждения аллергии — анализ крови. Лаборатория может проверить кровь на наличие антител к амброзии.

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Лечение аллергии

Вылечить аллергию на амброзию пока нет возможности. Однако, есть множество методов лечения, которые помогают справиться с симптомами.

Как уменьшить аллергические симптомы

Следите за календарем распространения пыльцы (есть множество онлайн-программ для аллергиков) и избегайте пребывания на улице в течение длительного времени, когда количество пыльцы велика.

Чаще меняйте одежду, постель, пользуйтесь душем после возвращения домой.

Использовать воздушные фильтры в помещениях с сертифицированными астматическими и аллергическими фильтрами.

Принимайте противоаллергические препараты. В идеале, лучше начинать принимать эти лекарства за 1-2 недели до появления сезонных симптомов аллергии.

Используйте специальные глазные капли или противовоспалительные назальные спреи для уменьшения симптомов.

Регулярно мойте шампунем домашних животных, если они выходят на улицу.

Возможно, ваш врач порекомендует иммунотерапевтические инъекции. При тяжелых симптомах они помогают. Такие инъекции могут избавить человека от симптомов аллергии на амброзию на долгие годы. Возможны как уколы, так и таблетки и капли.

Будьте внимательны и не волнуйтесь. Во-первых, сезон аллергии на амброзию продлится до конца сентября, а во-вторых, стрессы обостряют аллергические симптомы.

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