Как уменьшить потребление соли: советы нутрициолога

Повышенное потребление соли становится проблемой для многих, но эксперт в области диетологии предлагает ряд полезных советов, которые помогут уменьшить ее потребление.

Каждый человек нуждается в соли в своем рационе, чтобы оптимально функционировать. Соль содержит важный минерал, натрий, который влияет на баланс жидкости, функционирование нервов, работу мышц и усвоение питательных веществ.

Соли нельзя избежать полностью, но важно понимать, как контролировать ее потребление. Диетолог-нутрициолог Эли Бречер Анутр дает ценные советы, которые помогут уменьшить количество соли в ежедневном рационе и обеспечить при таком условии сбалансированное питание.

Используйте травы и специи

Черный перец, чеснок, перец чили, чабрец и паприка – это вкусные и здоровые альтернативы соли, которые придают вкус вашим блюдам.

Лимонный сок

Выжатый лимонный сок может добавить свежий вкус и заменить соль в вашем питании.

Избегайте соленых соусов

Многие соусы содержат большое количество соли. Выберите менее соленые альтернативы или приготовьте домашние соусы.

Анализируйте состав продуктов

Проверяйте содержание соли в продуктах и выбирайте менее соленые варианты.

Замените соленые закуски фруктами и овощами

Фрукты и овощи – это здоровые альтернативы соленым закускам, которые помогут снизить потребление соли.

Контролируйте размер порции

Будьте осторожны с размерами порций, чтобы избежать превышения рекомендуемого количества соли.

Выбирайте высококачественную морскую соль

Выбирайте морскую соль вместо стандартной соли, а также обогащайте свой рацион овощами, богатыми калием и магнием.

Эти советы помогут снизить потребление соли и улучшить ваше самочувствие.

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