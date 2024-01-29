Как употребление кофе может способствовать старению

Большинство из нас предпочитает начать свой день с чашки кофе.

Кофе - это всегда хорошая идея для начала дня. Последнее время врачи пришли к единогласному мнению о том, что кофе - продукт полезный. Но все же употреблять его нужно умеренно и учитывая рекомендации докторов.

Доктор Моника Киу - лицевой пластический хирург - в своем TikTok рассказывает, какие моменты нужно учитывать, выбирая кофе в качестве основного напитка в течение дня, если мы хотим оставаться молодыми долгие годы.

С одной стороны, полифенолы в кофе являются антиоксидантами, также в нем есть вещества, которое помогает уменьшить воспаление, говорит доктор. Но если кофе употребляется чрезмерно, если вы выпиваете более четырех чашек в день, это нехорошо.

Кофейные напитки обычно смешивают с сахаром, который вызывает воспаление и может вызвать разрушение коллагена.

Если же вы пьете кофе с молоком, то вам нужно помнить, что молочные продукты также вызывают воспаления и могут вызвать обострение прыщей.

Так что на самом деле опасен не сам кофе, а все, что мы в него добавляем.

Также следует учитывать, что у некоторых людей кофеин может повысить уровень кортизола, гормона управления стрессом, говорит доктор Киу. Это может вызвать проблемы с увеличением веса и сделать вашу кожу жирной. А слишком много кофеина может повлиять на ваш сон. Когда вы недостаточно спите, ваша кожа не восстанавливается.

Доктор Киеу рекомендует выпивать всего одну или две чашки кофе в день.

Но также она отмечает, что кофеин является очень сильным сосудосуживающим средством. Поэтому при местном применении он действительно полезен при кругах под глазами.

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