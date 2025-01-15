Как увеличить активность: 27 разумных способов делать больше шагов каждый день

Выполнение большего количества шагов в день может значительно укрепить ваше здоровье, улучшить метаболизм и помочь держать себя в прекрасной физической форме.

Нам часто говорят, что одна из лучших вещей, которую мы можем сделать для своего здоровья, – это больше ходить пешком. Но учитывая, что у большинства из нас не хватает времени, это не всегда возможно, поэтому полезно иметь пару шагов в заднем кармане.

Редакция Woman&Home поделилась интересными идеями, как увеличить количество шагов, которые вы предпринимаете в течение дня, чтобы получить все преимущества активного образа жизни для красоты и здоровья.

Делать больше шагов каждый день не означает тратить часы на прогулки. Это может означать добавление больше физических упражнений в вашу повседневную рутину, как парковка подальше, когда вы идете в спортзал или новую деятельность, таких как садоводство. Вы также можете относительно легко сделать 10 000 шагов на дому, откорректировав свои привычки.

Попробуйте стоящий рабочий стол

Замените свой обычный стол на стоящий стол и воспользуйтесь преимуществами. Просто стоя больше часов в день означает, что вы, конечно, получите больше шагов, когда меняете свое положение, но вы всегда можете ходить на месте во время работы, чтобы еще больше повысить количество шагов.

Если вы ходите на месте во время работы, наденьте фитнес-трекер на лодыжку. Держа руки неподвижно (или печатая), пока ваши ноги двигаются, вы можете не видеть шагов, заработанных на часах, а это может демотивировать.

Ходите с телефоном

Разговор по телефону – это отличный случай получить больше шагов. Более того, человек на другом конце линии не видит, что вы ходите, поэтому у вас не будет неудобства, как, например, во время видеозвонка.

Если вы разговариваете по телефону в течение 30 минут, это может означать дополнительные 3000 или более шагов на вашем фитнес-трекере в конце дня.

Всегда выбирайте лестницу

Избегайте лифтов и поднимайтесь по лестнице, когда можете. Если вы работаете высоко в здании и перспектива подъема по лестнице и маршу вас не привлекает, просто спуститесь по ней. Это гораздо меньше усилий, и вы все равно увидите, что делаете больше шагов, чем если бы вы поднялись на лифте.

Паркуйтесь дальше

Паркуясь, воздержитесь от желания припарковаться поближе к супермаркету, вокзалу или входу в спортзал. Если же это безопасно, припаркуйтесь как можно дальше.

Это даст вам шанс сделать по крайней мере пару сотен шагов всякий раз, когда вам нужно будет подойти к автомобилю и выйти из него.

Выбирайте более длинные пути

Независимо от того, гуляете ли вы с собакой, ведете детей в школу или возвращаетесь с работы пешком, идете по дороге домой или добавляете немного больше расстояния до своего маршрута, это простой способ увеличить количество шагов к концу дня.

Вы даже можете найти что-то увлекательное во время прогулки, например новую кофейню или зеленую зону, которой вы сможете насладиться.

Двигайтесь во время просмотра телевизора

Просмотр телевизора – это расслабляющее упражнение, идеально подходящее для отдыха после долгого дня. Однако это также отличное время, чтобы сделать еще несколько шагов — особенно если вы не прочь походить на месте или у вас есть дорожка для ходьбы.

Если ваше любимое телешоу длится 30 минут, и вы идете все это время, вы можете делать еще 3000 шагов за каждую просматриваемую серию.

Установите напоминание

Иногда недостаточное количество шагов ежедневно возникает из-за того, что вы просто забываете. Если вы заняты работой, семьей и другими делами на дому, очень легко обнаружить, что вы сидите часами.

Установите будильник на фитнес-трекере или телефоне, чтобы двигаться хотя бы каждые полчаса. Это может быть просто прогулка через рабочее место несколько раз или несколько прыжков на месте или более длительные периоды ходьбы.

Выполняйте короткие высокоинтенсивные тренировки

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) — это еще одна деятельность, например садоводство и езда на велосипеде, которой вы можете заниматься, чтобы увеличить количество шагов без ходьбы. В этом упражнении, которое вы можете выполнять дома или в тренажерном зале, используются небольшие весы и вес вашего тела, чтобы проверить вашу физическую форму при серии работы с небольшими перерывами.

Добавьте прыжки, высокие колени и выпады, чтобы извлечь наибольшую пользу, поскольку они требуют больше работы ног, чем упражнения для верхней части тела.

Выходите из транспорта на остановку раньше

Едете на работу по автобусу? Сойдите на одну остановку раньше, чтобы добавить еще несколько шагов в общее количество. Хотя это может занимать всего 10 или 15 минут вашего дня, сокращение поездки в автобусе (или поезде, если хотите) означает, что вы можете получить более 1000 дополнительных шагов.

Возможно, вам просто нужно оставить немного больше времени, чтобы придерживаться утреннего расписания, как обычно.

Используйте беговую дорожку под столом

Самый простой способ делать больше шагов на дому – это приобрести коврик для ходьбы. Эти механические тренажеры очень похожи на беговую дорожку, но они двигаются не так быстро и, как правило, не имеют ручек для поддержки. Вместо этого их создают для того, чтобы ставить под стоячим столом или использовать перед телевизором.

Хотя вы не получите тех же преимуществ, что и прогулка на свежем воздухе, но если у вас не хватает времени, это отличный способ достичь своей цели.

Займитесь садоводством

Как держать себя в форме / Фото: Credits

Больше шагов не значит, что вам нужно каждый день гулять. Есть и другие виды деятельности, в которых вы естественно больше двигаетесь, даже если вы занимаетесь чем-нибудь другим, например, садоводством.

Передвигаясь по своему саду или по участку, вы делаете шаги, поэтому попробуйте сделать долгий путь, если можете, или несколько раз путешествуйте, чтобы собрать инструменты.

Ходите во время видеовстреч

Проводите время, сидя в комнатах для совещаний, во время видеовызова с выключенной камерой? Почему бы не погулять на встрече? Если подключить наушники, вы можете слушать и отвечать. Извлекайте телефон, чтобы появиться на видео, только если это безопасно.

Если у вас много встреч лично, почему бы не предложить вам выйти на улицу, чтобы погулять и поговорить?

Подключите конкуренцию

Вы наверняка можете догадаться, что немного здоровой конкуренции (с собой или другими) помогает повысить мотивацию, соревнования могут улучшить внимание и мотивацию.

Возьмите друзей, загрузите одно из лучших фитнес-приложений, чтобы следить за прогрессом вашей группы и смотрите, кто делает больше шагов еженедельно.

Всегда прогуливайтесь после еды

Как держать себя в форме / Фото: Credits

Прогулка после обеда может способствовать лучшему пищеварению. После обеда прогулка помогает стимулировать желудок и кишечник и способствовать прохождению пищи через пищеварительную систему.

Это также может помочь уменьшить вздутие живота за счет более эффективного перемещения избытка газа через пищеварительную систему. Идите гулять сразу после еды.

Ходите, когда ждете

Когда вы ожидаете поезда, автобуса или даже рейса в аэропорту, тратьте свое время на прогулки, а не на то, чтобы сидеть или стоять на одном месте. Это все равно свободное время, почему бы не использовать его на пользу.

Вы удивитесь сколько шагов вы можете пройти, просто гуляя, за то время, которое иначе бы просидели в телефоне или требовали, чтобы автобус прибыл раньше.

Ищите самую отдаленную уборную

Если у вас дома или на работе несколько ванных комнат, перейдите к той, что дальше, чтобы получить больше ступеней, когда вы дома. Это может показаться немного, но даже дополнительные 50-100 шагов могут изменить вашу общую сумму в конце дня.

Бонусные баллы, если вам придется подниматься по лестнице – это не только добавляет дополнительные шаги, но и вы получаете легкую силовую тренировку, когда подвергаете нижнюю часть тела большей нагрузке, чем во время ходьбы по ровной поверхности.

Идите в спортзал

Если вы посещаете тренажерный зал, вы можете предпринимать шаги, не наступая на кардиотренажеры. Простая ходьба в тренажерный зал, общественный транспорт или автомобиль в здание добавит шагов, как и прогулка по полу тренажерного зала, чтобы собрать гири и поменять тренажеры.

По возможности увеличьте количество шагов, удлиняя дистанцию. Припаркуйтесь подальше от входа в тренажерный зал, отнесите свои гири друг за другом на скамью.

Прогуливайтесь после еды

Выполняя небольшие сеансы ходьбы в день, вы увидите, что количество ваших шагов вырастет, даже не задумываясь об этом. Например, вы можете сделать 2000 шагов, когда просыпаетесь утром – пешком в магазин за молоком – а затем еще 2000 шагов в обед и 2000 вечером после еды. Добавьте еще 4000 просто передвижения в течение дня, и вы легко достигнете 10 000 шагов.

Делайте перерывы в работе

Как держать себя в форме / Фото: Credits

В следующий раз, когда вам понадобится немного времени вне рабочего стола или дома, попробуйте прогуляться, а не садиться в машину. Простая 15-минутная прогулка может предложить около 1500 шагов, так что если вы делаете это дважды в день, вы будете на пути к дополнительным 3000 шагам, даже не пытаясь.

Поддерживайте свой темп выше, чем в обычной прогулке, чтобы видеть на своем фитнес-трекере еще больше шагов, чем в противном случае.

Прогуливайтесь с друзьями

Как держать себя в форме / Фото: www.credits

Обычная прогулка с друзьями означает, что вы пройдете дальше обычного, потому что будете отвлекаться на общение.

Попробуйте прогуляться по местным зеленым насаждениям, чтобы также получить преимущества свежего воздуха. Кроме того, если вы уйдете немного дальше от дома, вы еще больше повысите показатель своего шагомера.

Избегайте долгого сидения

Телевизионная реклама – идеальное время, чтобы сделать больше шагов. Вы не пропустите шоу, которое смотрите, пока стоите на месте, ходите или делаете шаги.

Типичная рекламная пауза может занять от двух до трех минут или в среднем семь минут в час. Это идеальный тайминг для упражнений на вечер.

Танцуйте

Попытайтесь танцевать, чтобы увеличить количество шагов. Это может быть с друзьями или самостоятельно дома. Включите музыку и двигайтесь так, как вам нравится.

Вы удивитесь, сколько шагов вы можете предпринять, развлекаясь и двигая своим телом по-новому. Добавьте немного прыжков, быстрых движений ногами, а если вы думали извлечь урок танцев, попробуйте такие стили, как хип-хоп и сальса, поскольку они более энергичны, чем другие.

Выбирайте большие магазины

В следующий раз, когда вы будете совершать покупки в большом магазине, попробуйте пройти долгий путь через проходы. Или бросьте свою корзину где-то подальше и ходите туда-сюда, чтобы собрать вещи, вместо того чтобы их провозить вдоль отделов.

Это может занять гораздо больше времени, чем ваш обычный шоппинг, но ваш шагомер будет благодарен вам за это.

Займитесь своей кухней

Перенос кастрюль и сковородок на новые места для хранения, уборка холодильника, лазание на стуле и спуск с них, чтобы подняться над шкафами – уборка кухни может иметь двойную пользу. Вы будете поддерживать порядок в своем доме и обновлять пространство для приготовления пищи, входя внутрь.

Вместе с большим количеством шагов вы сможете пожинать преимущества легких силовых тренировок, если переставите банки или переместите некоторые приборы.

Пользуйтесь велосипедом

Делать шаги на дому не означает, что вы должны просто идти на месте. Работа на велотренажере также подойдет – просто не забудьте закрепить шагомер или Fitbit на лодыжке, а не на запястье, чтобы считать шаги.

Это отличный способ оставаться в движении, даже когда на улице плохая погода.

Делайте несколько мелких закупок

Как держать себя в форме / Фото: www.credits

Когда вы совершаете покупки продуктов в несколько поездок, вы можете переносить свои вещи пешком, а не машиной или общественным транспортом, и проходить больше шагов.

Если вы обычно приобретаете еду в Интернете, вы почувствуете преимущества еще больше, если пойдете и погуляете по магазинам, чтобы найти свои любимые продукты.

Приглашайте гостей

Как держать себя в форме / Фото: www.credits

Танцевать, играя в шарады, играть в «Твистер», ходить на кухню и возвращаться с напитками, вставать, чтобы открыть дверь, устраивать ночные игры с друзьями – это изобретательный способ пройти больше, не выходя из дома.

Вы будете двигаться больше, чем вы думаете, и одновременно сможете проводить время с друзьями и семьей.

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