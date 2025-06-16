Как увеличить ежедневное потребление белка: действенный лайфхак от тренера

Как увеличить ежедневное потребление белка / © Credits

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Однако часто женщины сталкиваются с проблемой: соблюдать достаточный уровень белка ежедневно оказывается непросто. Именно поэтому тренер Kateryna Nazaryan поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет закрывать белковую норму без лишних сложностей.

Важность поддержания уровня белка

Ежедневная потребность в белке зависит от многих факторов:

уровня физической активности;

возраста;

целей (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы);

состояния здоровья.

В среднем женщине, которая занимается спортом, нужно 1,2–2 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Например, весом в 60 кг — это 72–120 г белка в день. Звучит не так страшно, но на практике оказывается, что без осознанного планирования многие потребляют только половину этой нормы.

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Основная проблема — недостаток белка в первой половине дня

Как правило, традиционный завтрак многих состоит из кофе, овсянки, фруктов, йогуртов или бутербродов. Все эти продукты содержат минимум белка. В результате во второй половине дня приходится срочно «догонять» норму — а это сложно, тяжело для желудка и часто приводит к перееданию углеводами или жирами.

Именно здесь и работает лайфхак: начинайте день с высокобелкового завтрака.

В чем суть метода

Суть метода очень проста:

Съедаем большую порцию белка уже на завтрак.

Это помогает закрыть половину или больше суточной нормы белка сразу с утра.

В течение дня гораздо легче набрать остаток без стресса и чрезмерных усилий.

Примеры белковых завтраков от тренера

Варианты меню:

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4 яйца и 200 г греческого йогурта

4 яйца и 200 г творога

150-200 г кисломолочного сыра и 200 г греческого йогурта

Омлет из 4 яиц с овощами и 100 г куриного филе

Как это работает

Контроль аппетита: белок обеспечивает ощущение сытости на несколько часов, уменьшает тягу к сладкому и перекусам в течение дня.

Легкость в соблюдении калорийного дефицита: когда вы сыты, легче не переедать.

Поддержка мышц: особенно важно для тех, кто занимается спортом или сидит на диете.

Регулировка уровня сахара в крови: белковый завтрак стабилизирует глюкозу, снижает риски «инсулиновых качелей» в течение дня.

Высокобелковый завтрак — простой, но действенный способ постепенно выйти на нужную норму белка и улучшить качество питания. Благодаря этому способу легче сохранять стройность, строить мускулы, поддерживать здоровье кожи, волос, иммунной системы и гормонального фона.