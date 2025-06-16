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Как увеличить ежедневное потребление белка: действенный лайфхак от тренера
Белок — основа нашего здоровья, стройной фигуры и хорошего самочувствия. Он помогает поддерживать мышечную массу, способствует восстановлению организма после физических нагрузок, участвует в работе гормональной и иммунной систем.
Однако часто женщины сталкиваются с проблемой: соблюдать достаточный уровень белка ежедневно оказывается непросто. Именно поэтому тренер Kateryna Nazaryan поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет закрывать белковую норму без лишних сложностей.
Важность поддержания уровня белка
Ежедневная потребность в белке зависит от многих факторов:
уровня физической активности;
возраста;
целей (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы);
состояния здоровья.
В среднем женщине, которая занимается спортом, нужно 1,2–2 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Например, весом в 60 кг — это 72–120 г белка в день. Звучит не так страшно, но на практике оказывается, что без осознанного планирования многие потребляют только половину этой нормы.
Основная проблема — недостаток белка в первой половине дня
Как правило, традиционный завтрак многих состоит из кофе, овсянки, фруктов, йогуртов или бутербродов. Все эти продукты содержат минимум белка. В результате во второй половине дня приходится срочно «догонять» норму — а это сложно, тяжело для желудка и часто приводит к перееданию углеводами или жирами.
Именно здесь и работает лайфхак: начинайте день с высокобелкового завтрака.
В чем суть метода
Суть метода очень проста:
Съедаем большую порцию белка уже на завтрак.
Это помогает закрыть половину или больше суточной нормы белка сразу с утра.
В течение дня гораздо легче набрать остаток без стресса и чрезмерных усилий.
Примеры белковых завтраков от тренера
Варианты меню:
4 яйца и 200 г греческого йогурта
4 яйца и 200 г творога
150-200 г кисломолочного сыра и 200 г греческого йогурта
Омлет из 4 яиц с овощами и 100 г куриного филе
Как это работает
Контроль аппетита: белок обеспечивает ощущение сытости на несколько часов, уменьшает тягу к сладкому и перекусам в течение дня.
Легкость в соблюдении калорийного дефицита: когда вы сыты, легче не переедать.
Поддержка мышц: особенно важно для тех, кто занимается спортом или сидит на диете.
Регулировка уровня сахара в крови: белковый завтрак стабилизирует глюкозу, снижает риски «инсулиновых качелей» в течение дня.
Высокобелковый завтрак — простой, но действенный способ постепенно выйти на нужную норму белка и улучшить качество питания. Благодаря этому способу легче сохранять стройность, строить мускулы, поддерживать здоровье кожи, волос, иммунной системы и гормонального фона.