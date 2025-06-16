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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
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Как увеличить ежедневное потребление белка: действенный лайфхак от тренера

Белок — основа нашего здоровья, стройной фигуры и хорошего самочувствия. Он помогает поддерживать мышечную массу, способствует восстановлению организма после физических нагрузок, участвует в работе гормональной и иммунной систем.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как увеличить ежедневное потребление белка

Как увеличить ежедневное потребление белка / © Credits

Однако часто женщины сталкиваются с проблемой: соблюдать достаточный уровень белка ежедневно оказывается непросто. Именно поэтому тренер Kateryna Nazaryan поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет закрывать белковую норму без лишних сложностей.

Важность поддержания уровня белка

Ежедневная потребность в белке зависит от многих факторов:

  • уровня физической активности;

  • возраста;

  • целей (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы);

  • состояния здоровья.

В среднем женщине, которая занимается спортом, нужно 1,2–2 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Например, весом в 60 кг — это 72–120 г белка в день. Звучит не так страшно, но на практике оказывается, что без осознанного планирования многие потребляют только половину этой нормы.

Основная проблема — недостаток белка в первой половине дня

Как правило, традиционный завтрак многих состоит из кофе, овсянки, фруктов, йогуртов или бутербродов. Все эти продукты содержат минимум белка. В результате во второй половине дня приходится срочно «догонять» норму — а это сложно, тяжело для желудка и часто приводит к перееданию углеводами или жирами.

Именно здесь и работает лайфхак: начинайте день с высокобелкового завтрака.

В чем суть метода

Суть метода очень проста:

  • Съедаем большую порцию белка уже на завтрак.

  • Это помогает закрыть половину или больше суточной нормы белка сразу с утра.

  • В течение дня гораздо легче набрать остаток без стресса и чрезмерных усилий.

Примеры белковых завтраков от тренера

Варианты меню:

  • 4 яйца и 200 г греческого йогурта

  • 4 яйца и 200 г творога

  • 150-200 г кисломолочного сыра и 200 г греческого йогурта

  • Омлет из 4 яиц с овощами и 100 г куриного филе

Как это работает

  • Контроль аппетита: белок обеспечивает ощущение сытости на несколько часов, уменьшает тягу к сладкому и перекусам в течение дня.

  • Легкость в соблюдении калорийного дефицита: когда вы сыты, легче не переедать.

  • Поддержка мышц: особенно важно для тех, кто занимается спортом или сидит на диете.

  • Регулировка уровня сахара в крови: белковый завтрак стабилизирует глюкозу, снижает риски «инсулиновых качелей» в течение дня.

Высокобелковый завтрак — простой, но действенный способ постепенно выйти на нужную норму белка и улучшить качество питания. Благодаря этому способу легче сохранять стройность, строить мускулы, поддерживать здоровье кожи, волос, иммунной системы и гормонального фона.

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