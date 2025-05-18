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Как увеличить потребление воды, даже если вас уже тошнит ее пить
Для многих людей регулярное употребление воды — настоящее испытание. Однако достаточное увлажнение организма имеет решающее значение для здоровья кожи, почек, обмена веществ, энергии и даже настроения.
К счастью существует множество способов сделать воду вкусной, интересной и приятной даже для тех, кто ее терпеть не может. Врач Екатерина Толстикова поделилась собственными советами, как подружиться с водой — без принуждения, только с удовольствием. Врач советует не заставлять себя пить именно ту воду, которая вам не по вкусу, а изменить подход — найти свою вкусную альтернативу. Вот как это сделать:
Добавьте к воде вкус
Вам не обязательно пить обычную воду. Вы можете добавить:
Ломтики лимона, апельсина, грейпфрута
Ягоды (малина, клубника, черника)
Ветку мяты, розмарина или базилика
Ломтики огурца (очень освежает летом)
Пару капель натурального экстракта ванили или кокоса
Экспериментируйте с комбинациями — например, лимон, имбирь или малина и мята
Это превратит обычную воду в вкусный и полезный напиток.
Выберите приятную температуру воды
Некоторым людям нравится пить только теплую воду, другие — только ледяную. Найдите температуру, не вызывающую отвращения. Добавьте кубики льда или, напротив, пейте тёплую воду с ложечкой меда — это уже совсем другой вкусовой опыт.
Пейте воду из красивой посуды
Это кажется пустяком, но психологи подтверждают: питье из любимого стакана, бутылки или термочашки повышает вероятность, что вы будете пить чаще. Хорошая бутылка под рукой — и увлажнение становится приятной привычкой.
Установите рутину — вода после каждой привычки
Привяжите употребление воды к привычным действиям:
После чистки зубов
После каждого приема пищи
Перед выходом из дома
По возвращении из прогулки
Перед экраном компьютера или телефоном
Так вода станет частью повседневного ритма, а не «еще одним делом, которое нужно совершить».
Используйте напоминания и трекеры
Современные приложения помогут вам не забывать пить воду. Некоторые фитнес-браслеты имеют функцию гидратации. Вы удивитесь, как быстро приучаетесь к воде, если она появляется в повседневном графике.
Выпивайте воду мелкими глотками в течение дня
Не пытайтесь «влить» в себя литр за раз — это только вызовет отвращение. Держите воду под рукой и медленно пейте по несколько глотков каждый час. Так вы избежите обезвоживания и не перегрузите желудок.
Когда следует обратиться к врачу
Если вам действительно физически тяжело пить воду, присутствует тошнота или дискомфорт — это может быть симптомом гастроэнтерологических или психосоматических расстройств. В таком случае следует проконсультироваться со специалистом. Иногда достаточно небольшой коррекции питания или лечения, чтобы ситуация изменилась.
Не всем нравится пить воду, и это нормально. Но найти свой способ — вкусный, красивый, ароматный или ритуальный — может сделать процесс легким и даже приятным. Наш организм как комнатное растение: без регулярного увлажнения он увядает. Итак, выберите свой любимый способ «полива» — и вы заметите, как улучшится самочувствие, энергия и кожа.