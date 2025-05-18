Как увеличить потребление воды, даже если вас уже тошнит ее пить / © Credits

Реклама

К счастью существует множество способов сделать воду вкусной, интересной и приятной даже для тех, кто ее терпеть не может. Врач Екатерина Толстикова поделилась собственными советами, как подружиться с водой — без принуждения, только с удовольствием. Врач советует не заставлять себя пить именно ту воду, которая вам не по вкусу, а изменить подход — найти свою вкусную альтернативу. Вот как это сделать:

Добавьте к воде вкус

Вам не обязательно пить обычную воду. Вы можете добавить:

Ломтики лимона, апельсина, грейпфрута

Ягоды (малина, клубника, черника)

Ветку мяты, розмарина или базилика

Ломтики огурца (очень освежает летом)

Пару капель натурального экстракта ванили или кокоса

Экспериментируйте с комбинациями — например, лимон, имбирь или малина и мята

Это превратит обычную воду в вкусный и полезный напиток.

Реклама

Выберите приятную температуру воды

Некоторым людям нравится пить только теплую воду, другие — только ледяную. Найдите температуру, не вызывающую отвращения. Добавьте кубики льда или, напротив, пейте тёплую воду с ложечкой меда — это уже совсем другой вкусовой опыт.

Пейте воду из красивой посуды

Это кажется пустяком, но психологи подтверждают: питье из любимого стакана, бутылки или термочашки повышает вероятность, что вы будете пить чаще. Хорошая бутылка под рукой — и увлажнение становится приятной привычкой.

Установите рутину — вода после каждой привычки

Привяжите употребление воды к привычным действиям:

После чистки зубов

После каждого приема пищи

Перед выходом из дома

По возвращении из прогулки

Перед экраном компьютера или телефоном

Так вода станет частью повседневного ритма, а не «еще одним делом, которое нужно совершить».

Реклама

Используйте напоминания и трекеры

Современные приложения помогут вам не забывать пить воду. Некоторые фитнес-браслеты имеют функцию гидратации. Вы удивитесь, как быстро приучаетесь к воде, если она появляется в повседневном графике.

Выпивайте воду мелкими глотками в течение дня

Не пытайтесь «влить» в себя литр за раз — это только вызовет отвращение. Держите воду под рукой и медленно пейте по несколько глотков каждый час. Так вы избежите обезвоживания и не перегрузите желудок.

Когда следует обратиться к врачу

Если вам действительно физически тяжело пить воду, присутствует тошнота или дискомфорт — это может быть симптомом гастроэнтерологических или психосоматических расстройств. В таком случае следует проконсультироваться со специалистом. Иногда достаточно небольшой коррекции питания или лечения, чтобы ситуация изменилась.

Не всем нравится пить воду, и это нормально. Но найти свой способ — вкусный, красивый, ароматный или ритуальный — может сделать процесс легким и даже приятным. Наш организм как комнатное растение: без регулярного увлажнения он увядает. Итак, выберите свой любимый способ «полива» — и вы заметите, как улучшится самочувствие, энергия и кожа.

Реклама