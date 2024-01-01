Как вернуться в форму после праздников: 5 советов от диетолога Наталии Самойленко

Не торопитесь с разгрузочными днями. Для начала будет достаточно вернуться в обычный режим питания.
Настройте режим питания
Ешьте каждый день примерно в одно и то же время. Не пропускайте приемы пищи – обязательно завтракайте и обедайте. Ужинайте до 19:00 и ложитесь спать в тот же день, когда и проснулись.
Уберите простые углеводы. Свою норму сладкого и жирного вы уже съели! Ограничите фастфуд, выпечку и изделия из муки, сахар. В качестве сладкого подойдут свежие целые фрукты в первой половине дня.
Соблюдайте правила экватора
Обед до 15:00, а после 15:00 исключаем углеводы (крахмалистые овощи, каши, хлеб, фрукты и сладости) и продукты с высоким инсулиновым индексом (молоко и молочные продукты, красное мясо).
Пейте воду
Начинайте свой день с 1-2 стаканов теплой воды.
Ваше меню в день может выглядеть так:
- Завтрак: каша/яйца + квашеная капуста/запеченные овощи.
- Обед: первое блюдо + мясное блюдо/рыба/птица + салат из свежих овощей.
- Ужин: Рыба/морепродукты/яйца/грибы/хумус + овощи в термообработке + полезные жиры (растительные масла, авокадо, семена и орехи, сало).
Не стоит чрезмерно переживать о набранных за праздники килограммах. Обычно это связано с задержкой воды в организме и по возвращении в привычный рацион, вес также вернется в норму.
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