Как вернуться в форму после праздников: 5 советов от диетолога Наталии Самойленко

Не торопитесь с разгрузочными днями. Для начала будет достаточно вернуться в обычный режим питания.

Настройте режим питания

Ешьте каждый день примерно в одно и то же время. Не пропускайте приемы пищи – обязательно завтракайте и обедайте. Ужинайте до 19:00 и ложитесь спать в тот же день, когда и проснулись.

Уберите простые углеводы. Свою норму сладкого и жирного вы уже съели! Ограничите фастфуд, выпечку и изделия из муки, сахар. В качестве сладкого подойдут свежие целые фрукты в первой половине дня.

Соблюдайте правила экватора

Обед до 15:00, а после 15:00 исключаем углеводы (крахмалистые овощи, каши, хлеб, фрукты и сладости) и продукты с высоким инсулиновым индексом (молоко и молочные продукты, красное мясо).

Пейте воду

Начинайте свой день с 1-2 стаканов теплой воды.

Ваше меню в день может выглядеть так:

Завтрак: каша/яйца + квашеная капуста/запеченные овощи.

Обед: первое блюдо + мясное блюдо/рыба/птица + салат из свежих овощей.

Ужин: Рыба/морепродукты/яйца/грибы/хумус + овощи в термообработке + полезные жиры (растительные масла, авокадо, семена и орехи, сало).

Не стоит чрезмерно переживать о набранных за праздники килограммах. Обычно это связано с задержкой воды в организме и по возвращении в привычный рацион, вес также вернется в норму.

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