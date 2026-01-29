Как выбирают искусственный хрусталик для глаза: объясняет офтальмолог

Как выбирают искусственный хрусталик для глаза / © Credits

Как подбирают идеальный искусственный хрусталик и на что надо обращать внимание, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Искусственный хрусталик — это интраокулярная линза (ИОЛ), которую устанавливают на место помутневшего или естественного хрусталика. Мутнеет он вследствие развития катаракты. Естественный удаляют для коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма высоких степеней, когда другие методы лечения не подходят.

Искусственный хрусталик:

преломляет световые лучи и фокусирует их на сетчатке, благодаря чему изображения имеют необходимую четкость, а цвета контрастность на определенном расстоянии.

Некоторые интраокулярные линзы формируют несколько фокусов, что позволяет хорошо видеть на разных дистанциях;

защищает сетчатку от ультрафиолета благодаря встроенному фильтру.

В некоторых моделях также есть фильтр синего спектра, который потенциально уменьшает световую нагрузку на сетчатку.

Как выбирают искусственный хрусталик?

Исключительно индивидуально, учитывая, во-первых, анатомические параметры глаза, а именно — длину глазного яблока, глубину передней камеры, кривизну роговицы, диаметр зрачка. Во-вторых, — состояние макулы (центральная, важнейшая часть сетчатки) и зрительного нерва. В-третьих, — имеющиеся зрительные нарушения, если таковые имеются, например, диабетическая ретинопатия. В-четвертых, — возраст, образ жизни и ожидания человека: для ювелира важно хорошо видеть на близком расстоянии, для водителя на дальнем и в сумерках.

Монофакальная интраокулярная линза позволяет хорошо видеть на одном расстоянии, обычно — дальнем. Для чтения, вязания или выполнения другой работы вблизи, придется использовать очки. Она обеспечивает высокую четкость изображения и подходит для большинства пациентов.

Торическая монофакальная корректирует астигматизм, улучшает четкость зрения и качество изображения на дальнем расстоянии, однако для чтения все равно понадобятся очки.

Бифокальная мультифокальная ИОЛ обеспечивает хорошую видимость на дальнем и близком расстояниях без очков, но зрение на средних расстояниях часто остается некомфортным. Противопоказана, если есть заболевания сетчатки, умеренная или тяжелая глаукома со снижением контрастной чувствительности.

Трифокальная мультифокальная интраокулярная линза делает человека максимально независимым от очков, так как хорошо работает на всех расстояниях — дальнем, среднем и близком. В то же время может снижать контрастность зрения и вызывать гало или засветы вокруг источников света. Не подходит при заболеваниях и дегенеративных изменениях макулы (возрастная макулодистрофия, эпиретинальный фиброз), глаукоме, диабетической ретинопатии или других изменениях сетчатки.

Также важно учитывать и технические параметры интраокулярной линзы — материал, форму, эластичность, конструкцию.

Материал определяет, насколько хорошо линза совместима с тканями глаза, не вызывает воспаления, долго остается прозрачной и не мутнеет со временем. Чаще всего это специальный медицинский акрил или силикон.

Форма влияет на то, как линза преломляет свет и насколько точно формирует изображение. Правильно подобранная по форме интраокулярная линза обеспечивает четкий фокус и высокое качество зрения.

Эластичность важна для способа имплантации. Мягкие линзы вводят через крошечный разрез, чтобы меньше травмировать глаз и ускорить послеоперационное восстановление. Жесткие линзы требуют большего разреза и требуют более длительного восстановления, поэтому сегодня их используют значительно реже.

Конструкция определяет, как линза удерживается внутри глаза. Различные модели имеют специальные опорные элементы, которые фиксируют линзу в капсуле хрусталика, предотвращают ее смещение и помогают сохранять правильное положение в течение многих лет.

Не существует «лучших» или «худших» искусственных хрусталиков — каждый тип создан для определенных нужд. Все они улучшают зрение в пределах своего функционала. Чтобы достичь наилучшего результата, надо правильно измерить анатомические параметры глаза пациента, выявить зрительные нарушения, если таковые имеются, выбрать нужную интраокулярную линзу, обязательно учитывая возможности и потребности человека.

