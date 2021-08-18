Как выглядит раковая опухоль: биологи распечатали глиобластому на 3D-принтере

Теперь опухоль можно рассмотреть детально. Это позволит сделать прорыв в лечении невероятно агрессивной и опасной опухоли мозга.

Израильские биологи получили в лабораторных условиях точную модель агрессивной опухоли мозга — глиобластомы в естественном клеточном окружении.

Глиобластому распечатали на 3D-принтере. и дали информацию в журнале Science Advances.

Глиобластома - одна из тех опухолей, которая очень быстро растет, поэтому требует быстрого реагирования. А если опухоль опухоль активно развивается, без комплексного лечения не обойтись.

Лечить опухоль мозга очень сложно. Здесь применяют лучевую и химиотерапию. Последствия такого лечения организм пациента воспринимает плохо. Еще хуже то, что глиобластома чаще других опухолей вызывает рецидивы.

На микрофотографии распечатанной опухоли видны сосуды — красный цвет, клетки микроглии — зеленый, и самой глиобластомы — синий/© Tel Aviv University

Пока медики лишь пытаются бороться с глиобластомой. И делают они это по-разному, даже с помощью опасных вирусов, включая Эбола и полиовирус.

Как ученый мир пытается найти лечение опухоли мозга

Опухоль головного мозга активно исследуется, ищут новые средства борьбы с ней. Однако для этого приходится использовать образцы тканей, отобранные у больных, и выращивать их in vitro, в пробирке. В таких условиях глиобластома часто ведет себя совсем иначе, чем в естественных условиях.

Например, в мозге опухоль производит белок Р-селектина, что стимулирует соседние клетки микроглии не противодействовать ей, а, наоборот, поддерживать и обеспечивать питательными веществами, как здоровые нейроны.

"Мы находим белок в опухолях, удаленных хирургически, но не в глиобластоме, которая выращивается на плоских чашках Петри в лаборатории", — отмечает Ронит Сачи-Файнаро из Тель-Авивского университета.

Рак, как и обычные ткани, на пластиковой поверхности ведет себя совсем иначе, чем в человеческом теле. До 90% всех экспериментальных препаратов исключено, поскольку успешные результаты, полученные в лаборатории, не отображаются на живых пациентах.

Исследователи обратились к 3D-печати живыми клетками, а в качестве чернил использовали астроциты, микроглию и саму опухоль, образцы которой забрали у пациента-добровольца. Кроме того, использовали клетки, выстилающие сосуды — для создания кровеносной сети, — и белки межклеточного матрикса, полученные у того же пациента.

С помощью 3D-биопринтера ученые воссоздали опухоль в ее естественном окружении - матриксных белков и капилляров.

Затем проверили модель с помощью Р-селектина, добавляя в среду его ингибитор. Это привело к тому, что опухоль головного мозга переставала расти или росла, но в замедленном темпе, гораздо ниже обычного. На обычных моделях глиобластомы, выращенных в чашке Петри, такого эффекта не было. Секвенирование генома распечатанной опухоли также показало, что его ДНК ближе к «естественной», чем у обычных моделей, которые быстро меняются, оказавшись на плоской поверхности.

Авторы заявили, что придумали не только тончайший инструмент исследования опухоли мозга, но и инструмент индивидуального лечения.

Теперь из образцов тканей больного с помощью 3D-биопринтера ученые распечатают много маленьких глиобластом, чтобы проверить, какие лекарства и в каких сочетаниях будут более эффективно с ними справляться.

В статье использованы материалы: naked-science

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