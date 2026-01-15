Как замедлить старение: ученые поделились результатами масштабного исследования, которое длилось 50 лет

Группа людей среднего возраста занимается физическими упражнениями / © Credits

Всем известно, что физические упражнения полезны. Тренировки и поддержание физической формы положительно влияют на наши мышцы, кости и мозг, но новое исследование теперь может раскрыть влияние физических упражнений на то, как быстро мы стареем — и когда этот процесс действительно начинает происходить.

О масштабном 50-летнем исследовании процесса старения, рассказывает Woman&Home.

Исследование, опубликованное недавно, проводилось с участием 427 шведов (48% женщин) в возрасте от 16 до 63 лет, чтобы увидеть, как меняются их мышцы и физическая форма с возрастом. Авторы обнаружили, что наши тела начинают стареть уже с 35 лет, но темпы снижения можно замедлить, если мы остаемся физически активными.

Исследователи изучили аэробную способность участников, мышечную выносливость, силу и результативность в силовых упражнениях, таких как жим лежа и прыжки в высоту, в рамках Шведского исследования физической активности и фитнеса. Главным выводом исследования было то, что пиковые возможности были достигнуты до 36 лет, а после 40 лет наблюдалось снижение для обоих полов.

Однако не все так пессимистично. Активность во взрослом возрасте и занятия физическими упражнениями в подростковом возрасте были связаны с лучшей производительностью.

Команда из Каролинского института утверждает, что эти данные также согласуются с результатами исследований, которые изучали пиковую физическую подготовку элитных спортсменов.

Даже если вы не занимались спортом регулярно в подростковом или молодом возрасте, авторы говорят, что начало занятий спортом в старшем возрасте приводит к заметному улучшению производительности, даже в более поздние десятилетия жизни. Исследователи обнаружили, что взрослые, которые стали физически активными, улучшили свои результаты в тестах на 5-10%.

Функциональные упражнения в исследовании отражали движения, которые мы делаем в повседневной жизни. Например, вертикальный прыжок заставляет ноги использовать силу, необходимую для ходьбы и подъема по лестнице. Он также влияет на равновесие, которое обычно снижается с возрастом. Хотя улучшение на 5-10% может показаться незначительным, это свидетельствует о том, что многие признаки старения (такие как легкая потеря равновесия или снижение силы) можно в определенной степени предотвратить с помощью физических упражнений.

Никогда не поздно начать двигаться, утверждают авторы исследования. Физическая активность может замедлить снижение производительности, даже если она не может полностью его остановить. Теперь ученые будут искать механизмы, почему каждый достигает своей пиковой производительности в возрасте 35 лет, и почему физическая активность может замедлить потерю производительности, но не полностью остановить ее.

Исследование продолжается, и когда участникам в этом году исполнится 68 лет, их снова обследуют. На этот раз исследователи будут искать связи между физическими возможностями и образом жизни, здоровьем и биологическими механизмами.

Тренировки после 35 лет

Для многих женщин возраст — это просто цифра, и они становятся более сильными и подтянутыми спортсменками после 35 лет. Вы, наверное, видели истории женщин, которые рожают детей, а затем становятся ультрамарафонцами, а также тех, кто поднимает большие веса в свои 40-50 лет, чем в более молодом возрасте.

Для многих научиться бегать для начинающих или освоить новое хобби, например пилатес с отягощениями, и посещать спортзал становится легче.

Этому есть несколько причин, в частности потенциально повышенная умственная способность преодолевать трудности, более сбалансированный образ жизни и физиологическая адаптация.

Многие из нас также больше согласуются со своим телом до достижения среднего возраста, поэтому мы больше осознаем правильное питание, разумные тренировки, наши гормоны и оптимизацию сна. Все это может привести к тому, что мы станем сильнее, как физически, так и психически, чем когда нам было 20-30 лет.