Как заставить волосы расти быстрее и стать гуще: 10 советов от профессионалов

Вероятнее всего, не найдется женщины, которая бы хоть раз в своей жизни не попыталась отрастить длинные волосы, поэтому многие из нас знают, как это непросто, а некоторые, возможно, даже считают, что и вовсе недостижимо. Тем же, кто не оставил попыток или находится как раз в процессе отращивания, будет полезно прислушаться к профессиональным советам, которые собрал Good Housekeeping.

Попытка отрастить волосы длиннее или сделать их гуще может показаться бесконечной игрой в ожидание. Волосы являются самой быстрорастущей тканью в организме человека - по данным Трихологического общества, средняя скорость роста составляет от 0,5 до 1,7 сантиметров в месяц или от 5 до 20 см в год. Но этот рост может показаться минимальным, особенно когда вы пристально за ним следите.

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, в день может выпадать от 50 до 100 волос — это нормально. Но, если вы считаете, что рост ваших волос происходит слишком медленно или что они выпадают слишком интенсивно, вы можете внести определенные изменения в свой ежедневный режим ухода за волосами для ускорения их роста, улучшения качества и густоты. Эксперты рассказали, что именно вы можете сделать.

Стригитесь чаще

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Это может показаться нелогичным, но если вы хотите длинные, здоровые волосы, вам нужно регулярно подстригать их. Хотя стрижки не ускоряют рост волос, они избавляют от секущихся кончиков, которые ломают волосы, считает Майкл Дуэньяс, знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса. Устранение ломкости создает впечатление, что ваши волосы растут быстрее. Ведь секущийся кончик, который ломается, может привести к потере длины волос, не говоря уже о блеске, объеме и гладкости.

Соблюдайте правильную диету

Наличие длинных и сильных волос зависит не только от того, какие средства вы наносите на волосы, это также зависит от того, что вы вкладываете в свое тело. Чтобы стимулировать рост волос, вам нужно кормить волосы изнутри, включив в рацион продукты с высоким содержанием белка, строительных блоков волос, включая мясо и другие источники. Франческа Фуско, доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка предлагает увеличить потребление белка с помощью таких продуктов, как рыба, бобы, орехи и цельнозерновые продукты. Даже если вы не любитель мяса, вам все равно следует придерживаться диеты с высоким содержанием белка для роста волос. По словам доктора Фуско, женщины, которые не получают его в достаточном количестве, часто жалуются на сильное выпадение волос.

Майкл Дуэньяс также рекомендует воздерживаться от модных очищающих диет на то время, пока вы отращиваете волосы. Опыт Дуэньяса показывает, что после чистки в течение недели можно заметить замедление роста волос и потускнение прядей.

Добавьте витамины, полезные для волос, в свой утренний рацион

Если ваша диета не обеспечивает вас достаточным количеством питательных веществ, добавки могут иметь огромное значение. Доктор Фуско предлагает искать поливитамины, которые разработаны и имеют маркировку "для волос, кожи и ногтей". Они содержат важные витамины, такие как биотин, C и B, которые могут поддерживать здоровье волос.

Заместитель директора лаборатории питания Института домашнего хозяйства Стефани Сассос предлагает перечень витаминов и минералов способствующих оздоровлению волос:

Витамин А

Витамин C

Витамин Е

Цинк

Железо

Омега-3 жирные кислоты

Меньше используйте шампунь и больше увлажняйте

То, как часто вы моете волосы, действительно влияет на их здоровье. Мытье волос шампунем два-три раза в неделю позволяет натуральным маслам проникать в волосы, увлажняя их и восстанавливая. Кен Пейвс, знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса, рекомендует, чтобы волосы стали более густыми, выбирать шампунь с надписью "придающий объем".

По мнению профессионалов, регулярное нанесение на пряди шелковистого кондиционера глубокого действия, маски для волос или средства для распутывания волос также может помочь предотвратить повреждение при расчесывании прядей. Наносите купленную в магазине или сделанную своими руками маску для волос от корней до кончиков раз в неделю: маска с корицей может стимулировать кровообращение, делая волосы более сильными и длинными в кратчайшие сроки, утверждает Лиана Зингарино, стилист-фрилансер из Нью-Йорка.

Также будьте осторожны с шампунями, которые, как утверждается, способствуют росту волос — рост волос от шампуня еще не доказан научно, по крайней мере, в опубликованных исследованиях — утверждает Джени Томас, главный научный сотрудник Proctor & Gamble Beauty.

Откажитесь от осветлителя

Как бы шикарно ни выглядели платиновые волосы, переход от более темного оттенка к светлому блондину может стать препятствием для максимально длинных волос. Когда кутикула волос повреждена осветлителем, концы могут стать еще более ломкими или секущимися. Чем меньше химических обработок, тем лучше будут расти ваши волосы.

Избегайте чрезмерной термической укладки

Как правильно сушить волосы / Фото: Credits

Кен Пейвс также рекомендует реже укладывать волосы. Если вам необходимо использовать тепло, он рекомендует снизить температуру и всегда использовать термозащитное средство — в противном случае вы рискуете повредить волосы, что приведет к ломкости и пушащимся волосам.

Регулярно расчесывайте волосы

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Ложиться спать с нерасчесанными волосами нельзя, даже если вы устали. Несколько быстрых движений по волосам могут быть полезны для общего здоровья ваших волос и кожи головы. Используйте щетку из кабаньей щетины, чтобы равномерно распределить масла кожи головы по волосам, чтобы они оставались естественным образом увлажненными, рекомендует Мери Кейт О'Коннор, знаменитый стилист и колорист Cooper в Западном Голливуде, Калифорния. Этот простой шаг каждый вечер также помогает улучшить кровообращение, что делает кожу головы более здоровой.

Уменьшите температуру воды в душе и сосредоточьтесь на уходе за кожей головы

Обратное мытье волос для объема и блеска / Фото: Credits

Горячий душ может обезвоживать кожу, а также это вредно для волос. Уменьшите температуру воды во время и подарите коже головы немного больше любви. Помассируйте пальцами во время мытья головы, чтобы удалить грязь и улучшить кровообращение.

Защищайте волосы от физических повреждений

Волосы особенно подвержены ломкости, когда они мокрые, поэтому распутывайте их перед мытьем шампунем. Старший химик Лаборатории красоты Института домашнего хозяйства Сабина Виземанн предупреждает, что воздействие воды растягивает стержень волоса, в результате чего внешний слой, похожий на черепицу, поднимается, а дополнительный стресс от расчесывания в этом состоянии может привести к его поломке.

Если вам нужно распутать мокрые волосы, делайте это правильно: нанесите несмываемый кондиционер от корней до кончиков и используйте более мягкую расческу с широкими зубьями или щетку для распутывания, чтобы уменьшить трение, работая от кончиков вверх небольшими движениями, чтобы волосы не рвались, советует Виземанн.

Спите на шелковой наволочке

Улучшить состояние волос за одну ночь возможно. Все, что вам нужно, - это сменить наволочку и насладиться полезными для волос преимуществами шелка. Шелк мягче воздействует на волосы — он помогает избежать спутывания и ломкости, утверждает Джеслин Ахлувалия, доктор медицинских наук. Чем меньше ломкости свойственно вашим волосам, тем длиннее они будут.

Естественно, прежде чем принимать какие-либо витамины или добавки вам следует посоветоваться с врачом. Кроме того, если волосы выпадают слишком интенсивно или их рост прекратился, вам следует также проконсультироваться со специалистом. Как мы уже писали, проблемами выпадения волос занимается врач-трихолог.

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