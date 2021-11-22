Какие факторы способствуют развитию новообразований: окружающая среда, вирусы и бактерии

Факторы окружающей среды могут иметь большее влияние на развитие рака, чем генетическая предрасположенность.

Факторы окружающей среды могут иметь большее влияние на развитие рака, чем генетическая предрасположенность.

В настоящее время, основываясь на многочисленных исследованиях, считается, что на формирование почти всех видов рака влияют не только индивидуальные и генетические предрасположенности, но и внешние факторы, так называемые канцерогены. Так что же мы можем сделать, чтобы минимизировать риск диагностики рака в будущем рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Факторы окружающей среды, способствующие развитию опухолей

Какое влияние определенный фактор окажет на конкретного человека, зависит от продолжительности его воздействия, сопутствующих заболеваний или индивидуальной предрасположенности. Однако устранение хотя бы одного канцерогенного фактора действительно может повлиять на снижение риска онкологических заболеваний. Давайте рассмотрим наиболее опасные причины, которые могут стать спусковым механизмом в развитии рака.

К канцерогенным факторам окружающей среды относятся:

Физические факторы окружающей среды

Ультрафиолетовое излучение. Чаще всего вызывает базальноклеточный рак кожи и меланому. Вредность зависит от времени воздействия и источника излучения. Вредное воздействие УФ заключается в повреждении ДНК клеток и образование свободных радикалов, особенно при частых солнечных ожогах в молодом возрасте. Возникающие в результате мутации могут привести к неопластической трансформации. УФ-излучение также ускоряет старение и снижает способность кожи к регенерации. Поэтому избегайте пребывания на солнце, особенно летом с 11:00 до 16:00. Используйте кремы с фильтром UVA/UVB (SPF не менее 30). Откажитесь от посещения солярия.

Ионизирующее излучение. В этом случае вредны все виды и формы излучения (рентгеновские лучи, гамма-лучи, корпускулярное излучение). Ионизирующее излучение увеличивает риск развития лейкозов, рака щитовидной железы, рака груди, легких и кожи. Лучшим вариантом станет сведение к минимуму контактов с ионизирующим излучением и прохождение рентгеновского исследования только по показаниям врача.

Химические факторы окружающей среды

Полиароматические углеводороды. Такие вещества образуются при жарке животных жиров и в процессе курения, также содержатся в табачном дыме. Исследования показали, что постоянный контакт с подобными углеводородами значительно повышают риск развития опухолей легких, мочевого пузыря и простаты.

Ароматические амины и азокрасители. Составляют около 70% всех красителей, используемых в пищевой и текстильной промышленности, они бывают разнообразных цветов – отсюда имеют большую популярность. Так, некоторые виды красителей, которые могут добавлять в колбасные изделия, гамбургеры, конфеты, при генетической предрасположенности повышают риск развития неопластических изменений печени, желчевыводящих путей и кишечника.

Афлатоксин B1. Канцероген, вырабатываемый плесневым грибком Asperigillus flavus, в основном обнаруживаемый в неправильно хранимых орехах и зернах, способствует развитию рака печени.

Асбест. Серьезный канцерогенный фактор, воздействию которого подвергаются в основном люди строительной профессии. Он вызывает опасный асбестоз – хроническое заболевание легких и злокачественные изменения главным образом в респираторной системе (рак легких, брюшины, гортани).

Гормоны. Действие некоторых гормонов, в частности эстрогенов, связано с образованием опухолей, чаще всего печени и молочных железах. Длительный прием гормональных препаратов на основе эстрогена (10 и более лет) значительно повышают шансы на образование опухолей в женской груди.

Биологические факторы окружающей среды

Биологические факторы, связанные с возникновением неопластических заболеваний, включают в основном онкогенные вирусы, то есть вирусы, способные инициировать раковый процесс. У человека наиболее распространены следующие:

вирусы папилломы человека – ВПЧ 16 и 18 типов имеют высокий риск развития рака шейки матки, заднего прохода и полового члена;

вирус Эпштейна-Барра – связан с возникновением злокачественного новообразования носоглотки, желудка, лимфомы Беркитта и, возможно, болезни Ходжкина;

вирусы гепатита B и C увеличивают риск развития рака печени;

Ггрпесвирус 8 типа – повышает риск развития саркомы Капоши;

вирусы Т-клеточного лейкоза человека – могут стать причиной новообразований лимфоидной и кроветворной системы.

Люди, перенесшие вирусную инфекцию, вызванную вышеупомянутыми патогенами, подвергаются повышенному риску развития рака и должны проявлять особую заботу о своем здоровье.

Бактериальные инфекции как фактор рака

Помимо вирусов некоторые бактериальные инфекции могут явно повысить риск определенных видов рака.

Так, бактерия Helicobacter pylori, вызывающая хронические желудочные инфекции, способствует образованию опухолей ЖКТ.

Точно неизвестно, каков механизм канцерогенной активности этого микроорганизма, но наиболее вероятными ключевыми факторами здесь является длительное воспаление эпителия и выработка вредных свободных радикалов, которые действуют мутагенно.

Примечательно, что более 50% населения являются носителями Helicobacter pylori, однако только у 5% развивается рак желудка.

Образ жизни как элемент профилактики рака

Здоровый образ жизни, исключающий воздействие канцерогенов и других факторов, ведущих к развитию рака, включает полноценную диету, контроль веса, отказ от курения и алкоголя, снижение уровня стресса. Важнейшими принципами такой "противораковой профилактики" являются:

снижение потребления животного жира;

увеличение потребления клетчатки;

уменьшение в рационе соли и сахара;

употребление продуктов, содержащих антиоксиданты.

Еще одним важным моментом в профилактике не только рака, но и других заболеваний являются регулярные физические упражнения. Исследования доказали, что 1 час даже небольшой физической активности 3-5 раз в неделю значительно снижает риск рака груди и колоректального рака. Биологический механизм этой взаимосвязи основан на уменьшении продолжительности воздействия эстрогенов на грудь, снижении уровня инсулина, активации иммунной системы и контроле веса.

Описанные факторы окружающей среды могут во многом способствовать формированию опухолевых заболеваний. Хотя мы часто не можем повлиять на их возникновение, наше поведение и осознанный выбор позволяют снизить индивидуальный риск.

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